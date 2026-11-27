A finales de agosto, en esas horas críticas antes del deceso del rey Harald, los medios de comunicación recogieron fotografías de la familia en el hospital, despidiéndose. Entre el material gráfico que vio la luz, estaba Marius Borg (29 años), una presencia que generó gran revuelo.

Aquellas imágenes, a priori, lógicas y absolutamente naturales -unidas a otras más controvertidas- se convierten hoy, tres meses después, en una filtración interesada a la prensa por parte del entonces jefe de comunicación del Hospital de Oslo.

Una revelación periodística saca ahora a la luz las consecuencias internas que tuvieron las graves brechas de privacidad sufridas por la Familia Real durante los días más críticos de la agonía del monarca.

DL_u609687_036.jpg Gtres

Según ha publicado en exclusiva el diario Dagbladet, el Hospital Nacional de Oslo despidió de manera fulminante a su histórico responsable de prensa, Anders Bayer, tras más de 30 años de servicio en la institución.

En esas horas previas al fallecimiento, tanto la Casa Real como el Servicio de Seguridad Policial trasladaron a la cúpula sanitaria que habían perdido por completo la confianza en el control informativo dentro del complejo médico.

Aquellas jornadas finales del soberano desencadenaron uno de los mayores despliegues informativos de la historia de Noruega, una cobertura masiva que se vio aún más amplificada por las delicadas polémicas judiciales que rodeaban entonces a la dinastía Glücksburg.

En medio de esa presión mediática constante, los medios noruegos comenzaron a difundir detalles e imágenes obtenidas desde el interior del centro hospitalario que evidenciaban serias grietas en la confidencialidad de los movimientos de la Corona.

Marius Borg. Gtres

Durante más de tres décadas, Anders Bayer había ocupado un puesto clave que evolucionó mucho más allá de la relación ordinaria con los periodistas hasta convertirlo en la persona de referencia encargada de gestionar la estancia, los accesos y la comunicación de los denominados pacientes VIP.

La ruptura definitiva entre el Palacio Real, los cuerpos de seguridad del Estado y el veterano portavoz se gestó en dos episodios concretos de extrema sensibilidad operativa e institucional.

El primer detonante se produjo durante el ingreso hospitalario de la entonces princesa heredera —y actual reina— Mette-Marit, cuando un medio de comunicación publicó fotografías del quirófano vacío en el que iba a ser sometida a un trasplante de pulmón.

Unas imágenes cuya toma habría sido autorizada por el propio trabajador despedido y que tanto la Casa Real como los servicios de seguridad consideraron que representaban un riesgo directo para la integridad y protección de Mette-Marit.

El segundo episodio crítico tuvo lugar alrededor de las diez y cuarenta de la mañana, poco después de trascender el empeoramiento definitivo del estado de salud del rey Harald, cuando Marius Borg —cumpliendo arresto domiciliario— fue fotografiado en el interior del recinto médico.

El rey Harald de Noruega, en una fotografía de archivo. Gtres

Como resultado de un contacto directo entre el Palacio Real y la alta dirección del hospital, encabezada por su director general, Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, la institución procedió a destituir a Bayer apenas un día antes del fallecimiento del rey Harald V.

La orden de salida fue comunicada formalmente por Geir Teigstad, director de la clínica del Servicio Hospitalario de Oslo, y al día siguiente de su expulsión se celebró una reunión interna en el Hospital Nacional tras la cual el veterano comunicador firmó el acuerdo definitivo de desvinculación.

Consultado ahora por Dagbladet al trascender la noticia tres meses después del funeral de Estado, Anders Bayer ha declinado hacer declaración alguna.