Tres semanas después de su intervención de urgencia, Chakriwat Vivacharawongse (43 años) continúa ingresado en un hospital de Malasia. El hijo del rey de Tailandia fue operado de unos tumores cerebrales producidos por la enfermedad crónica que padece desde que tiene 13 años y su recuperación está siendo lenta.

Este lunes, 23 de noviembre, se ha desvelado su último parte médico donde se han descrito todos los problemas médicos a los que se está enfrentando.

El joven está en observación médica constante y en los últimos cuatro días "ha experimentado tensión arterial alta, ritmo cardíaco rápido, fatiga, debilidad en las piernas y agotamiento profundo, junto con inquietud y confusión en el habla".

Chakriwat Vivacharawongse desde el hospital. Redes sociales

El equipo médico ha diagnosticado estos síntomas como hiponatremia, que es cuando la sangre se presenta baja en sodio. Por este motivo, explican sus doctores que el tratamiento de radioterapia al que se estaba sometiendo ha tenido que ser suspendido al menos durante las próximas cuatro semanas para permitir que su salud sea más estable, según reza el comunicado.

Junto al parte médico, Chakriwat ha querido que se publicaran también unas imágenes suyas desde el hospital donde se pueden ver algunos de los avances de sus capacidades motoras.

El hijo de Rama X (74) ya es capaz de mantenerse en pie unos segundos y de mover sus manos, aunque con dificultad. En las fotografías aparece con sus fisioterapeutas, ya que se está sometiendo a un exhaustivo programa de fisioterapia para recuperar lo antes posible todas sus funciones. Ha perdido mucha masa muscular en las últimas semanas debido a las largas jornadas en cama.

Cuando presente mejoría, los médicos comenzarán también un tratamiento de quimioterapia, que tendrá que recibir de manera "indefinida", según explicaron en un comunicado anterior, para reducir al máximo las posibilidades de que los tumores vuelvan a aparecer.

Chakriwat padece neurofibromatosis tipo II (NF2), un trastorno genético que causa tumores recurrentes en el sistema nervioso.