La infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos, ingresada en un hospital de Madrid por una infección

La salud de la infanta Margarita vuelve a preocupar a su entorno. La hermana menor del rey Juan Carlos (88 años) permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid a causa de una infección.

Tiene 87 años y lleva varios días hospitalizada. Aunque su estado es delicado, las últimas informaciones apuntan a una evolución favorable. El cuadro infeccioso estaría remitiendo y la infanta habría experimentado una ligera mejoría en las últimas horas.

Por el momento, no se ha difundido ningún parte médico oficial ni se han precisado más detalles sobre el diagnóstico o la gravedad de la infección.

La infanta Margarita, el pasado mes de septiembre, en Sanxenxo. GTRES

La información sobre la hospitalización fue adelantada por María Eugenia Yagüe en el programa Fiesta, donde la colaboradora describió a la duquesa de Soria como una mujer que está "regular" y "delicada en general", aunque permanece estable y acompañada por sus familiares.

Por su parte, la revista ¡Hola! ha informado de que la hermana del rey Juan Carlos permanece ingresada en la UCI y ha publicado que su evolución es favorable.

A su lado están su marido, Carlos Zurita; sus hijos, Alfonso y María, y su nieto Carlos. Todos permanecen atentos a su evolución. Según las informaciones publicadas, sus allegados destacan la fortaleza con la que está afrontando este nuevo episodio médico.

Sus últimas apariciones

La infanta ha reducido sus apariciones públicas en los últimos años, aunque continúa participando en encuentros familiares y citas señaladas.

Su última aparición pública conocida tuvo lugar el pasado 18 de septiembre en Sanxenxo, donde volvió a reunirse con su hermano durante una jornada familiar en la ría de Pontevedra. Margarita compartió el encuentro con Juan Carlos y otros miembros de la familia.

Unos meses antes, en junio, también había viajado a Galicia junto a su marido y su hija María para acompañar al rey emérito durante su estancia en Sanxenxo. Además, el 17 de enero acudió con Carlos Zurita al responso por Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, celebrado en Madrid.

En marzo celebró su 87 cumpleaños con una comida en un restaurante del centro de Madrid. Acudió acompañada de familiares y amigos, entre ellos su hija María y su nieto Carlos.

Su perfil público contrasta con el de otros miembros de la Familia Real: Margarita ha mantenido siempre una vida alejada de los focos y ha cultivado una relación estrecha con sus hermanos y sobrinos.

La infanta Margarita, en su 84 cumpleaños. GTRES

Única hermana viva del Emérito

Margarita de Borbón y Borbón nació el 6 de marzo de 1939 en Roma, durante el exilio de la Familia Real española. Es la hija menor de don Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias, y hermana de Juan Carlos I y de la infanta Pilar, fallecida en enero de 2020. Por tanto, es tía paterna de Felipe VI (58) y una de las figuras más discretas de la familia.

La infanta nació con una discapacidad visual que le ha acompañado durante toda su vida. Pese a ello, ha mantenido una intensa actividad social y cultural, aunque siempre alejada del foco institucional que ha rodeado a su hermano.

En 1972 contrajo matrimonio con el médico Carlos Zurita. La pareja tiene dos hijos, Alfonso y María, y un nieto, Carlos, hijo de esta última.

Margarita ostenta el título de duquesa de Soria y ha desarrollado una importante labor al frente de iniciativas culturales y sociales. Entre ellas destaca la Fundación Duques de Soria, vinculada a la promoción de la lengua y la cultura españolas.

También ha apoyado iniciativas relacionadas con la discapacidad y ha mantenido una presencia constante en actos culturales y familiares.

La infanta Margarita, en 2020 en Madrid. Gtres Gtres

Su ingreso por una neumonía

El nuevo ingreso llega después de un periodo complicado para la salud de la infanta. En octubre de 2025 sufrió una neumonía que obligó a hospitalizarla durante diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro madrileño. Recibió el alta el 28 de octubre, aunque tuvo que continuar la recuperación en su domicilio con oxígeno y atención médica.

Su primera reaparición pública tras aquel episodio se produjo en noviembre de 2025, durante una visita al Rastrillo de Nuevo Futuro. Acudió en silla de ruedas y con mascarilla, acompañada por su sobrina Simoneta Gómez-Acebo.

Antes, en 2022, la infanta había sufrido una caída que obligó a realizarle un TAC para descartar lesiones de consideración.

La infanta es hoy la única hermana que le queda al rey emérito. Pese a la distancia y a los distintos momentos que han atravesado, ambos han mantenido una relación cercana, visible en sus encuentros familiares de los últimos años.