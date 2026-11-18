Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conocido como Fazza -el apodo con el que firma sus poemas-, es mucho más que un heredero de una de las familias reales más poderosas del Golfo.

Es viceprimer ministro y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái y presidente de la Fundación para el Futuro de Dubái, una institución que convierte la imaginación en políticas, tecnología y proyectos de ciudad.

Es precisamente en este universo de innovación donde aparece un nombre inesperado para muchos en España: Jota Peleteiro. El exfutbolista gallego ha sido seleccionado para participar en un foro económico, liderado por Hamdan bin Mohammed.

Era el propio Peleteiro el que compartía, con ilusión, este martes, 17 de noviembre, la noticia. "Qué increíble honor haber sido seleccionado para participar en la Mesa Redonda de Mentes del Futuro, una iniciativa inspiradora liderada por Su Alteza el Jeque Hamdan bin Mohammed", escribía en sus redes el exdeportista que reside actualmente en Emiratos Árabes.

La presencia del antiguo jugador del Celta, el Eibar y el Aston Villa en un acto de este nivel confirma su creciente posición dentro de los círculos empresariales y de poder de Oriente.

Pero, ¿quién es el príncipe heredero de Dubái y cuál es su relación con el futbolista?

'Fazza': el poeta del desierto

Nacido el 14 de noviembre de 1982, Hamdan bin Mohammed es hijo del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y de la jequesa Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum. Fue designado príncipe heredero en 2008 y, desde entonces, ha asumido un papel central en el diseño del futuro Dubái.

Estudió en la Real Academia Militar de Sandhurst, en Reino Unido, y posteriormente cursó Economía en la London School of Economics.

Hamdan no encaja en el estereotipo del príncipe distante. En Instagram, bajo el nombre @faz3, comparte imágenes de Dubái, de sus viajes, de sus caballos, del paracaidismo y de su vida familiar. Es una figura pública que ha convertido la cercanía digital en una herramienta de proyección personal.

Su pasión por los caballos y la equitación de resistencia le ha llevado a competir en el más alto nivel. También practica buceo y deportes de aventura, actividades que han alimentado su imagen de príncipe deportista, aventurero y cercano a la naturaleza.

Detrás de su título real existe también un poeta. 'Fazz'a es el seudónimo con el que Hamdan firma sus versos en árabe nabati, una expresión poética profundamente arraigada en la cultura del Golfo.

Sus poemas hablan de lealtad, orgullo, amistad, tierra y pertenencia, valores que conectan con la tradición beduina y con la identidad emiratí. Esa faceta literaria le ha permitido construir una identidad propia, alejada de la frialdad institucional.

En 2019 contrajo matrimonio con la jequesa Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum. La pareja mantiene una vida familiar discreta, aunque el príncipe heredero comparte con frecuencia momentos con sus hijos en redes sociales.

Son padres de cuatro hijos: los gemelos Rashid y Sheikha, nacidos en 2021; Mohammed, nacido en 2023; y Hind, nacida en 2025. La familia representa, para muchos emiratíes, una imagen de continuidad dinástica y de modernidad familiar.

Hamdan ha hecho de la innovación una de sus grandes banderas. Bajo su impulso, Dubái ha convertido la tecnología, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la economía del conocimiento en ejes de su estrategia.

Una de sus iniciativas más ambiciosas es Dubai Future Week, que se celebra del próximo 18 al 21 de noviembre de 2026 bajo el lema For the Human of the Future.

El encuentro tiene previsto reunir a más de 10.000 participantes en el Museo del Futuro y en las Emirates Towers, con charlas, talleres, debates, exposiciones y encuentros cerrados sobre cómo vivirán, pensarán, innovarán y harán negocios las próximas generaciones.

Es en este gran encuentro para el mundo árabe en el que participará Jota Peleteiro, quien cada vez tiene un vínculo más profundo con el mundo árabe. Su relación con Oriente no nació de la noche a la mañana.

La nueva vida de Peleteiro

Tras dejar el fútbol, el gallego enfocó su vida hacia el emprendimiento y la tecnología agrícola a través de GroInn, una compañía que desarrolla soluciones para mejorar la productividad y la sostenibilidad de los cultivos.

El Golfo Pérsico, con Emiratos y Arabia Saudí como grandes focos de inversión e innovación, se convirtió en un escenario ideal para sus proyectos.

Hace años conoció a su amigo y socio, el kuwaití Faisal Buresli, cuya familia le acercó a la cultura, las tradiciones y los valores del islam hasta tal punto que en febrero de 2024, durante un viaje a Kuwait, Peleteiro anunció públicamente su conversión al islam. Tras el paso, el exfutbolista declaró sentirse "muy feliz y poderoso" y afirmó que vivía "el mejor momento" de su vida.

Sus amistades han ido creciendo poco a poco, y su influencia ha ido calando también. En mayo de 2024, consiguió hacerse un hueco en en el Qatar Economic Forum.

También está su cercanía a la Familia Real de Dubái, que se hizo visible en septiembre de 2026 cuando compartió un mensaje de condolencia tras la muerte del jeque Ahmed, hermano del emir de Dubái.

Peleteiro ha construido lejos de España una nueva vida junto a su hijo pequeño, Mansour Malik, fruto de su matrimonio con Ajla Etemovic. Sus dos hijos mayores con Jessica Bueno, Jota Jr. y Alejandro, viven habitualmente en Sevilla con su madre, aunque han pasado temporadas y vacaciones con su padre en Dubái.



