El príncipe Guillermo y su hijo George viajaron el pasado 3 de noviembre a Barcelona. GTRES

El príncipe Guillermo y su hijo George, 'camuflados' en la clase turista de un vuelo comercial en su viaje sorpresa a Barcelona

Sin jets privados. Sin zonas VIP. Y a escasos centímetros de otros pasajeros. El príncipe Guillermo (44 años) y su primogénito, el príncipe George (13), han protagonizado la imagen más insólita de la semana. ¿El motivo? Su viaje conjunto a Barcelona en la clase turista de un vuelo comercial.

Esta semana, aprovechando el half term (las vacaciones de mitad de trimestre) de su hijo mayor en el prestigioso Eton College, el Heredero al Trono de Inglaterra organizó un viaje sorpresa a la Ciudad Condal. Quería presenciar con su vástago el encuentro entre el FC Barcelona y el Aston Villa, del que es forofo.

Lo llamativo de la escapada es que ambos se trasladaron en un vuelo regular. Uno común y corriente. Las redes sociales no tardaron en destapar el secreto. Un vídeo difundido en X (antes Twitter) mostraba a los miembros de la realeza poniéndose en pie para desembarcar de una aeronave de British Airways.

Prince William and Prince George filmed flying on a commercial flight to go watch Aston Villa play against Barcelona. https://t.co/5vsTxDY5Km — The British Prince (@freedom_007__) November 5, 2026

Royals en un vuelo regular

Según relata Hello!, los pasajeros no daban crédito ante la estampa. Claro está: nadie imagina ver al hijo mayor del rey Carlos III (77) mezclado con los simples mortales de un avión de pasajeros.

En su caso, padre e hijo no ocupaban un asiento de primera clase. Nada de business. El príncipe de Gales y su primogénito volaron en clase económica, 'camuflados' entre el pasaje. Como dos turistas británicos más.

El destino final era el Spotify Camp Nou. El pasado 3 de noviembre, a pesar del fuerte aguacero que caía sobre la capital catalana, ambos tomaron asiento en las gradas para disfrutar del duelo de Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Aston Villa.

George lució con orgullo los colores de su equipo, ataviado con una chaqueta deportiva negra con el escudo del club de Birmingham. Su padre optó por una elegancia más sobria: chaqueta azul marino y jersey de cuello redondo.

El club azulgrana no tardó en presumir de invitados. "El FC Barcelona tiene el honor de dar la bienvenida a Su Alteza Real el Príncipe de Gales y a Su Alteza Real el Príncipe George al Spotify Camp Nou", publicó la entidad. "Gracias por acompañarnos en esta velada especial de fútbol de la Liga de Campeones con vuestro querido Aston Villa", añadían.

El príncipe Guillermo y su hijo George viajaron a España el pasado 3 de septiembre para presenciar juntos el encuentro entre el FC Barcelona y el Aston Villa en el Spotify Camp Nou de Barcelona. GTRES

El protocolo de los Windsor

Como se sabe, viajar en aerolíneas comerciales no es la norma general en la corona británica. La logística y las necesidades de seguridad imponen el uso de aviones fletados.

Sin embargo, en ocasiones puntuales, los miembros de la Familia Real británica han hecho excepciones a esta regla. En 2014, Guillermo ya optó por la vía comercial para volar de Nueva York a Washington D.C. y reunirse con el entonces presidente Barack Obama (65).

Dos años después, su esposa, Kate Middleton, (44) hizo lo propio en un trayecto de Róterdam a Londres.

El verdadero debate, más allá de la clase económica, reside en el protocolo. Una antigua regla no escrita de la monarquía dicta que los herederos al trono no deben viajar en la misma aeronave para proteger la línea sucesoria.

Es una directriz que se ha flexibilizado con los años. De hecho, en 2014, Guillermo tuvo que pedir un permiso especial a la difunta reina Isabel II para que Jorge, que entonces tenía solo nueve meses, volara con ellos de gira por Australia y Nueva Zelanda.

Graham Laurie, expiloto de Carlos III, aportó luz sobre esta tradición en el podcast A Right Royal. Según reveló, el propio Guillermo viajó junto a sus padres y su hermano, el príncipe Harry (42), hasta el año 1994. "Después de cumplir los 12 años, tuvo que tener un avión propio", recordó el piloto.

A día de hoy, los tiempos parecen haber cambiado. Las pautas no son tan firmes como antes. La estampa de dos futuros reyes volando en clase turista es la mejor prueba de ello.