Este miércoles, 25 de noviembre, se han conocido nuevos y sorprendentes detalles sobre el allanamiento en Anmer Hall, la residencia campestre del príncipe Guillermo (44 años) y Kate Middleton (44), por parte de dos asaltantes.

Según ha revelado The Sun, los dos individuos interceptados por los agentes en la propiedad son ciudadanos de nacionalidad albanesa que, por más insólito que pueda parecer, desconocían que la vivienda formaba parte de los dominios de la Familia Real británica.

De acuerdo a las informaciones de los tabloides, uno de los descuideros es un inmigrante en situación irregular que había presentado previamente una solicitud de asilo, mientras que el estatus de residencia del segundo en el Reino Unido sigue sin esclarecerse.

Guillermo y Kate, en un acto reciente, en la India. Gtres

La alarma saltó poco antes de las 18:00 horas del pasado lunes, cuando las fuerzas de seguridad recibieron un aviso por actividad sospechosa en la propiedad, situada en el término municipal de Dersingham, dentro de la extensa finca real de Sandringham.

De inmediato se activó un operativo de búsqueda a gran escala que movilizó patrullas terrestres, unidades caninas, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Policía Nacional procedente de su base en Nottinghamshire.

La aeronave sobrevoló la zona desde poco después de las seis de la tarde hasta aproximadamente las 20:45 horas, realizando batidas adicionales ante el temor inicial de que un tercer implicado hubiera logrado huir por la urbanización.

Finalmente, los agentes arrestaron a los dos sospechosos dentro del recinto bajo cargos preliminares de robo y allanamiento de morada.

Ambos permanecen bajo custodia policial mientras los investigadores analizan sus antecedentes personales para confirmar si existía algún otro móvil detrás de la intrusión.

A través de un comunicado oficial, la Policía de Norfolk corroboró la detención de los dos hombres, confirmó que la mansión estaba desocupada en ese momento y señaló que la investigación continúa abierta.

Los Gales, en Norfolk. Gtres

Aunque el Palacio de Kensington mantiene su política habitual de no realizar comentarios sobre protocolos operativos de seguridad, sí ha ratificado que ningún miembro de la familia de los príncipes de Gales se hallaba en Norfolk.

Y se ha detallado al punto que Guillermo, Kate y sus tres hijos —los príncipes George, Charlotte y Louis— se encontraban en su residencia principal de Windsor.

No obstante, el incidente ha adquirido una dimensión especialmente sensible al trascender que el rey Carlos III (77) se encontraba en su propia residencia dentro de Sandringham a apenas tres millas de distancia.

Construida en 1802, adquirida por la reina Victoria en 1862 y entregada por la difunta reina Isabel II como regalo de bodas, esta mansión georgiana de diez habitaciones constituye el refugio privado predilecto de la familia.

Además, ha sido el verdadero santuario de la princesa de Gales durante su tratamiento oncológico, escenario incluso del íntimo vídeo en el que anunció el final de su quimioterapia.

En la localidad de Dersingham, considerada la tercera población más segura de Norfolk, el despliegue policial nocturno a raíz del allanamiento causó un enorme revuelo.

Un vecino ha señalado, en esa línea, bajo anonimato, que sólo un delincuente "muy valiente" elegiría asaltar una propiedad real en esa zona, dada la vigilancia constante de agentes armados y la tecnología de protección perimetral.

Este allanamiento se suma a una preocupante sucesión de brechas de seguridad en torno a la Corona británica, como el asalto perpetrado en 2024 por dos ladrones enmascarados en Shaw Farm, dentro del recinto del Castillo de Windsor.

También suscitó inquietud la detención de un hombre, el pasado mes de mayo, en las inmediaciones de la casa de Andrés Mountbatten-Windsor (66) en Sandringham.

El suceso coincide, además, con la revisión abierta en torno a la batalla judicial del príncipe Harry (42) para recuperar la escolta policial automática financiada por los contribuyentes que perdió en 2020 tras abandonar sus funciones reales.