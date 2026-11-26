Mette-Marit (54 años) ha reaparecido por sorpresa en la noche de este pasado miércoles, 30 de noviembre. La reina, de baja médica hasta la próxima primavera, ha acompañado a su esposo, el rey Haakon de Noruega (54), a un concierto en homenaje al difunto Harald V.

La presencia de la monarca no estaba anunciada en la agenda oficial, donde se informa de todos los actos públicos e institucionales de la Familia Real. Por eso, su asistencia ha sido celebrada con gran emoción por todos los presentes en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Oslo, donde ha tenido lugar el evento.

La velada era muy especial pues la pareja real deseaba agradecer a quienes prestaron su ayuda antes y después del fallecimiento del rey Harald el 28 de agosto de 2026.

La reina Sonia y Mette-Marit saliendo del concierto. Gtres

"Cada uno de ustedes contribuyó a su manera a que el fallecimiento y el funeral del rey Harald fueran tan dignos y hermosos a pesar de toda la tristeza. Trabajaron sin descanso día y noche con profesionalidad y dedicación. En la familia estamos profundamente agradecidos por su gran esfuerzo conjunto". ", comenzó Haakon su discurso.

"Ustedes hicieron posible que 46.000 personas pudieran desfilar ante el féretro del rey. Garantizaron calles seguras para que toda una comitiva de jefes de Estado pudiera caminar a pie desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo en una ciudad en silencio. Recogieron flores y mensajes de condolencia de la plaza del Palacio y se aseguraron de que nuestros invitados estuvieran bien atendidos. Y mucho, mucho más".

"Mi familia y yo les damos las gracias a ustedes, el personal sanitario, que cuidaron tan bien del rey cuando se acercaba el final. Y les agradecemos que cuidaran también tan bien de todos nosotros. Y también queremos dar las gracias a todos ustedes en la Casa Real, y a sus familias, que hicieron un esfuerzo mucho más allá de lo cotidiano y habitual, tanto en el trabajo como sirviendo de apoyo", aseguró Haakon de Noruega.

En compensación por todo el esfuerzo, el monarca quiso regalarles el concierto de una de las bandas preferidas de la pareja real, Highasakite, un grupo de indie pop y rock independiente.

La reina viuda Sonia (89) también se encontraba entre los asistentes, acompañando a su hijo y a su nuera. Ambas mujeres se mostraron especialmente cercanas en un acto en el que Mette-Marit se encontró especialmente feliz.

Sus otras reapariciones

Fue el pasado 7 de octubre cuando la Casa Real noruega informó en un comunicado que la reina Mette-Marit estará de baja médica hasta la próxima primavera.

"Su Majestad la Reina aún se encuentra en rehabilitación tras su trasplante de pulmón y, en principio, no tendrá ningún programa oficial hasta el próximo verano", se pudo leer en el escrito redactado por el gabinete de prensa de los nuevos reyes.

La esposa de Haakon fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, una dolencia que fue empeorando lentamente hasta que el 5 de junio la entonces princesa heredera ingresó en la lista de espera para un trasplante debido a la gravedad de su estado.

Tan sólo doce días después fue operada con éxito en el Hospital Nacional de Oslo. Tras la intervención y un breve periodo de recuperación, intentó recuperar su agenda, pero su salud se lo impidió.

Cuando falleció Harald a finales de agosto no pudo asistir a algunos de los actos que se celebraron esos días; así como también se tuvo que ausentar de la Jura de la Constitución de su esposo, que marcaba el inicio de su reinado.

Desde que se anunciara su baja médica ha reaparecido por sorpresa en tres ocasiones, con la de este miércoles por la noche. La primera fue a través de las redes sociales el pasado 10 de octubre en una publicación de la Casa Real para anunciar la reapertura de una exposición de telares. Mette-Marit es gran aficionada a esta manualidad y aseguró que le ayudaba a evadirse de sus problemas.

La última vez que se pudo ver a la reina fue el pasado 17 de noviembre junto a su esposo en una visita privada a Trondheim.