Mette-Marit durmió 4 días en casa de Epstein sin Haakon ni escoltas: la policía no investigó los antecedentes del pederasta

La reina Mette-Marit (53 años) durmió varias noches en la casa de Jeffrey Epstein sin sus guardaespaldas. Según revela un nuevo libro sobre la familia real, la policía no comprobó a fondo quién era su anfitrión. Lo hizo pese a que el multimillonario estadounidense ya había sido condenado por delitos sexuales relacionados con menores.

La revelación sobre la estancia de la entonces princesa heredera de Noruega en la mansión del depredador sexual abre nuevos interrogantes sobre el vínculo que existió entre ellos durante varios años.

Los documentos del caso, publicados el pasado mes de enero, ya habían sacado a la luz el alcance de sus contactos entre 2011 y 2014. Ahora, una investigación periodística aporta detalles sobre las visitas de la mujer del rey Haakon de Noruega (53) a la residencia del financiero.

Jeffrey Epstein en una imagen de archivo. Europa Press.

En 2013, Mette-Marit pasó cuatro días en la casa que Epstein tenía en Palm Beach, Florida. Durante esas jornadas, sus escoltas policiales no permanecieron con ella en la vivienda: se alojaron en un hotel cercano.

Según contó la propia princesa heredera a la cadena pública noruega NRK en marzo, el último día de la estancia se sintió insegura y decidió ponerse en contacto con su marido.

La visita abrió entonces un debate sobre los posibles riesgos para la seguridad de la futura reina de Noruega. Según la explicación que se dio entonces, se trataba de un viaje privado.

Un viaje sin controles previos

Ahora, el libro titulado Hoffet y firmado por Frode Hansen, redactor jefe de Nettavisen, y Ulf André Anderson, antiguo redactor de Se og Hør, cuestiona cómo se gestionó aquella visita.

Según fuentes policiales anónimas citadas por los autores, los antecedentes de Epstein no fueron investigados con suficiente profundidad antes de que Mette-Marit se alojara en su casa.

Las fuentes consideran que las señales de alarma deberían haberse detectado mucho antes. "En retrospectiva, la policía debería haber investigado más a fondo a quién visitaba la princesa heredera. Mette-Marit se alojaba en la casa de un delincuente sexual convicto", sostienen en el libro.

Las críticas apuntan directamente a los controles previos al viaje y a la responsabilidad de los agentes encargados de proteger a la princesa. Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales cuando la recibió en su residencia de Palm Beach.

La publicación del nuevo libro vuelve a poner bajo escrutinio no solo la relación de Mette-Marit con Epstein, sino también los mecanismos de protección que debían garantizar su seguridad durante aquella visita.

Haakon y Mette-Marit. Geety Images

"Ojalá no lo hubiera conocido"

La relación entre Mette-Marit y Epstein salió a la luz el 2 de diciembre de 2019, cuando el diario noruego Dagens Næringsliv publicó una investigación sobre los vínculos del financiero con personalidades del país.

La Casa Real confirmó entonces que la princesa había conocido a Epstein en 2011, a través de un amigo y otros conocidos comunes. También reconoció que se habían encontrado en varias ocasiones, tanto en Estados Unidos como en Noruega.

La princesa heredera pidió disculpas por no haber investigado sus antecedentes. "Nunca habría tenido relación con el señor Epstein si hubiera conocido la gravedad de los delitos que había cometido. Debería haber investigado sus antecedentes más a fondo y lamento no haberlo hecho", afirmó en una declaración enviada al periódico.

La Casa Real explicó que Epstein había intentado aprovecharse de su relación con la princesa para obtener beneficios sociales y que este comportamiento contribuyó a que ella decidiera poner fin al contacto. Años después se conoció que los intercambios escritos entre ambos habían continuado hasta 2014.

Sin embargo, los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 30 de enero ampliaron lo que se sabía sobre aquella relación. Los correos electrónicos revelaron intercambios entre ambos durante el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con mensajes de tono cercano y referencias a posibles encuentros.

Los documentos también permitieron conocer con mayor detalle las circunstancias de la estancia de Mette-Marit en Palm Beach en 2013. La actual reina explicó posteriormente que pudo alojarse en la vivienda porque un amigo común había tomado prestada la casa de Epstein.

El pasado 20 de marzo, Mette-Marit abordó públicamente el asunto en una entrevista con la cadena pública noruega NRK, en la que estuvo acompañada por su marido. "Fui manipulada y engañada", aseguró.

"Por supuesto, ojalá nunca le hubiera conocido", añadió. También reconoció que debía asumir su responsabilidad por no haber investigado mejor los antecedentes del financiero y expresó su arrepentimiento por haber mantenido aquella relación.

La reina también quiso aclarar qué sabía entonces sobre Epstein y qué había presenciado durante sus encuentros. "Nunca he visto nada ilegal", afirmó en NRK.

Añadió que todas las personas con las que había coincidido junto al financiero eran adultas. Mette-Marit sostuvo que no sabía que Epstein era un delincuente sexual y que, aunque había oído comentarios negativos sobre él, no había comprendido la gravedad de sus antecedentes.

En la entrevista explicó además que había conocido al estadounidense a través de un amigo cercano y de otros conocidos comunes, vinculados al ámbito de la salud internacional y las organizaciones sociales. Según su relato, esa relación de confianza contribuyó a que mantuviera el contacto durante más tiempo del que finalmente consideró adecuado.