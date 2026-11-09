Los reyes Haakon y Mette-Marit refuerzan la seguridad de su residencia tras el asalto a la casa de Marius Borg

La tranquilidad de la Familia Real noruega se ha visto alterada por un preocupante episodio de seguridad que ha obligado a revisar los protocolos de protección de sus miembros.

Los reyes Haakon (53 años) y Mette-Marit (53) han reforzado la vigilancia en Skaugum, su residencia oficial, después de que Marius Borg (29) , hijo mayor de la princesa, sufriera una agresión en su propio domicilio.

Un incidente que ha encendido las alarmas en el entorno de la Corona, especialmente por la facilidad con la que el desconocido consiguió acceder a una vivienda situada a escasa distancia de la casa de los monarcas.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado viernes, 6 de noviembre. Según ha trascendido a través de los medios noruegos, un hombre se presentó en el domicilio de Marius poco antes de la medianoche y comenzó a golpear violentamente la puerta de entrada. Al escuchar los ruidos, el joven se acercó para comprobar qué estaba sucediendo.

Marius Borg. GTRES

Fue entonces cuando el individuo consiguió acceder al interior de la vivienda por la fuerza y llegó a empujarlo durante el enfrentamiento.

A pesar del sobresalto, Marius logró expulsar al intruso y cerrar la puerta. Sin embargo, lo sucedido no terminó ahí. El primogénito de Mette-Marit se puso en contacto con su madre y con el rey Haakon, que se encontraban en la residencia principal de Skaugum.

Posteriormente, avisó a los agentes del Servicio de Seguridad de la Policía noruega, responsables de proteger a los integrantes de la Familia Real.

La respuesta policial fue inmediata. Según las informaciones publicadas en Noruega, los efectivos llegaron al domicilio en menos de dos minutos y consiguieron detener al sospechoso. Por el momento, se ha abierto una investigación penal por presuntos delitos de allanamiento de morada y lesiones.

El perfil del detenido también ha añadido preocupación al caso. Según publicó la cadena TV2, el hombre contaba con antecedentes por violencia y había recibido dos condenas anteriores, en 2024 y 2025, a penas de ocho y once meses de prisión, respectivamente.

Marius Borg en el funeral de Harald V. Getty Images

Preocupación por la seguridad

Las consecuencias del asalto no se han limitado a la investigación policial. El episodio ha provocado que se revisen las medidas de protección de Skaugum y que se incorporen nuevos dispositivos de seguridad.

Así lo recoge el medio noruego Se og Hør, que apunta que algunas de estas actuaciones comenzaron a ponerse en marcha apenas unas horas después de lo ocurrido.

Los servicios de seguridad de Palacio continúan valorando si es necesario incrementar la vigilancia en el recinto. Una decisión que responde, principalmente, a la proximidad entre el domicilio de Marius y la residencia en la que viven Haakon y Mette-Marit.

Caroline Vagle, experta en Casas Reales de Se og Hør, ha expresado su inquietud por las circunstancias del incidente y por las implicaciones que puede tener para el resto de la familia.

"Es muy alarmante que un desconocido pueda entrar en la casa de Marius y atacarlo, a tan solo unos cientos de metros de donde viven los Reyes. Cuando algo así ocurre en Skaugum, también afecta a la seguridad de la Familia Real", ha señalado.

La especialista considera que lo sucedido habrá generado una importante preocupación entre los miembros de la institución, especialmente para los Reyes y la princesa Ingrid Alexandra. "Me gustaría creer que esto es muy desagradable tanto para Mette-Marit como para Haakon e Ingrid Alexandra", ha apuntado.

De esta manera, el asalto a la vivienda de Marius Borg ha terminado convirtiéndose en un asunto que trasciende su ámbito privado. La seguridad de la Corona noruega está ahora bajo revisión, mientras las autoridades tratan de esclarecer todos los detalles de lo sucedido.