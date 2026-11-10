El padre de Meghan Markle, detenido de nuevo en EEUU tras quitarse la tobillera electrónica

Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, Meghan, fue detenido de nuevo este martes en Florida por supuestamente quitarse el dispositivo electrónico de localización que llevaba en el tobillo, según informaron funcionarios del Departamento de Justicia en Los Ángeles.

Markle compareció ante un juez federal de primera instancia en Tampa tras supuestamente quitarse el monitor electrónico del tobillo a la 1:45 hora local, según informó un portavoz del Departamento de Justicia a la BBC.

El juez ordenó su encarcelamiento sin derecho a fianza y ahora se encuentra bajo custodia federal, añadió el portavoz.

Markle fue arrestado el pasado viernes por agentes del FBI en la localidad de Lakeland, en Florida, donde vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia, por estar acusado de poseer material de abuso sexual infantil, "incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", según Essayli.

Tras la detención, el juez federal Thomas Wilson, del Distrito Central de Florida, ordenó el viernes su liberación bajo fianza y le impuso arresto domiciliario con la condición de llevar un dispositivo de localización en el tobillo.

Por otro lado, documentos judiciales revelaron este martes que la magistrada Lindsay Griffin solicitó una revisión psiquiátrica independiente y obtener "todos los registros de salud mental" de Markle, al sospechar que no es "mentalmente competente" para entender su proceso penal.

El FBI reveló que halló unos 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros con supuesto material sexualmente explícito en dos almacenes del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes de mudarse a Lakeland.

De ser declarado culpable, Markle Sr. afrontaría una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle aseguró en una carta remitida al medio británico The Sun el 23 de octubre que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre por información de la Policía británica, por lo que cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.