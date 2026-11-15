María Zurita actualiza el estado de salud de su madre, la infanta Margarita, ingresada en la UCI a sus 87 años: "Está flojita"

La preocupación por el estado de salud de la infanta Margarita (87 años) empieza a remitir. Tras varios días de silencio y máxima discreción en torno a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid por una infección, su hija, María Zurita (51), ha puesto fin a las especulaciones a su salida del centro médico este domingo: "Bien, bien, está reaccionando bien al medicamento".

La prima del rey Felipe VI (58) había llegado horas antes al hospital con gesto serio, protegida de la lluvia con un paraguas y sin detenerse ante las preguntas de los reporteros.

Sin embargo, tras comprobar de primera mano la evolución de la duquesa de Soria, decidió atender brevemente a la prensa para rebajar la alarma y confirmar que su madre evoluciona de forma favorable. "Está saliendo", ha asegurado con alivio.

Infanta Margarita EFE EFE

Sin fecha para el alta

Pese a la mejoría, Zurita advirtió de que la recuperación llevará tiempo y evitó fijar un plazo para su regreso a casa.

"Le queda todavía un rato", ha explicado antes de describir con naturalidad el estado físico actual de su madre: "Está flojita, la pobre". Antes de abandonar las inmediaciones del recinto, la empresaria compró un ramo de flores blancas en un puesto situado a las puertas del hospital.

Preguntada por la atención recibida durante estos días en la UCI, Zurita no escatimó en elogios hacia el equipo médico del centro madrileño y el sistema asistencial. "Tenemos una sanidad pública espectacular", subrayó.

La familia, "muy pendiente"

La hija de la infanta ha aprovechado también su comparecencia improvisada para zanjar los rumores en torno a las dificultades de la hermana del rey Juan Carlos (88) para comunicarse.

Según ha detallado, ese problema no guarda relación alguna con la infección actual, sino con las secuelas de una antigua intervención quirúrgica en las cuerdas vocales que no logró el resultado esperado. "Lleva ya tiempo sin que la entendamos bien, pero bueno, cosas de la vida y de la edad", ha detallado.

Durante estos días de hospitalización, la duquesa de Soria ha estado arropada de forma constante por su marido, Carlos Zurita (83), y por sus dos hijos, María y Alfonso (53).

Al ser consultada por si su tío, don Juan Carlos, está al tanto de la evolución de su hermana menor, María confirmó que el seguimiento dentro de la familia es total: "Sí, están todos muy pendientes, muchas gracias", zanjaba antes de marcharse.