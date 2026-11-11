La reina Mette-Marit ya tiene fecha para su reaparición: así será la consagración de los monarcas (con reboda incluida)

La reina Mette-Marit (53 años) tiene ya fecha para su regreso a la vida pública. Será el próximo 22 de agosto de 2027, día de la consagración como monarcas de Haakon VIII (53) y su esposa en la catedral de Nidaros, en Trondheim.

La Casa Real noruega ha confirmado que la pareja real recibirá la solemne bendición religiosa, un acto que sustituye la antigua tradición de coronación y forma parte de una ceremonia de consagración con raíces milenarias en la monarquía noruega.

"Su Majestad el Rey Haakon VIII y Su Majestad la Reina Mette-Marit contraerán matrimonio en la catedral de Nidaros en Trondheim el domingo 22 de agosto de 2027. Con motivo de la ceremonia nupcial, se llevará a cabo un amplio programa de actividades en Trondheim".

Haakon VIII y Mette-Marit. Getty Images

"Los Reyes ofrecerán una cena de gala en Stiftsgården, y el gobierno y el Ayuntamiento de Trondheim también organizarán eventos ese fin de semana", continúa el comunicado de prensa.

La elección de la fecha no es casual. La reina se sometió a un trasplante de pulmón en junio de 2026, tras el agravamiento de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018. La Casa Real había anticipado que no retomaría sus funciones hasta el verano de 2027, para asegurar que llegara en las mejores condiciones posibles a la consagración y a los actos posteriores.

Este será su primer gran compromiso oficial tras reducir drásticamente sus apariciones por motivos de salud.

Tras el fin de semana de la ceremonia, Haakon y Mette-Marit viajarán a Bergen a bordo del buque real Norge. Allí está prevista una cena en el Håkonshallen, el histórico salón de banquetes mandado construir por el rey Håkon Håkonsson hace más de 760 años.

La visita a Bergen será el primer destino de la gira de presentación de los nuevos monarcas. El programa incluirá, además, una cena de gala tras la consagración y, posteriormente, el viaje marítimo hacia la ciudad de los fiordos.

Dos años de gira

La pareja real emprenderá después una extensa gira por Noruega que se prolongará durante dos años. Comenzará en el verano de 2027 y continuará hasta la primavera de 2029. La iniciativa busca acercar a los nuevos reyes a las distintas regiones del país y recupera una costumbre que se remonta a los monarcas medievales.

La Casa Real ha señalado que la gira se desarrollará por etapas, una planificación que podría facilitar la participación de Mette-Marit conforme avance su recuperación.

Una de sus últimas imágenes públicas en el funeral de Harald V. Gtres

Desde 1814, la Constitución noruega estableció que la coronación del monarca debía celebrarse en la catedral de Nidaros. Haakon VII y Maud fueron coronados allí en 1906, y una reforma constitucional de 1908 convirtió aquella en la última coronación celebrada en Noruega.

La tradición continuó con Olav V, en 1958, y con Harald V y Sonja en 1991. Desde el siglo XV se han celebrado siete coronaciones en Noruega y dos ceremonias de consagración en la catedral de Nidaros.

Para Mette-Marit, la fecha marca además un hito personal después de meses apartada de los grandes actos institucionales. No estuvo en el juramento de Haakon ni en la primera cena de gala del nuevo reinado.

La única vez que se la ha podido ver después de que la Casa Real anunciara su baja médica es en una fotografía compartida en redes sociales el pasado 16 de octubre.

En ella, se podía ver a la reina sobre un gran telar para anunciar la reapertura de una de las grandes exposiciones de Noruega que estuvo cerrada durante el luto oficial por la muerte de Harald V el pasado 28 de agosto. Se trata de la muestra Threads in Time que presenta tejidos visuales de las colecciones reales.

Desde entonces, poco se conoce sobre su evolución. Tan solo unos días después de esa imagen en redes, Haakon aseguró en la cena con el Parlamento noruego que "el primer año tras una intervención tan exhaustiva estaba siendo bastante delicado".

"Pero todos estamos muy agradecidos de que las cosas estén avanzando. Porque, afortunadamente, así es", concluyó en su discurso.