No están siendo unos días fáciles para la familia de Su Majestad el rey Felipe VI (58 años) en lo que respecta a la salud. En concreto, existe cierta preocupación en torno al estado de salud de la infanta Margarita (87 años), única hermana viva del emérito Juan Carlos (88).

La semana pasada, la mujer de Carlos Zurita se vio obligada a ingresar en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid a causa de una infección. Desde entonces, la preocupación en su entorno es máxima, al tiempo que su hija María Zurita (51) ha tratado de tranquilizar.

El estado de la Infanta es estable, pese a que se encuentra "flojita, la pobre". Toda la familia está volcada en su evolución y al cierre de este artículo se informa a EL ESPAÑOL que "no hay cambios significativos", Margarita, pese a su avanzada edad, está "controlada" y restableciéndose.

La infanta Margarita. Gtres

Sus íntimos -muy en especial, su esposo, Carlos; y sus dos hijos, Alfonso y María- no se separan de su vera. En medio de este delicado trance, el nombre de su hermano, el emérito Juan Carlos, ha regresado a la primera plana informativa porque ha cancelado una visita a Sanxenxo.

Este pasado fin de semana el padre de Felipe VI tenía pensado retornar a su país una vez más para asistir a las regatas en el Club Náutico de Sanxenxo, el pasado domingo, 15 de noviembre. No obstante, según desliza Informalia, Juan Carlos ha causado baja.

Según la versión de este medio, a Juan Carlos se le aconsejó no viajar en esta ocasión porque este desplazamiento se consideraba desafortunado dadas dos importantes coyunturas que atraviesan el país: la tragedia de trenes en Urda y las inminentes elecciones generales, el 29N.

En paralelo a esta cuestión está la preocupación de Juan Carlos como hermano, ante la salud de la infanta Margarita. Una circunstancia que le ha tocado vivir desde la lejanía. De acuerdo a lo que ha podido cotejar este medio, la relación de los hermanos es muy estrecha.

Desde siempre, y pese a la distancia física, pues Juan Carlos reside en Abu Dabi. El pasado mes de marzo, con motivo del 87 cumpleaños de Margarita, EL ESPAÑOL informó que la comunicación entre los hermanos es muy fluida y constante. "Charlan casi a diario", se dijo.

Juan Carlos junto a su hermana Margarita. Gtres

Ahora, se hace ver que el Emérito está "muy pendiente de ella", y sabe de su estado y evolución a través de la familia. Cambiando de tercio, hasta este bache de salud la vida de Margarita transcurría en su palacete, situado en la madrileña calle Jorge Juan, y con una rutina marcada.

El día a día de Margarita giraba en torno a sus hijos, y atenciones hacia su nieto, que la tiene absolutamente rendida, el pequeño Carlos, hijo de María Zurita. En el último tiempo, según relata su propia hija, la comunicación de Margarita se ha visto especialmente mermada.

Antes de su actual ingreso hospitalario, tras una neumonía que la tuvo diez días en la UCI a finales de 2025, la Infanta seguía bajo tratamiento con oxígeno domiciliario y revisiones periódicas.

Por las mañanas recibe a fisioterapeutas y personal sanitario; por las tardes, si el tiempo lo permite, da pequeños paseos por el barrio de Salamanca, siempre acompañada, o se sumerge en su gran pasión, la música clásica, que escucha a diario en el salón principal del palacete.

Su carácter sigue siendo, en gran medida, el de siempre: directo, irónico, con un punto de humor ácido que contrasta con la extrema discreción pública que ha mantenido toda su vida.

En esa rutina tiene un papel clave su marido, el doctor Carlos Zurita, con quien se casó en 1972 renunciando a sus derechos dinásticos para poder contraer matrimonio con un plebeyo.

Aquella renuncia, que en su día sorprendió a la Casa Real, se ha revelado con el tiempo como una de las decisiones más firmes de su vida: medio siglo después, Zurita se ha convertido en su apoyo constante y, según quienes los conocen, en "sus ojos y su bastón emocional".

Médico de profesión y hombre extremadamente discreto, aprendió braille en su juventud para poder escribirse con ella cuando vivía en Estoril con sus padres, y sigue a su lado en cada revisión, cada acto y cada pequeña salida, pendiente de cada escalón y de cada gesto.

Margarita junto a su hermano, Juan Carlos I. Gtres

Durante el último ingreso de Margarita, en 2025, Zurita apenas se movió del hospital y, una vez en casa, ha asumido buena parte de la coordinación médica y de los ajustes necesarios en la vivienda para facilitar la recuperación de su mujer.

Volviendo a la conexión de Margarita y Juan Carlos, la Infanta ha sido uno de los pocos familiares que se ha desplazado a Sanxenxo para acompañar al Emérito en alguna de sus visitas a España. Los hermanos, como se decía unas líneas más arriba, se adoran.

Públicamente, siempre que la ocasión lo merecía, se han dedicado mensajes cargados de afecto. "En casa de mi hermana se come de maravilla. Por eso voy", ha llegado a aseverar el Emérito. Juan Carlos y Margarita sólo se tienen el uno al otro.

Juan Carlos I tuvo dos hermanos más: Pilar y Alfonso. El primero en morir fue Alfonso, en 1956, tras el disparo accidental que le causó la muerte en Estoril.

En 2020, en enero, falleció Pilar, a los 83 años por un cáncer de colon. Desde entonces, la infanta Margarita -nacida en 1939 y hermana menor de Juan Carlos- es la única hermana viva del rey emérito.

Margarita: vida de superación

Margarita junto a su marido y sus hijos. Gtres

Margarita de Borbón y Borbón nació el 6 de marzo de 1939 en Roma, durante el exilio de la Familia Real española.

Es la hija menor de don Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias, y hermana de Juan Carlos I y de la infanta Pilar, fallecida en enero de 2020. Por tanto, es tía paterna de Felipe VI y una de las figuras más discretas de la familia.

La infanta nació con una discapacidad visual que le ha acompañado durante toda su vida. Pese a ello, ha mantenido una intensa actividad social y cultural, aunque siempre alejada del foco institucional que ha rodeado a su hermano.

Margarita ostenta el título de duquesa de Soria y ha desarrollado una importante labor al frente de iniciativas culturales y sociales. Entre ellas destaca la Fundación Duques de Soria, vinculada a la promoción de la lengua y la cultura españolas.

También ha apoyado iniciativas relacionadas con la discapacidad y ha mantenido una presencia constante en actos culturales y familiares.