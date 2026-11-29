El príncipe Harry y Carlos III se reúnen en secreto: el primer cara a cara a solas en Balmoral, sin Camila, Meghan ni sus hijos

El príncipe Harry (42 años) y el rey Carlos III (78) han vuelto a verse a solas. Y esta vez, lejos de los actos oficiales y de las cámaras.

Según una información publicada por The Sun on Sunday, padre e hijo mantuvieron un encuentro privado el pasado 17 de octubre en Balmoral, la residencia escocesa de la Familia Real.

Fue una reunión discreta que llega después de meses de especulaciones sobre su relación y que podría abrir una nueva etapa en una reconciliación que tanto el padre como el hijo han dejado caer, aunque sigue rodeada de incógnitas.

El encuentro adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produce. Desde que Harry y Meghan Markle (45) abandonaron sus funciones como miembros senior de la Familia Real en 2020 y se instalaron en California, la relación con el soberano se ha deteriorado públicamente.

Las numerosas entrevistas de los duques de Sussex, su documental de Netflix y las revelaciones del libro de memorias del príncipe, Spare, solo han servido para hacer aún más profunda la distancia.

Carlos III, en una imagen de archivo. GTRES

Reunión sin esposas ni hijos

Según la información del diario británico, Carlos invitó a su hijo menor a pasar tiempo con él en su residencia privada de Balmoral. Fue una invitación personal: Harry llegó solo a la residencia escocesa.

Su mujer y sus hijos, el príncipe Archie (7) y la princesa Lilibet (5), que se encontraban de vacaciones de otoño, no participaron en la visita. Tampoco estuvo presente la reina Camila (79), que ese día se encontraba a unos 640 kilómetros, en el Champions Day del hipódromo de Ascot.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre el contenido de la conversación. Los representantes del monarca y del duque de Sussex han declinado hacer comentarios, de modo que no se han confirmado oficialmente los asuntos que pudieron tratar. Tal y como ha deslizado el citado diario, por ambas partes existía "el deseo de mantener una buena relación".

La discreción que rodea la reunión contrasta con la dimensión pública que ha adquirido durante años el distanciamiento familiar.

Esta cita supondría apenas la cuarta ocasión en que Carlos y Harry se ven en persona desde la coronación del monarca, en mayo de 2023.

La última vez que se produjo un encuentro fue el pasado mes de julio. En aquella ocasión, Harry y Meghan acudieron con sus dos hijos a Highgrove, la finca del monarca en Gloucestershire, y Camilla también estuvo presente. A diferencia de lo ocurrido en Balmoral, el Palacio de Buckingham confirmó oficialmente aquella visita.

La reunión de Balmoral habría sido, por tanto, el primer cara a cara entre ambos desde el regreso de Harry y Meghan al Reino Unido en agosto.

El príncipe Harry, Carlos III y Camilla, en una imagen de archivo. GTRES

Harry quiere empezar de nuevo

El acercamiento llega después de que Harry expresara públicamente su deseo de recomponer la relación con sus familiares. En una entrevista concedida a GQ el pasado octubre, el príncipe habló de la reconciliación. Y se refirió especialmente a su padre, cuyo diagnóstico de cáncer, anunciado en febrero de 2024, añadió una nueva dimensión a la situación familiar.

"Algunas personas no quieren que funcione. Yo sí quiero que funcione", afirmó. El comentario dio pie a especulaciones sobre una posible alusión a su hermano, el príncipe Guillermo, aunque el portavoz del duque negó posteriormente que se tratara de un mensaje dirigido a él.

"Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es la reconciliación; ese es el punto clave", añadió Harry. También reconoció que las heridas no desaparecen por completo: "Las cicatrices permanecen para siempre".

Sin embargo, defendió la necesidad de cambiar la forma de mirar al pasado y dejar atrás los conflictos. "Ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de las personas como para seguir lidiando con problemas familiares", señaló.

Sus palabras apuntaban a una voluntad de acercamiento, aunque no despejaban las dudas sobre el estado real de la relación con el resto de la Familia Real. La reunión de Balmoral sería un gesto significativo en ese camino.

Navidad lejos de Sandringham

Pese a este posible acercamiento, no se espera que Harry y Meghan pasen las fiestas navideñas junto a la Familia Real en Sandringham. Los duques tienen previsto celebrar la Navidad en California, en compañía de Doria Ragland (70), madre de Meghan.

Además, según las informaciones difundidas, Harry y Meghan no habrían recibido invitación para los compromisos navideños de la Familia Real. Entre ellos estarían la celebración en Sandringham, la cena privada con la familia extendida en el Palacio de Buckingham y el concierto de villancicos que organiza cada año la princesa Kate en la Abadía de Westminster.

El propio Harry adelantó algunos detalles de sus planes durante una entrevista en el programa británico This Morning. Al hablar de la comida de Navidad, dejó claro que la cocina quedará en manos de su esposa y de su suegra. "Probablemente será mi esposa quien cocine. Mi esposa es muy buena en la cocina, al igual que mi suegra, así que se lo dejaré a ellas", comentó.

Sobre el menú, el príncipe barajó varias posibilidades: "Tal vez gumbo, sí, tal vez pavo, tal vez gumbo". Una celebración familiar en California que, por ahora, parece mantenerse al margen de cualquier reencuentro navideño con Carlos y el resto de los Windsor.

Así, el encuentro de Balmoral habría permitido a padre e hijo recuperar un espacio privado de conversación, pero no supone necesariamente una reconciliación plena. La distancia entre ambos sigue ahí y, al menos estas Navidades, Harry no tiene previsto regresar a Sandringham para compartir las fiestas con su familia paterna.