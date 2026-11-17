Vuelven a activarse las alarmas en Dinamarca en torno a la delicada salud de la reina Margarita II. A sus 86 años, la madre de Federico X (58) ha cancelado in extremis su esperada reaparición pública prevista para este martes, 17 de noviembre, por la noche, en la Ópera de Copenhague.

La decisión ha sido comunicada este 17 de noviembre, con apenas unas horas de antelación, por la propia Casa Real danesa a través de una nota oficial en la que se precisa que la soberana emérita causa baja debido a "una incipiente infección de garganta".

Según detalla la declaración institucional remitida desde Amalienborg, Margarita II ha permanecido guardando reposo en su residencia del Palacio de Fredensborg, al norte de la capital danesa, sin desplazarse al recinto cultural.

La reina Margarita, en su último acto público. Gtres

Con el objetivo de frenar cualquier especulación alarmista entre la ciudadanía tras producirse la suspensión a última hora, el comunicado concluye subrayando que la monarca, "dadas las circunstancias, está bien".

La indisposición de la Emérita coincide temporalmente con un insólito episodio mediático que ya había generado sobresalto en Dinamarca en los últimos días.

Apenas unas horas antes de que Palacio notificara esta infección de garganta, la cadena regional TV 2 Fyn se vio forzada a emitir explicaciones públicas tras haber difundido por error en su portal digital un artículo preelaborado en el que se anunciaba el fallecimiento de Margarita II.

El obituario erróneo permaneció accesible en la red durante varios días sin que la redacción advirtiera el fallo técnico, hasta que finalmente fue retirado a primera hora de la mañana de este lunes.

El incidente obligó a los responsables del medio danés a pedir disculpas por el malentendido generado en torno a una figura que, pese a haber abdicado en enero de 2024 en favor de su primogénito, continúa gozando de un enorme afecto institucional y popular.

El rey Federico y la reina Margarita en una imagen de archivo. Gtres

Aunque la Casa Real insiste en transmitir serenidad sobre esta infección respiratoria leve, la preocupación en torno a la fragilidad física de Margarita II responde a una sucesión de contratiempos médicos acumulados en los últimos años.

Durante décadas, la monarca fue conocida por su resistencia y por su hábito tabáquico, pero sus problemas de movilidad y columna comenzaron a condicionar su agenda pública de manera creciente.

El punto de inflexión más delicado se produjo en febrero de 2023, cuando tuvo que someterse a una compleja intervención quirúrgica de espalda en el Rigshospitalet de Copenhague.

Un bache aquel que la mantuvo apartada de la vida oficial durante meses y resultó determinante en su posterior decisión histórica de abdicar del trono en enero de 2024.

Posteriormente, la soberana sufrió también diversas infecciones por coronavirus y dolencias articulares que la obligaron a apoyarse de forma habitual en un bastón durante sus desplazamientos institucionales.

La Familia Real danesa en un acto celebrado el 31 de diciembre de 2023. Gtres

En lo que respecta a sus hospitalizaciones más recientes, Margarita II protagonizó un serio susto en septiembre de 2024 tras sufrir una aparatosa caída en el propio Palacio de Fredensborg.

Este incidente obligó a trasladarla e ingresarla en el Rigshospitalet y que le provocó una lesión en las vértebras cervicales además de una fractura en la mano izquierda, requiriendo el uso temporal de collarín y escayola.

Asimismo, en mayo de 2025 volvió a ser ingresada de forma preventiva en el mismo centro hospitalario de Copenhague para permanecer en observación médica a raíz de un fuerte resfriado que había contraído días antes.

Con estos precedentes en la memoria reciente de los daneses, el equipo médico de Palacio opta ahora por la máxima prudencia en Fredensborg hasta confirmar la total remisión de su afección de garganta.