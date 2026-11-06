El padre de Meghan Markle, detenido por el FBI en Florida por presunta posesión de pornografía infantil

El escándalo que rodea a Thomas Markle (82 años), padre de Meghan Markle (45), ha dado un giro radical. El padre de la duquesa de Sussex ha sido detenido en Florida por agentes del FBI por su presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Según ha adelantado el Daily Mail y han confirmado otros medios como Fox News y BBC, el arresto se habría producido en la residencia de mayores Maravida Senior Living, en Lakeland, donde vive desde hace unos meses.

La operación llega después de semanas de investigaciones y de dos hallazgos que han puesto en alerta a las autoridades. Primero, en Filipinas. Después, en México. En ambos países se habría localizado material de contenido sexual relacionado con menores en propiedades vinculadas al padre de la mujer del príncipe Harry.

Ahora, la investigación ha cruzado fronteras y ha desembocado en una actuación del FBI en suelo estadounidense.

Thomas Markle en una imagen de archivo. GTRES Gtres

Imágenes de abuso sexual

El origen del caso estaría en la antigua vivienda familiar de Markle en Cebú, Filipinas. Su hijo, Thomas Markle Jr. (60), habría encontrado allí una supuesta colección de imágenes de abuso sexual infantil.

Según su propio testimonio, el hallazgo le llevó a informar al FBI sobre la posible existencia de otros materiales en dos trasteros situados en Los Ángeles.

La investigación tomó un nuevo rumbo cuando salió a la luz el contenido de un almacén alquilado por Thomas Markle en Rosarito, México, cerca de su antigua residencia. El espacio, identificado como la unidad 22 de un recinto de almacenamiento, llevaba años vinculado al padre de Meghan.

Según la información publicada por el periódico británico, Markle lo alquiló en 2017 y dejó de pagar las cuotas hace dos años. A comienzos de 2025 se trasladó a Filipinas sin vaciarlo.

El registro en México destapó un escenario inquietante. Agentes de la Guardia Nacional y especialistas forenses inspeccionaron el trastero durante una operación autorizada judicialmente.

Entre los objetos intervenidos figuraban ordenadores, memorias USB, cintas VHS, revistas y material fotográfico. Los investigadores buscaban pruebas de posesión de material de abuso sexual infantil y posibles indicios de trata de personas con agravantes.

La orden judicial contemplaba también la localización de dispositivos electrónicos que pudieran contener vídeos de contenido sexual explícito. Todo el material fue inventariado y requisado. El recinto quedó precintado por las autoridades mexicanas.

El Daily Mail asegura que entre los objetos encontrados había fotografías de mujeres asiáticas desnudas, algunas de apariencia muy joven, publicaciones que sexualizaban a menores y negativos con imágenes de niños en una playa.

También se localizaron cintas VHS y soportes informáticos cuyo contenido todavía no se habría determinado. La presencia de esos dispositivos será clave para el avance de las pesquisas.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes sociales. Redes Sociales

Thomas defiende su inocencia

La investigación no se limita a México. En Filipinas, la Policía también estaría examinando el material encontrado en la antigua vivienda de Markle.

Según las informaciones publicadas, los detectives de Cebú confirmaron haber localizado contenido explícito, incluidos vídeos en los que aparecerían menores de ambos sexos. Las autoridades estarían cerca de presentar cargos formales.

Thomas Markle, por su parte, ha negado reiteradamente cualquier implicación delictiva. Tras conocerse el hallazgo en México, aseguró que no tenía ningún trastero en Rosarito. También ha calificado de "mentiras enfermizas" las informaciones sobre el material supuestamente encontrado en Filipinas y atribuyó las acusaciones a su hijo.

El padre de Meghan, que se encuentra en silla de ruedas tras sufrir la amputación de una pierna en Filipinas el año pasado, se trasladó a Florida en primavera. Hace poco había ingresado en una residencia especializada en la atención a personas con demencia, cuyo coste mensual se estima en unos 3.900 dólares.

Esta noticia vuelve a colocar a la familia Markle en el centro de la atención mediática. La relación entre Meghan y su padre, como se sabe, lleva años rota.

La duquesa de Sussex ya había manifestado su preocupación por las acusaciones que habían salido a la luz. En un comunicado reciente, aseguró estar "profundamente consternada" por las informaciones conocidas y expresó su solidaridad con cualquier menor que pudiera haber sufrido daños.

Meghan también explicó que en 2018 tuvo conocimiento de "acusaciones inquietantes" sobre su padre y que le habían asegurado que estaban siendo investigadas. Su entorno familiar vuelve ahora a quedar salpicado por un caso de enorme gravedad, mientras las pesquisas continúan a ambos lados del Atlántico.