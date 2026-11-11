Aliba, la hermana del político Lord Henry Bellingham que relacionan con el expríncipe Andrés: el 'affaire' que agita UK

No se habla de otra cosa en los mentideros de la crónica social británica en las últimas horas: el presunto romance o suerte de affaire que protagoniza el expríncipe Andrés (66 años) con una aristócrata y amazona llamada Aliba Bellingham.

El escándalo está servido y los medios de comunicación se han llenado de informaciones y, también, de especulaciones. ¿Está el tocado y hundido Andrés de nuevo enamorado? ¿Ha decidido el exmarido de Ferguson (67) darle una nueva oportunidad al amor en su trance más aciago?

En su forzado exilio de la vida oficial y de los círculos más visibles de la monarquía británica, Andrés Mountbatten-Windsor parecía condenado a una reclusión solitaria y despojada de focos.

Aliba Bellingham. Redes Sociales

Apartado de sus funciones públicas, despojado de sus títulos reales y patrocinios militares por sus vínculos con el magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein, el otrora duque de York parecía haber tocado fondo en su aislamiento social.

Sin embargo, los salones y campiñas de North Norfolk han devuelto al hermano de Carlos III (77) al centro del debate mediático a raíz de los insistentes rumores sobre un presunto romance con Aliba, hermana del político conservador Lord Henry Bellingham (71).

Las alertas en los tabloides británicos saltaron tras registrarse varias visitas de Bellingham a Marsh Farm, la casa de campo donde Andrés ha establecido su nueva residencia habitual.

El entorno de Sandringham, reducto tradicional de la élite terrateniente conocida popularmente como los Turnip Toffs -la aristocracia rural que rodea las propiedades de los Windsor-, ha servido de escenario para un acercamiento que ha sacudido las redacciones de Londres.

Lejos de guardar un silencio hermético, la propia Aliba Bellingham ha querido atajar las especulaciones concediendo declaraciones explícitas al diario Daily Mail.

La aristócrata ha reconocido la asiduidad de sus encuentros con Andrés, si bien niega tajantemente que entre ambos medie un noviazgo.

"Nos vemos de vez en cuando y hablamos de caballos y perros. Eso es lo que tenemos en común. Nos llevamos bien. A él le encantan los caballos", ha explicado la amazona al citado rotativo británico, quitando trascendencia a las visitas a Marsh Farm.

Aliba Bellingham, hermana de Lord Bellingham. Redes Sociales

Bellingham atribuye el nacimiento de la controversia a un malentendido mediático impulsado desde el otro lado del Atlántico: "Simplemente somos conocidos. Creo que los rumores empezaron cuando un periodista estadounidense oyó que lo había visitado para tomar el té".

Según ella, este profesional de la información "sacó sus propias conclusiones". En su testimonio, Bellingham muestra una llamativa indulgencia hacia la controvertida figura de Mountbatten-Windsor, evitando juzgar los escándalos que lo apartaron de la Familia Real.

"Ella recalca que no quiere juzgarlo por su pasado y que no se preocupa por lo que otros hayan hecho", se ha informado en las últimas horas.

La aristócrata expresa, a quien quiere oírla, su convencimiento de que el exmiembro activo de la realeza ha encontrado en el norte del condado "un lugar muy acogedor" en el que logrará rehacer su día a día lejos de la hostilidad pública de la capital.

En otro orden de cosas, Aliba Bellingham no es una recién llegada a las rutinas de la nobleza. Apasionada consumada de la equitación y del mundo cinegético, cuenta con un dilatado currículo ecuestre.

Llegó a ostentar una posición de máxima responsabilidad como dirigente en la tradicional y señorial cacería de Westmeath, en Irlanda.

En la actualidad, Aliba es madre de dos hijos y está divorciada del empresario Sir Richard Rowley. Divide sus jornadas entre la vida social de Londres y largas temporadas en Norfolk.

Sarah Ferguson y el expríncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

En esta región oriental mantiene incluso una caravana fija habilitada en el campo, una solución práctica que le permite pernoctar a escasos metros de las cuadras donde cuida y entrena a sus caballos, verdadero eje motor de su rutina diaria.

El desembarco de Andrés en Marsh Farm a comienzos de este año facilitó la reactivación natural de un contacto vecinal.

Mientras amplios sectores de la alta sociedad británica le han dado la espalda al hijo de Isabel II -rehuyendo dejarse ver en público para eludir el estigma reputacional derivado de sus declaraciones sobre Epstein-, parte de la nobleza ha optado por templar la condena.

Una fuente solvente integrada en este selecto círculo comarcal deslizó al dominical The Mail on Sunday que el aislamiento hacia Andrés "había ido demasiado lejos", abriendo una rendija a su rehabilitación social en recepciones privadas y partidas de caza.

Quién es la familia Bellingham

Para comprender la naturalidad con la que Aliba Bellingham frecuenta al expríncipe resulta imprescindible analizar la genealogía y el peso de su linaje en las estructuras de poder del Reino Unido.

La familia Bellingham hunde sus raíces en el norte de Norfolk, donde sus propiedades lindan directamente con las tierras de Sandringham House, el refugio invernal de los monarcas británicos desde tiempos de la reina Victoria y Eduardo VII.

Esa proximidad geográfica tradujo la vecindad en una estrecha comunión familiar que abarca generaciones.

La propia Aliba creció en el seno de la corte informal de Sandringham: su madrina de bautismo no fue otra que Frances Shand Kydd, madre de Diana de Gales, quien residió durante su infancia y juventud en la vecina Park House.

Esta íntima conexión propició que los hermanos Bellingham compartieran tardes enteras de juegos, paseos a caballo y confidencias de infancia tanto con el príncipe Andrés como con sus hermanos menores y mayores, Eduardo (62) y la princesa Ana (76).

El expríncipe Andrés. Gtres

La cabeza política de la saga en la actualidad es su hermano mayor, Henry Bellingham (71).

Figura de dilatada trayectoria en el Partido Conservador británico, representó durante décadas el escaño de los Comunes por North West Norfolk y llegó a formar parte del Gobierno de Su Majestad ocupando responsabilidades ministeriales en el Foreign Office.

En el año 2020, en reconocimiento a su lealtad política y su peso en la estructura parlamentaria, la Corona le otorgó un título nobiliario vitalicio, integrándose en la Cámara de los Lores bajo la dignidad de Barón Bellingham.

"Andrés era amigo de nuestra familia cuando éramos pequeños. Así que, en cierto modo, mi hermana lo conoce de toda la vida", ha aseverado Lord Bellingham días atrás.

No obstante, la crónica de los Bellingham alberga también un capítulo oscuro y sin parangón en los anales parlamentarios de Westminster.

Aunque su estirpe no posee rango de sangre real, ostentan en su árbol genealógico un antepasado infame: el comerciante John Bellingham.

El 11 de mayo de 1812, tras ver arruinado su patrimonio en el extranjero y achacar su bancarrota a la inacción del Ejecutivo, John Bellingham se apostó en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes y descerrajó un tiro mortal a quemarropa contra el primer ministro Spencer Perceval.

Aquel magnicidio convirtió a Perceval en el único jefe de Gobierno del Reino Unido que ha muerto víctima de un atentado en toda la historia constitucional británica.

Hoy, dos siglos después de aquel suceso y con Andrés Mountbatten-Windsor despojado de sus uniformes militares y desterrado de Windsor, la vieja alianza entre los Bellingham y la monarquía vuelve a la luz.