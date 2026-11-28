Sale a la venta por 8 millones de euros el refugio de Diana de Gales en Sudáfrica, donde vivió su hermano Charles Spencer

En marzo de 1997, la princesa Diana de Gales realizó un histórico viaje privado a Sudáfrica, apenas cinco meses antes de su fallecimiento en París. Aunque el motivo principal de su visita era reunirse con su familia en Ciudad del Cabo, su estancia en el país es recordada mundialmente por su emotivo encuentro con el entonces presidente Nelson Mandela.

Durante aquella escapada, la princesa se alojó en Tarrystone Estate, una exclusiva finca situada a los pies de la Montaña de la Mesa, en el barrio de Upper Constantia, que pertenecía a su hermano Charles Spencer (62).

Casi tres décadas después, este enclave con peso histórico ha salido al mercado inmobiliario por 150 millones de rands, una cifra que ronda los 8 millones de euros (7,9 millones al cambio), según ha adelantado Business Insider Africa.

La propiedad está ubicada en Upper Constantia y tiene una conexión con la familia real británica: perteneció a Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana. @luxury

"Como ella la dejó"

Como es lógico, el principal reclamo de la operación de venta es la cabaña privada de invitados donde se alojó la princesa.

Según destacan las agentes inmobiliarias Pepita Mace y Lynne Baker, de la firma Greeff Properties, al citado medio, la vivienda de dos dormitorios se conserva "exactamente como ella la dejó", manteniendo intactos el mobiliario y la decoración original de finales de los noventa.

Los muebles y demás enseres, señalan, se han conservado "con sumo cuidado".

Imagen de la propiedad de Charles Spencer, donde se alojó su hermana, Diana de Gales, en marzo de 1997. @luxury

La pequeña casa cuenta en su planta baja con un salón-comedor diáfano con chimenea, cocina y un dormitorio principal con baño completo y acceso directo al jardín mediante puertas acristaladas. En el piso superior se ubica una segunda habitación.

Más allá del legado de Lady Di, Tarrystone Estate es un complejo residencial de 8.000 metros cuadrados diseñado para el máximo aislamiento. La finca se divide en tres edificaciones y múltiples instalaciones de ocio.

Tarrystone Estate es un complejo residencial de 8.000 metros cuadrados. @luxury

Por un lado, está la residencia principal. Dispone de un amplio vestíbulo con chimenea y gran escalera, comedor, salón de invierno con bar, dos oficinas, dos vestidores y una sala de cine privada para nueve espectadores.

También existe una tercera vivienda, bautizada como la "Cabaña del Conejo". Esta ofrece salón, cocina y dos dormitorios repartidos en dos alturas.

Charles Spencer, hermano de Lady Di, vendió esta propiedad a una familia francesa en 2012, 15 años después del fallecimiento de la princesa. @luxury

Pero si hay algo que destaque de la finca son sus exteriores, de auténtico lujo. La parcela alberga un viñedo, un huerto, rosales, un arroyo con cascada y hasta un estanque de carpas koi.

Además, cuenta con piscina, pista de tenis, gimnasio completo, sauna y una lapa tradicional con techo de paja, bar y equipo de sonido.

La finca Tarrystone, situada a los pies de la Montaña de la Mesa, ha salido a la venta por 7,9 millones de euros, según Business Insider Africa. @luxury

La propiedad dejó de pertenecer a los Spencer hace más de una década. En 2012, el conde la vendió a una familia de empresarios franceses coleccionistas de arte africano, según informó The Telegraph.

El portal que vende la residencia describe a los actuales propietarios como una familia francesa de empresarios coleccionistas de arte africano. @luxury

Vínculo familiar con Sudáfrica

La relación de la familia con el país africano va mucho más allá de aquella visita de 1997, cuando Diana y Mandela conversaron durante 20 minutos en la residencia oficial del mandatario sobre la grave crisis del VIH/SIDA que azotaba el país.

Imagen de la vivienda principal que fue propiedad de Charles Spencer, hermano de Diana de Gales. @luxury

El entonces presidente había pasado previamente 27 años en prisión por su lucha contra el apartheid.

Tan solo cinco meses después de aquel cara a cara en el continente africano, la princesa falleció en un accidente automovilístico en París en agosto de 1997. Tenía 36 años.

En marzo de 1997, apenas cinco meses antes de perder la vida en un accidente de tráfico, Diana utilizó la propiedad durante su estancia en Sudáfrica. @luxury

El propio Charles Spencer convirtió Sudáfrica en su hogar durante un lustro, entre 1995 y 2001.

Tras una primera etapa en Johannesburgo a finales de los ochenta como corresponsal de NBC News, el aristócrata se instaló en Ciudad del Cabo junto a su primera esposa, Victoria Lockwood (61), y sus cuatro hijos para huir de la presión de la prensa británica.

Diana de Gales se alojó en la finca Tarrystone, entonces propiedad del conde Spencer, en marzo de 1997. @luxury

Aunque regresó a la finca familiar de Althorp, en Inglaterra, a principios de los 2000, mantuvo su lazo con la zona y adquirió otra propiedad en Constantia en 2004 para seguir cerca de sus hijos mayores.

Charles Spencer, IX conde de Spencer, vivió en Sudáfrica de forma continua durante aproximadamente cinco años, a mediados de los años 90, además de una etapa previa a finales de los años 80 por motivos laborales. @luxury

Ese magnetismo por el sur de África lo heredaron directamente los dos hijos de Diana, aunque con emociones distintas.

Mientras el príncipe Guillermo (44) ha viajado al país en varias ocasiones por motivos institucionales y medioambientales, como la entrega de sus premios Earthshot Prize, es el príncipe Harry (42) quien mantiene una conexión más profunda y personal con la región.

Interior de la finca Tarrystone. en Sudáfrica. @luxury

Desde su juventud, el duque de Sussex ha encontrado en el sur de África su propio refugio emocional. Ha regresado de forma constante tanto en viajes privados como al frente de proyectos humanitarios y de conservación, consolidando un lazo familiar que nació hace casi treinta años a los pies de la Montaña de la Mesa.