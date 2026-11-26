La organización Diana de Gales, el último vínculo entre Harry y Guillermo, entra en concurso de acreedores tras 27 años

La organización que mantenía vivo uno de los últimos vínculos entre los príncipes Guillermo (44 años) y Harry (42) ha quebrado. El Premio Diana (The Diana Award), creado hace 27 años en memoria de la princesa Diana de Gales, ha entrado en concurso de acreedores después de reconocer que ya no puede hacer frente a sus obligaciones.

El cierre supone un golpe para una entidad que durante casi tres décadas ha reconocido la labor de miles de jóvenes y que contaba con el respaldo de los dos hijos de Lady Di, pese a que ambos llevan años distanciados.

La noticia, adelantada por The Times, también ha provocado tristeza en el Heredero al Trono. El hijo mayor del rey Carlos III (78) ha expresado su reconocimiento a quienes han sostenido la organización durante todos estos años. Asimismo, ha agradecido el trabajo de sus responsables y voluntarios, así como su dedicación a una iniciativa que ha distinguido a jóvenes comprometidos con transformar su entorno.

"El Premio Diana ha reconocido y alentado a miles de jóvenes que están cambiando el mundo a mejor. Quiero agradecer a todos aquellos cuya dedicación y esfuerzo hicieron posible esto durante tantos años", ha señalado el príncipe de Gales.

La organización, por su parte, ha comunicado su situación actual de administración judicial con "profundo pesar". Según explica en su página web, "un asesoramiento independiente" concluyó que ya no podía "seguir haciendo frente a sus obligaciones económicas".

"Este no es el desenlace que ninguno de nosotros deseaba", sostienen. "Agradecemos a todos los que han apoyado esta causa a lo largo de los años y, por encima de todo, a los jóvenes cuyos logros siempre han estado en el corazón de nuestra labor".

Los directivos de la entidad han nombrado a Nick Parsk, de la firma de auditores Oury Clark Chartered Accountants, como administrador concursal para gestionar el proceso.

Harry, Guillermo y Carlos en una imagen de archivo de 2014. GTRES

Un último proyecto común

El Premio Diana era también uno de los escasos proyectos que todavía mantenían un vínculo entre los dos hermanos. Guillermo y Harry respaldaban la organización, aunque ninguno ocupaba un cargo oficial ni formaba parte de su junta directiva. Su relación, rota desde hace años, había reducido prácticamente a cero sus colaboraciones públicas.

La entidad había conseguido mantener ese nexo en torno a una causa compartida: el legado de su madre y el apoyo a jóvenes que trabajaban por mejorar la vida de otras personas.

Sin embargo, los dos hijos del soberano de Inglaterra también habían participado por separado en distintos actos de la organización en los últimos años, en consonancia con la distancia que mantienen desde que Harry abandonó sus funciones como miembro activo de la familia real y se trasladó a Estados Unidos.

El cierre administrativo de la entidad supone, por tanto, la desaparición de uno de los últimos espacios que ambos príncipes todavía compartían.

El príncipe Carlos y Diana de Gales. Gtres

50.000 jóvenes reconocidos

El Premio Diana nació en 1999, dos años después de la muerte de Diana de Gales en un accidente de tráfico en París. Su objetivo era mantener vivo uno de los principios que defendió la princesa: la capacidad de los jóvenes para transformar sus comunidades y contribuir a un mundo mejor.

Desde entonces, más de 50.000 jóvenes han recibido este reconocimiento por su compromiso social, su trabajo humanitario y su contribución a distintas causas. La organización también desarrolló programas para acompañar a otros miles e impulsar sus proyectos e iniciativas.

En su comunicado de despedida, la entidad ha querido subrayar que la entrada en administración judicial no resta valor al trabajo realizado ni a los logros de quienes recibieron el galardón.

"Sus logros importan, y la decisión de hoy no cambia eso", señala la organización, que ha agradecido el apoyo recibido durante estos 27 años y ha situado a los jóvenes en el centro de su mensaje.

La organización no ha detallado, por el momento, qué ocurrirá con sus programas ni con las iniciativas que mantenía en marcha.

La entidad desaparece en su actual estructura, pero deja tras de sí una trayectoria de casi tres décadas y decenas de miles de jóvenes reconocidos bajo el nombre de Diana.