Luis Astolfi y la infanta Elena, en la Sevilla Horse Tour, en Carmona, el pasado mes de marzo. GTRES

La tarde de la infanta Elena en la Horse Week: reencuentro con Luis Astolfi y respuesta a la ruptura de Victoria Federica

La infanta Elena (62 años) ha vuelto a su hábitat natural. Entre gradas, pistas de arena y un ambiente puramente ecuestre, la hermana del rey Felipe VI (58) ha disfrutado de una nueva jornada de la Madrid Horse Week en IFEMA.

Pero el protagonismo de la tarde no se ha quedado en el deporte: la infanta se ha enfrentado a las preguntas sobre la vida sentimental de su hija, Victoria Federica (25), tras los rumores de distanciamiento con Jorge Navalpotro.

Lejos de alimentar el revuelo, la duquesa de Lugo ha optado por la vía rápida y tajante: "Ni idea, no tengo ni idea", ha zanjado ante los micrófonos.

La infanta Elena y Luis Astolfi, en una imagen de archivo. GTRES

Tarde de amigos y caballos

Al margen del foco sobre la vida sentimental de su hija, la escapada de la infanta ha tenido todos los ingredientes de su rutina favorita. Con un estilismo cómodo y fiel a su pasión por el mundo del caballo, la hija de los eméritos ha compartido palco y confidencias con su círculo más cercano.

Entre ellos, su inseparable amiga Rita Allendesalazar (60), el jinete Luis Astolfi (66), uno de sus grandes apoyos históricos, quien reveló públicamente que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el pasado mes de marzo.

Entre risas, aplausos y un almuerzo distendido, doña Elena ha seguido de cerca la competición, volcándose en el apoyo al deporte nacional: "Claro que sí, a los españoles, sobre todo", aseguraba con una sonrisa a los reporteros presentes.

La infanta Elena. Europa Press.

"No he hablado"

La tranquilidad de su jornada ecuestre se torció brevemente a la salida del recinto ferial, cuando la prensa abordó a la infanta por la exclusiva publicada por la revista Lecturas sobre la situación sentimental de Victoria Federica.

Mientras el entorno de la joven habla de "tomar distancia para ver qué pasa" tras los movimientos que encendieron las alarmas sobre su relación con Navalpotro, la infanta ha demostrado una vez más que la discreción es una norma inquebrantable cuando se trata de su familia.

Con un escueto "¿Por la qué?" inicial y un rotundo "no he hablado", la infanta ha capeado el temporal mediático antes de subirse al coche. Los asuntos de corazón de su hija se quedan estrictamente de puertas para adentro.