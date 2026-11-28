Sale a la venta por 8 millones de euros el refugio de Diana de Gales en Sudáfrica, donde vivió su hermano Charles Spencer
La propiedad, de unos 8.000 metros cuadrados, está ubicada en Upper Constantia, tiene especial conexión con la familia real británica.
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En marzo de 1997, la princesa Diana de Gales realizó un histórico viaje privado a Sudáfrica, apenas cinco meses antes de su fallecimiento en París. Aunque el motivo principal de su visita era reunirse con su familia en Ciudad del Cabo, su estancia en el país es recordada mundialmente por su emotivo encuentro con el entonces presidente Nelson Mandela.
Durante aquella escapada, la princesa se alojó en Tarrystone Estate, una exclusiva finca situada a los pies de la Montaña de la Mesa, en el barrio de Upper Constantia, que pertenecía a su hermano Charles Spencer (62).
Casi tres décadas después, este enclave con peso histórico ha salido al mercado inmobiliario por 150 millones de rands, una cifra que ronda los 8 millones de euros (7,9 millones al cambio), según ha adelantado Business Insider Africa.
"Como ella la dejó"
Como es lógico, el principal reclamo de la operación de venta es la cabaña privada de invitados donde se alojó la princesa.
Según destacan las agentes inmobiliarias Pepita Mace y Lynne Baker, de la firma Greeff Properties, al citado medio, la vivienda de dos dormitorios se conserva "exactamente como ella la dejó", manteniendo intactos el mobiliario y la decoración original de finales de los noventa.
Los muebles y demás enseres, señalan, se han conservado "con sumo cuidado".
La pequeña casa cuenta en su planta baja con un salón-comedor diáfano con chimenea, cocina y un dormitorio principal con baño completo y acceso directo al jardín mediante puertas acristaladas. En el piso superior se ubica una segunda habitación.
Más allá del legado de Lady Di, Tarrystone Estate es un complejo residencial de 8.000 metros cuadrados diseñado para el máximo aislamiento. La finca se divide en tres edificaciones y múltiples instalaciones de ocio.
Por un lado, está la residencia principal. Dispone de un amplio vestíbulo con chimenea y gran escalera, comedor, salón de invierno con bar, dos oficinas, dos vestidores y una sala de cine privada para nueve espectadores.
También existe una tercera vivienda, bautizada como la "Cabaña del Conejo". Esta ofrece salón, cocina y dos dormitorios repartidos en dos alturas.
Pero si hay algo que destaque de la finca son sus exteriores, de auténtico lujo. La parcela alberga un viñedo, un huerto, rosales, un arroyo con cascada y hasta un estanque de carpas koi.
Además, cuenta con piscina, pista de tenis, gimnasio completo, sauna y una lapa tradicional con techo de paja, bar y equipo de sonido.
La propiedad dejó de pertenecer a los Spencer hace más de una década. En 2012, el conde la vendió a una familia de empresarios franceses coleccionistas de arte africano, según informó The Telegraph.
Vínculo familiar con Sudáfrica
La relación de la familia con el país africano va mucho más allá de aquella visita de 1997, cuando Diana y Mandela conversaron durante 20 minutos en la residencia oficial del mandatario sobre la grave crisis del VIH/SIDA que azotaba el país.
El entonces presidente había pasado previamente 27 años en prisión por su lucha contra el apartheid.
Tan solo cinco meses después de aquel cara a cara en el continente africano, la princesa falleció en un accidente automovilístico en París en agosto de 1997. Tenía 36 años.
El propio Charles Spencer convirtió Sudáfrica en su hogar durante un lustro, entre 1995 y 2001.
Tras una primera etapa en Johannesburgo a finales de los ochenta como corresponsal de NBC News, el aristócrata se instaló en Ciudad del Cabo junto a su primera esposa, Victoria Lockwood (61), y sus cuatro hijos para huir de la presión de la prensa británica.
Aunque regresó a la finca familiar de Althorp, en Inglaterra, a principios de los 2000, mantuvo su lazo con la zona y adquirió otra propiedad en Constantia en 2004 para seguir cerca de sus hijos mayores.
Ese magnetismo por el sur de África lo heredaron directamente los dos hijos de Diana, aunque con emociones distintas.
Mientras el príncipe Guillermo (44) ha viajado al país en varias ocasiones por motivos institucionales y medioambientales, como la entrega de sus premios Earthshot Prize, es el príncipe Harry (42) quien mantiene una conexión más profunda y personal con la región.
Desde su juventud, el duque de Sussex ha encontrado en el sur de África su propio refugio emocional. Ha regresado de forma constante tanto en viajes privados como al frente de proyectos humanitarios y de conservación, consolidando un lazo familiar que nació hace casi treinta años a los pies de la Montaña de la Mesa.