La reina Camilla y Kate Middleton, en el Domingo del Recuerdo, en Londres. GTRES

La complicidad de Camila y Kate Middleton en el Día del Recuerdo: la imagen que blinda la unión de la Corona británica

El reloj ha marcado la hora y el corazón de Londres se ha detenido. Ni el cielo plomizo ni las bajas temperaturas han frenado a miles de ciudadanos que han abarrotado las calles de la capital británica este domingo, 8 de noviembre.

El rey Carlos III (77 años), respaldado por el núcleo duro de la familia real británica, ha encabezado una de las citas más augustas de su calendario: el Remembrance Sunday, los homenajes a los héroes caídos de Gran Bretaña. Un gran tributo nacional que ha arrancado con el emotivo Festival del Recuerdo y ha finalizado este domingo, 8 de noviembre.

El solemne minuto de silencio a los pies del emblemático Cenotafio de Whitehall ha culminado un fin de semana de profundos homenajes a los héroes caídos de Gran Bretaña.

El rey Carlos III, en el Día del Recuerdo. @theroyalfamily

La liturgia ha alcanzado su punto álgido a las once en punto de la mañana. Justo tras resonar la primera campanada del Big Ben, la nación entera ha guardado dos minutos de silencio sepulcral, evocando el momento exacto en que entró en vigor el armisticio de la Primera Guerra Mundial aquel 11 de noviembre de 1918.

El recogimiento ha culminado con los acordes de corneta del Last Post, preludio de las oraciones en memoria de los caídos guiadas por el obispo de Londres y la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally.

A pie de calle, ante el emblemático Cenotafio de Whitehall, Carlos III ha abierto la ofrenda depositando una corona de amapolas.

El príncipe Guillermo, en el Día del Recuerdo. GTRES

Tras sus pasos, el príncipe Guillermo (44) ha rendido su propio tributo con una corona adornada con las plumas del príncipe de Gales y una cinta roja galesa. En el suelo también han presentado sus respetos la princesa Ana (76) y el duque de Edimburgo, el príncipe Eduardo (62).

Cerca de 10.000 veteranos han marchado arropados por más de 300 organizaciones civiles y militares.

El asfalto de Whitehall ha dejado una estampa imborrable: en el mismo desfile han caminado desde niños afligidos y jóvenes cadetes hasta algunos de los últimos veteranos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial.

Kate Middleton, de riguroso luto, en el balcón del Ministerio de Asuntos Exteriores. GTRES

Apenas a unos metros del rey Carlos y el Heredero al Trono, la reina Camila (79) y su nuera, Kate Middleton (44), —de riguroso luto—han observado con recogimiento desde el balcón del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde donde el duque de Kent (91) también ha seguido los actos acompañando a la duquesa Sofía de Edimburgo (61), completando una de las estampas más solemnes de la jornada.

Sofía de Edimburgo conversa con el duque de Kent. GTRES

La clase política británica tampoco ha faltado a la cita. Para el primer ministro, Andy Burnham (56), la jornada ha tenido un marcado sabor a estreno al acudir por primera vez como jefe de Gobierno, tras haber participado el año pasado en calidad de alcalde de Mánchester.

"Me siento increíblemente orgulloso de rendir homenaje a aquellos cuyo sacrificio continúa protegiendo nuestra forma de vida hasta el día de hoy", ha subrayado el mandatario laborista, quien ha depositado una corona conjunta con la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch (46).

Boris Johnson, David Cameron y Theresa May durante el Servicio Nacional del Recuerdo de 2026, en Londres. GTRES

Junto a ellos han inclinado la cabeza nueve ex primeros ministros británicos. La mañana ha dejado, además, una estampa inédita: Nigel Farage (62) ha depositado una corona de flores por primera vez, tras haber logrado el partido Reform los seis escaños exigidos por el protocolo para participar en la ofrenda.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, y el primer ministro Andy Burnham, en la ofrenda floral. GTRES

El origen de la amapola

Aunque el armisticio se rubricó un 11 de noviembre, la tradición británica consagra cada segundo domingo de este mes a esta gran conmemoración, bautizada popularmente como el Poppy Day.

Durante semanas, una diminuta amapola roja florece en las solapas de políticos, monarcas, futbolistas y ciudadanos de a pie.

La Casa Real británica ha compartido imágenes del Día del Recuerdo en sus redes sociales. @theroyalfamily

El origen de esta flor de tela se remonta a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, donde las amapolas silvestres brotaban entre las trincheras y las tumbas recién excavadas en Flandes.

Aquella desgarradora estampa quedó inmortalizada por el médico militar canadiense John McCrae en su célebre poema In Flanders Fields.

En 1921, la Royal British Legion adoptó la flor como emblema y desde entonces canaliza su venta para recaudar fondos en apoyo a los veteranos, soldados en activo y sus familias.

La velada del sábado

Esta solemne mañana dominical ha sido el broche de oro a los actos oficiales que arrancaron la noche del sábado con el emotivo Festival Anual del Recuerdo.

Al son de las trompetas y con el público puesto en pie, el soberano —con traje azul marino— y su esposa —de riguroso luto— hicieron su entrada en el recinto.

El monarca estuvo escoltado por los príncipes de Gales. Este año, el matrimonio acudió unido, dejando atrás la anécdota de la pasada edición, cuando el heredero se ausentó por un vuelo desde Brasil y cedió su lugar a su hijo mayor, el príncipe George (13).

El palco real contó también con el regreso de la princesa Ana tras su viaje del año pasado a Australia, y con la presencia en solitario de la duquesa de Edimburgo, —cuyo marido se ausentó de esta velada nocturna antes de sumarse a los actos del domingo—.

El Palacio de Buckingham ha vertebrado el homenaje de este año en torno a los "Lugares de Recuerdo", explorando cómo ciertos rincones mantienen vivo el vínculo con los fallecidos.

El tributo prestó especial atención al 15º aniversario de la Operación TELIC en Irak, donde perdieron la vida 179 soldados británicos.

El momento más desgarrador llegó con la lectura de los Blueys: las inconfundibles cartas de correo aéreo de color azul claro que los militares han enviado históricamente a sus seres queridos desde el frente.

Más allá de la capital, el sentimiento se ha extendido por toda la geografía. En lugares como el National Memorial Arboretum de Staffordshire, miles de personas se han congregado bajo el frío de noviembre para reafirmar la promesa inquebrantable de la nación: no olvidar nunca a quienes han dado su vida por el país.