El Gobierno de Noruega acaba de hacer público el gasto que supuso a las arcas del Estado el funeral de Harald V. Según la estimación preliminar, los actos que acompañaron al último adiós del difunto rey acarrearon un desembolso de 279 millones de coronas noruegas sin IVA, unos 26 millones de euros.

El monarca falleció el 28 de agosto y su funeral de Estado se celebró once días después. En su preparación y organización trabajaron más de 9.000 personas, entre policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Iglesia de Noruega, el Ayuntamiento de Oslo y algunos hoteles.

Varios ministerios recibieron autorización para asumir gastos imprevistos y necesarios que no habían sido presupuestados previamente.

Los reyes, Haakon y Mette-Marit, y la princesa heredera Ingrid. Getty Images

La mayor partida corresponde a la seguridad. La Policía y el Servicio de Seguridad Noruego asumieron unos 123,5 millones de coronas noruegas (11 millones de euros) en gastos adicionales, mientras que las Fuerzas Armadas gastaron 74,9 millones (7 millones de euros).

No es para menos porque la procesión fúnebre reunió a representantes de 87 países, entre ellos 17 presidentes, cinco primeros ministros o jefes de Gobierno, 42 miembros de casas reales extranjeras y 35 embajadores u otros representantes diplomáticos. En representación de la Casa Real española estuvieron Felipe VI (58) y Letizia (54).

En total asistieron alrededor de 860 invitados a la ceremonia en la catedral de Oslo, según han apuntado. Solo en el aeropuerto de Gardermoen se realizaron aproximadamente 150 traslados vinculados a invitados VIP, y el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió cerca de 650 solicitudes de periodistas de 19 países para cubrir los actos fúnebres.

El Gobierno ha descrito el funeral como una de las mayores concentraciones de jefes de Estado, jefes de gobierno e invitados de la realeza extranjeros en un solo evento en la historia de Noruega.

Sarcófago real

En los gastos que se han presentado este viernes, 20 de noviembre, solo están incluidas las facturas de ese día. Por lo tanto, no incluyen otros como el polémico coste del sarcófago en el que descansan los restos mortales de Harald V.

Sarcófago del rey Harald de Noruega. Casa Real noruega.

La tumba, concebida por un prestigioso estudio de arquitectura, permaneció en secreto durante años y no se mostró hasta después del funeral del monarca. Se destiaron 20 millones de coronas al proyecto en 2024 (casi dos millones de euros).

Tanto el encargo -fue adjudicado directamente y no mediante una licitación pública- como el presupuesto para su creación suscitaron un intenso debate en el país.

El rey Harald llegó a bromear sobre el proyecto durante la cena parlamentaria anual de 2025, cuando hizo referencia a la partida presupuestaria destinada al sarcófago. "Espero que esté bien acolchado para que la estancia sea cómoda. Estaremos allí un tiempo", dijo entonces mientras miraba a la reina Sonja, que descansará junto a su marido cuando muera.