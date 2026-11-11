Kate Middleton revela cómo vivió su ingreso en una histórica entrevista: "El cáncer cambia cómo piensas y cómo sientes"

El impacto de un diagnóstico de cáncer sacude los cimientos de la vida de cualquiera. Pero, sobre todo, transforma la mente. Es la idea que ha transmitido Kate Middleton (44 años) en una reciente entrevista.

Con una serenidad desarmante, la Princesa de Gales ha decidido contar cómo vivió su enfermedad, qué sucedió durante sus días de ingreso hospitalario y la actitud con la que afrontó su recuperación.

"El cáncer no solo afecta al cuerpo. Cambia la forma en que piensas y sientes, e influye profundamente en todos los aspectos de la vida", ha confesado. "Lo sé por experiencia propia, y sé que el camino durante y después del tratamiento requiere más que solo medicamentos".

Kate Middleton, el pasado mes de octubre, en Hoveton (Reino Unido). GTRES

Una recuperación "no lineal"

La revelación forma parte de una insólita y conmovedora entrevista concedida al aclamado autor Robert Macfarlane para una edición conmemorativa de la revista Country Life, editada, curiosamente, por su marido, el príncipe Guillermo (44 años).

Las palabras de la futura reina rompen el hermetismo habitual de la corona. Por una vez, se adentra en los momentos más oscuros de su paso por el centro sanitario: "En el hospital me dijeron que mi recuperación no sería lineal. Habría días buenos y días malos, que llevaría tiempo. En la naturaleza ocurre lo mismo".

La princesa ha acompañado sus reflexiones con un retrato inédito firmado por el fotógrafo Josh Shinner. En la imagen, tomada bajo una cálida luz otoñal, Kate posa de pie junto a un árbol con un atuendo sobrio y campestre: una chaqueta de tweed de espiga y sus inseparables pendientes de aro Trinity de Cartier.

Pero el atuendo, en esta ocasión, es lo de menos. Lo verdaderamente esencial de su encuentro con el citado medio es el valioso testimonio sobre su dolencia.

La naturaleza, su "santuario"

La princesa ha explicado que, para ella, los árboles, la tierra húmeda y el aire libre han sido el auténtico bálsamo durante su convalecencia. Cuando Macfarlane le pregunta de dónde brota su esperanza, responde: de las lecciones que ofrece el propio entorno. "No nos exige nada. No nos juzga ni espera que actuemos", explica con rotundidad.

La naturaleza, considera, "simplemente nos permite ser. Ha sido mi santuario y un lugar al que instintivamente he querido ir".

El vínculo de Kate Middleton con el medio ambiente surgió en su niñez, cuando jugaba en arroyos y recogía moras silvestres en busca de una libertad "difícil de encontrar en otros lugares".

A día de hoy, convertida en madre, traslada esa misma filosofía a la crianza de sus tres hijos: el príncipe George (13), la princesa Charlotte (11) y el príncipe Louis (8). Su regla de oro es concederles "libertad para explorar, en lugar de decirles constantemente qué ver o qué pensar".

Los Príncipes de Gales. GTRES

Batalla contra la enfermedad

Las palabras de la Princesa de Gales tienen el peso de quien ha cruzado el abismo. Su calvario comenzó en enero de 2024 con una cirugía abdominal mayor. Dos meses después, anunció en un vídeo que padecía cáncer y recibía quimioterapia preventiva. En septiembre de ese mismo año concluyó el tratamiento. Advirtió también de que el restablecimiento definitivo sería "lento".

La confirmación de su remisión llegó en enero de 2025 durante una visita al Hospital Royal Marsden, centro del que ahora es patrona conjunta con el príncipe Guillermo. Cinco meses más tarde, demostró su entereza física al culminar el desafío de las Three Peaks (Tres Cumbres) del Reino Unido: subir el Ben Nevis, Scafell Pike y Yr Wyddfa en 24 horas para recaudar fondos contra la enfermedad.

Las declaraciones de Guillermo

El número especial de Country Life, coordinado minuciosamente por el príncipe Guillermo durante medio año, es un escaparate familiar. El heredero ha seguido la estela editorial de su padre, el rey Carlos (77), su tía, la princesa Ana (76), y la reina Camila (79), quienes también dirigieron en su momento números especiales de la cabecera.

Guillermo también se desnuda en sus páginas. Habla de su pasión por el campo, del trabajo en el Ducado de Cornualles y Sandringham, de la salud mental y hasta de su devoción por el Aston Villa, club de fútbol que define como su "segunda familia" y cuyo entrenador, Unai Emery (55), también es entrevistado sobre liderazgo.

Tampoco faltan los toques de humor: el príncipe recuerda entre risas cómo en Highgrove, la finca de su padre, tenía que acordarse de correr las cortinas antes de vestirse para no ser visto por los turistas que visitaban los jardines.

Un dibujo del príncipe George

El orgullo de padre asoma con fuerza. La revista incluye un boceto de un martín pescador dibujado por el príncipe George durante la pasada primavera en Eton. No cabe duda de que ha heredado el talento artístico de su madre.

En la publicación, el príncipe Guillermo reflexiona sobre la memoria familiar mientras camina con sus perros Orla y Otto. "Los lugares que más amas no son los que conservas intactos, sino los que vas mejorando discretamente", resume en su columna.