El padre de Meghan Markle, ante el juez tras ser detenido por el FBI por pornografía infantil: se enfrenta a 20 años de cárcel

Thomas Markle (82 años), padre de Meghan Markle (45), ha comparecido ante la Justicia federal de Estados Unidos. Agentes del FBI lo arrestaron el pasado viernes, 6 de noviembre, en la residencia de ancianos Maravida Senior Living, en Lakeland (Florida), donde residía. Horas después de su detención ha rendido cuentas a las autoridades.

Los cargos que se le atribuyen son de máxima gravedad: posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés). Si el tribunal lo declarara culpable, el padre de la duquesa de Sussex se enfrentaría a una pena de hasta 20 años en una prisión federal, según el Departamento de Justicia.

La Fiscalía federal no contempla atenuantes. Bill Essayli, primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, ha confirmado la dureza con la que el Gobierno abordará el caso: "Procesaremos al señor Markle con todo el peso de la ley federal".

Las autoridades sostienen que entre los archivos incautados figuran fotografías sexualmente explícitas del propio investigado junto a niñas que no han alcanzado la pubertad.

El pasado 4 de noviembre, la Policía Nacional de Filipinas (PNP) confirmó la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos hallados en la vivienda de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, en Cebú, que su hijo entregó a las autoridades. EFE

78 pruebas en 2 trasteros

La investigación se precipitó tras meses de pesquisas coordinadas. Según detalló el Departamento de Justicia el pasado 6 de noviembre, agentes especiales del FBI registraron dos trasteros en el área metropolitana de Los Ángeles alquilados por Markle de forma ininterrumpida desde 2008, cuyos pagos mensuales mantenía domiciliados hasta el mes pasado.

En el interior de ambos almacenes, los agentes federales incautaron aproximadamente 78 artículos comprometedores, entre los que figuran diapositivas, negativos de películas y libros con presuntas imágenes de abuso sexual a menores.

El director del FBI, Kash Patel, ha confirmado la operación mediante una declaración oficial: "El FBI y nuestros socios han arrestado a Thomas Markle Sr. después de que una investigación del FBI revelara que estaba en posesión de material de abuso sexual infantil".

Patel ha subrayado la gravedad del caso: "Se alega que el señor Markle tenía como objetivo a niños inocentes y buscaba robarles su inocencia mediante sus acciones delictivas. Ningún depredador que ataque a menores encontrará refugio seguro en este país ni en ningún otro lugar donde intente esconderse".

En el operativo han intervenido las oficinas del FBI en Los Ángeles y Tampa, junto con agregados policiales en México, Manila y las Islas Marshall.

Thomas Markle, durante la entrevista. Redes sociales.

Fuego en el clan Markle

El origen de la denuncia procede directamente del seno familiar. Thomas Markle Jr. (60), hermanastro de Meghan Markle, ha reconocido en declaraciones al diario británico The Sun haber hallado la colección de imágenes en la vivienda que su progenitor ocupó en Filipinas, entregando el material a las autoridades locales y al FBI.

Thomas Markle padre niega con rotundidad todas las acusaciones. En una entrevista concedida al Daily Mail, el técnico de iluminación jubilado calificó los hechos de "mentiras repugnantes" y defendió su inocencia antes de ser puesto bajo custodia.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes sociales. Redes Sociales

El papel de Scotland Yard

El caso trasciende las fronteras estadounidenses y salpica directamente a Scotland Yard.

La Policía Metropolitana de Londres reconoció haber remitido en 2019 una carta a Meghan Markle en la que se le notificaban denuncias por presuntos delitos atribuidos a su padre cometidos fuera de la jurisdicción británica.

Sin embargo, los mandos policiales británicos no compartieron esa información con agencias policiales internacionales.

La duquesa de Sussex trasladó entonces su malestar y frustración por la pasividad de los agentes ante la gravedad de los avisos. Tras destaparse la investigación federal, la propia Policía Metropolitana ha decidido remitir su actuación a un organismo independiente de supervisión para que aclare por qué se frenaron aquellas pesquisas durante siete años.