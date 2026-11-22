El príncipe Guillermo prepara un duro golpe a Harry cuando sea rey: le retirará sus títulos reales y también a sus hijos

El príncipe Guillermo (44 años) tendría previsto acometer una profunda transformación de la monarquía británica cuando llegue al trono.

Entre las medidas que estaría estudiando figura una decisión que podría abrir todavía más la brecha con su hermano, el príncipe Harry (42) : retirarle su título de príncipe, así como los tratamientos reales de Su Alteza Real.

Una medida que también afectaría a Meghan Markle (45) y a los dos hijos del matrimonio, Archie (7) y Lilibet (5), que perderían sus títulos de príncipe y princesa.

La información ha sido publicada por el Daily Mail, que se hace eco de las revelaciones incluidas en el próximo libro del escritor Tom Sykes, especializado en la familia real británica y con contactos en los círculos de la alta sociedad.

Según recoge el citado medio, el heredero al trono habría comenzado a diseñar una importante reestructuración de la institución, con cambios que afectarían tanto a los títulos como a las responsabilidades de los futuros miembros de la familia real.

Guillermo y Harry en una imagen de archivo de 2019. Gtres

De acuerdo con lo adelantado por Sykes, el objetivo de Guillermo sería modificar el sistema actual para que los títulos y tratamientos reales dejen de entenderse como un privilegio automático por nacimiento y pasen a estar vinculados al desempeño de determinadas funciones dentro de la institución.

Una especie de consideración de los títulos como credenciales profesionales, reservadas a quienes formen parte activa de la monarquía.

"Según el plan actual de William, los títulos de príncipe y princesa de los hijos de Harry y Meghan, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, serían legalmente revocados, junto con los tratamientos reales y los títulos principescos de los propios Harry y Meghan", escribe Tom Sykes en su libro, que publicará Penguin el próximo mes de febrero.

La fórmula legal para hacerlo

Para llevar a cabo esta reforma, los asesores constitucionales habrían señalado al príncipe Guillermo una vía legal: las llamadas cartas patentes.

Se trata de documentos oficiales mediante los que el monarca puede expresar formalmente su voluntad y establecer determinadas disposiciones. Este fue precisamente el mecanismo que utilizó Jorge V en 1917 para fijar las normas que regulan actualmente los títulos y tratamientos de los miembros de la familia real británica.

Según las reglas establecidas entonces, el tratamiento de Su Alteza Real corresponde a los hijos del soberano, a los hijos de los hijos del soberano y a los hijos del primogénito del príncipe de Gales.

Por este motivo, los tres hijos de Guillermo y Kate Middleton cuentan con ese tratamiento desde su nacimiento, mientras que Archie y Lilibet adquirieron sus títulos reales cuando su abuelo, Carlos III, ascendió al trono en septiembre de 2022.

Los príncipes Harry y Guillermo en una imagen en Kensington Palace. Gtres

La posible reforma supondría, por tanto, un cambio importante en las normas que han regido hasta ahora el funcionamiento de la institución.

También estaría concebida, según las informaciones recogidas por el Daily Mail, para evitar que vuelvan a repetirse situaciones controvertidas como las protagonizadas por el príncipe Harry y Andrew Mountbatten-Windsor, que conservaron su estatus real pese a dejar de desempeñar funciones oficiales en la Corona.

No sería, además, la primera vez que Guillermo deja entrever que su llegada al trono podría traer consigo cambios importantes.

El año pasado, el príncipe de Gales aseguró que no tendría miedo de tomar decisiones difíciles cuando asumiera la Corona y dejó una declaración que ahora cobra especial relevancia: «El cambio está en mi agenda».

Por el momento, estas informaciones responden a las revelaciones adelantadas por Tom Sykes y recogidas por el Daily Mail.

De confirmarse, la reforma supondría un nuevo episodio en el distanciamiento entre los dos hijos de Carlos III y podría tener consecuencias directas para Harry, Meghan y sus hijos, que quedarían fuera del sistema de títulos y tratamientos reales.