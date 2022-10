12 de 18

El personaje ficticio Jessica Rabbit fue la musa de Klum para la fiesta de Halloween de 2015. La supermodelo alemana supo recrear la voluptuosa figura de este dibujo gracias a unas prótesis hechas a medida y colocadas en la zona de las caderas y del pecho. Heidi se metió tanto en el papel que no dudó en subir al escenario para interpretar el celebérrimo Why don't you do right?, tema que cantaba en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?.