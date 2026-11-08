Marius Borg, asaltado y agredido en su propia casa: un intruso burla la seguridad del hogar de Haakon y Mette-Marit

Lleva una tobillera electrónica. Cumple arresto domiciliario en uno de los recintos más vigilados de Noruega. Y, sin embargo, el peligro ha llamado a su propia puerta. Marius Borg Høiby (29 años) ha sido agredido en su residencia privada, situada dentro de los terrenos de la mansión real de Skaugum, tras sufrir la incursión violenta de un desconocido.

Ocurrió cerca de la medianoche del pasado viernes, 6 de noviembre. El hijo de la reina Mette-Marit (53) se encontraba escuchando música y pintando cuando un hombre comenzó a golpear y patear violentamente su puerta.

Al abrir, Marius cometió un error fatal. El intruso se abrió paso a empujones y penetró en el domicilio. El hijastro del rey Haakon (53) logró expulsar al atacante de la casa y alertar a la policía.

Haakon y Marius Borg. Getty Images

Los reyes estaban en casa

Minutos después, el servicio de seguridad de la policía noruega (PST) efectuó una detención en las inmediaciones. "Puedo confirmar que arrestamos a una persona cerca de la casa de Høiby el viernes por la noche. Más allá de eso, no tenemos comentarios", ha declarado Eirik Veum, portavoz del PST.

El hermetismo sobre esta brecha de seguridad es total. ¿Cómo logró un intruso acceder a los terrenos del complejo real? Aún es un misterio. En el momento del ataque, los reyes Haakon y Mette-Marit se encontraban en el edificio principal, a escasos cientos de metros del epicentro del altercado.

Según informa el diario VG, los agentes desplazados al lugar sospecharon desde el primer momento que el asaltante padecía algún tipo de enfermedad mental.

De hecho, el fiscal Erlend Hals Bakke ha confirmado a Dagbladet que el hombre no ha sido acusado ni arrestado formalmente tras el incidente.

Para la defensa de Høiby, el susto ha sido mayúsculo. Sus abogados, Daniel Storrvik y Alexander Greaker, han calificado el episodio de "obviamente muy grave y extremadamente desagradable".

"El hogar es un lugar donde uno debería sentirse seguro, y en la situación actual de Marius, es fácil comprender que lo haya vivido como algo muy amenazante e inseguro", han detallado los letrados.

Marius Borg. Getty Images

El encierro de Marius Borg

Y es que el contexto de Marius es un auténtico polvorín judicial. El joven cumple encierro domiciliario con grilletes en los tobillos.

En un pulso constante con la justicia, acaba de recurrir al Tribunal Supremo para intentar recuperar su libertad, después de que el Tribunal de Apelación fallara en su contra al considerar que existe "un alto grado de probabilidad" de que vuelva a delinquir.

Su día a día en Skaugum está regido por normas muy estrictas. Su acuerdo legal —que equivale a un día en una celda de prisión por cada jornada en la finca— le permite ir a su taller y visitar la casa principal hasta tres horas al día, siempre y cuando su madre, la reina, esté presente.

Sin embargo, el joven sigue caminando por la cuerda floja. Durante su detención, Marius ha sido sometido a controles rutinarios y ha dado positivo por consumo de sustancias intoxicantes, presuntamente alcohol.

"El acusado ha violado las condiciones de detención con vigilancia electrónica al consumir estas sustancias", ha sentenciado tajante la abogada de la policía, Oda Karterud. Un paso en falso que ensombrece aún más su futuro legal, justo en la semana en la que la violencia ha irrumpido hasta el salón de su casa.