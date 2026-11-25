Un gran jurado federal de Estados Unidos ha presentado este pasado martes, 24 de noviembre, una acusación formal contra Thomas Markle (82 años), padre de Meghan (45), imputándole dos cargos graves de posesión de pornografía infantil.

Según ha informado mediante un comunicado oficial la Fiscalía del Distrito Central de California, los cargos se sustentan en la tenencia de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) hallado durante una investigación.

Thomas podría enfrentarse a hasta 40 años de prisión si es declarado culpable, según han informado los fiscales.

El padre de Meghan Markle en 2018. Getty Images

El escrito judicial precisa que las pruebas incautadas incluyen "concretamente negativos de película de 35 milímetros que muestran a menores prepúberes y a menores que aún no habían cumplido los 12 años de edad".

De acuerdo con la acusación registrada, durante los días 30 de octubre y 4 de noviembre, el acusado "poseyó, a sabiendas, negativos que contenían material de abuso, el cual había sido enviado, expedido o transportado a través de instalaciones del comercio interestatal".

El Ministerio Público subraya, además, la intencionalidad y el pleno conocimiento de los hechos por parte del imputado en las fechas señaladas.

"En ambas ocasiones, Markle sabía que las imágenes constituían material de abuso sexual infantil y, al menos en una de ellas, aparecía un menor prepúber, así como un menor que aún no había cumplido los 12 años de edad".

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes Sociales

El avance del procedimiento penal tiene su origen en las diligencias practicadas por agentes federales en dos ubicaciones clave vinculadas al antiguo director de iluminación televisivo.

Por un lado, los investigadores localizaron material en Filipinas y, por otro, registraron dos instalaciones de almacenamiento que Markle mantenía alquiladas en la ciudad de Los Ángeles desde el año 2008.

En el interior de dichos depósitos los agentes lograron intervenir un volumen significativo de soporte analógico: "En el interior de dichas unidades, los agentes incautaron aproximadamente 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros".

La documentación judicial incorporada al sumario describe de manera pormenorizada el contenido de varias de las fotografías analizadas por los especialistas del FBI.

El pasado 4 de noviembre, la Policía Nacional de Filipinas (PNP) confirmó la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos hallados en la vivienda de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, en Cebú, que su hijo entregó a las autoridades. EFE

Según la nota oficial, las imágenes muestran a un hombre adulto -a quien un testigo identificó directamente como el propio Thomas Markle- junto a una niña prepúber desnuda.

Una tercera instantánea recoge a una menor prepúber desnuda en el interior de una habitación que, según las pesquisas, parece corresponder a una conocida cadena de moteles en Filipinas.

Thomas Markle fue detenido por las autoridades federales el pasado 6 de noviembre en la localidad de Lakeland, en Florida, donde permanecía ingresado en una clínica especializada en el cuidado de personas diagnosticadas con demencia.

Dada su situación médica y su edad avanzada, uno de los primeros pasos procesales consistió en evaluar su capacidad cognitiva para afrontar un juicio penal.

El pasado 19 de noviembre, tras celebrarse una audiencia específica en un tribunal federal de Tampa (Florida), el juez declaró a Markle mentalmente competente para ser procesado.

Una vez superado ese trámite judicial en Florida, está previsto que el acusado sea extraditado en las próximas semanas hasta California para comparecer formalmente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles.