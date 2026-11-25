Marius Borg (29 años) hacía semanas que buscaba trabajo y al fin lo ha encontrado. El hijo de la reina Mette-Marit (54), que sigue en arresto domiciliario en el palacio de Skaugum, quiere demostrar que ha cambiado y se ha metido ni más ni menos que a ebanista.

Así lo ha confirmado uno de sus abogados defensores, quien ha hablado con el medio noruego VG. "Ha concluido su primer día de trabajo. Está feliz y contento porque es un paso importante en su rehabilitación. Por eso no quiere solicitar su liberación ahora".

Según ha explicado el letrado, el joven está ahora centrado en su proceso de transformación personal y, de momento, acepta seguir con tobillera telemática y sin poder salir de los confines de palacio mientras no sea para trabajar.

Fue el pasado 2 de febrero, un día antes de que comenzara la vista oral de su juicio, cuando Borg entró en prisión provisional por saltarse una orden de alejamiento contra una de sus víctimas.

Los primeros meses los pasó en un centro penintenciario y más tarde el Tribunal le concedió la semi-libertad al dejar que cumpliera la provisional en la finca real, donde los Reyes noruegos tienen su residencia oficial.

Desde entonces, el joven ha pedido de manera reiterada ser liberado y todas sus peticiones han sido denegadas por el alto riesgo de reincidencia.

Marius Borg fue condenado a cuatro años de cárcel por dos violaciones y una agresión a una de sus exparejas. Sin embargo, su caso será revisado desde cero a comienzos del 2027 y el hijastro de Haakon de Noruega (53) se enfrenta a un nuevo juicio.