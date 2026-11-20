La Navidad no siempre es sinónimo de paz y amor en todas las familias. Y, en la Casa Real británica, la distancia entre los duques de Sussex y el resto de miembros reales es un ejemplo de ello.

Aunque el príncipe Harry (42 años) y Meghan Markle (45) pasarán finalmente las fiestas en Reino Unido no formarán parte de la celebración de los Windsor en Sandringham como marca la tradición.

La exclusión de los duques de Sussex no se limita solo a este acto. Ahora se ha sabido que tampoco están invitados al concierto de villancicos que organiza Kate Middleton (44) todos los años por estas fechas.

La princesa de Gales celebrará el próximo 11 de diciembre la sexta edición de su servicio Together at Christmas en la abadía de Westminster, un acto que reunirá a más de 1.600 invitados y que se ha convertido en una de las citas navideñas más visibles de la Familia Real.

Sin embargo, según la prensa británica, Harry y Meghan no figuran entre los nombres que recibirán una invitación. Su ausencia en el evento se ha interpretado como el último desaire a los Sussex y muestra que la relación sigue marcada por la frialdad y la falta de contacto entre los hermanos.

Harry y Meghan en su último acto público en Reino Unido hace unos días. Gtres

La proximidad geográfica parece que no se ha traducido en una reconciliación fraternal. Tras regresar a Reino Unido a finales de agosto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, Harry y Meghan han vuelto a vivir temporalmente en el país .

Desde entonces el príncipe Guillermo (44) y su hermano no se han encontrado ni de manera pública ni privada por las calles de Londres. Con el rey Carlos III (78) es con la única persona que parece haber habido un acercamiento, pero tampoco el suficiente como para que la relación sea más fluida y puedan pasar las navidades juntos.

La pareja habría descartado de antemano cualquier posibilidad de reencuentro con los Windsor. Una fuente cercana a los Sussex aseguró que la velada sería "demasiado incómoda y complicada", y que Harry y Meghan "saben que no van a ser invitados y no están esperando una invitación".

Lejos de Sandringham, Harry y Meghan prevén celebrar la Navidad en su nueva residencia británica junto a sus hijos. Según la información recogida por People, la madre de Meghan, Doria Ragland, viajaría desde California para acompañarles durante las fiestas.

Serán las primeras en ocho años en Reino Unido, pero lo harán por completo al margen de la celebración oficial de la Familia Real.

Navidades reales

El concierto de villancicos de Kate Middleton es uno de los actos que marcan las fiestas navideñas. Entre los invitados al acto suelen encontrarse otros miembros de los Windsor y algunas celebridades británicas.

Por ejemplo, entre los invitados del pasado año estaban Sophie, duquesa de Edimburgo, Zara y Mike Tindall, y el príncipe Michael de Kent.

También estuvieron presentes Lady Marina Windsor, nieta del duque de Kent, su tía Lady Helen Taylor y su prima Lady Estella Taylor. Por su parte, las princesas Beatriz y Eugenia fueron invitadas, pero declinaron asistir, por todo el escándalo de su padre con el pederasta Epstein.

A los padres de la princesa de Gales, Carole y Michael Middleton, también se les pudo ver en 2023 en la Abadía de Westminster, junto con su hermano James, hermano de la princesa, y su esposa Alizee. Y entre las celebridades que asistieron se encontraban Kate Winslet, Katie Melua y Dame Mary Berry.

Los príncipes de gales con los duques de Sussex en Sandringham. Getty Images

Los días grandes son, en cambio, el 24 y el 25. La Familia Real británica celebra la Navidad en Sandringham desde 1988 de forma ininterrumpida. Ese año, la reina Isabel II trasladó la reunión navideña a la finca de Norfolk porque el castillo de Windsor estaba siendo reformado, y desde entonces Sandringham se convirtió en el escenario habitual de las fiestas.

El rey Carlos III ha mantenido esta tradición desde su acceso al trono. El día 24 de diciembre por la mañana todos los miembros reales llegan a la propiedad privada donde esa misma noche, después de la cena intercambian los regalos.

El día 25, todos juntos, asisten al servicio de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena, que se encuentra dentro de la finca.

La última vez que se vio a los Sussex en ese contexto fue el 25 de diciembre de 2018. Harry y Meghan acudieron al servicio en la iglesia de Santa María Magdalena con Isabel II, Carlos, Guillermo y Kate. Por aquel entonces Meghan estaba embarazada de Archie.