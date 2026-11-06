Felipe y Letizia el 6 de noviembre de 2003 en el Palacio de El Pardo. Gtres

Del "déjame terminar" al libro en el que 'aparecía' Leonor: los 23 años de la pedida de mano de Felipe a Letizia en 23 momentos

23 años han pasado desde aquel jueves 6 de noviembre de 2003. Tan sólo cinco días antes, la Casa de Su Majestad el Rey emitía el comunicado que cambió, definitivamente, la historia de España.

“Sus Majestades los Reyes tienen la gran satisfacción de anunciar el compromiso matrimonial de su hijo, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias Don Felipe, con doña Letizia Ortiz Rocasolano. La petición de mano tendrá lugar en el Palacio de Zarzuela el próximo jueves, día 6 de noviembre. La boda se celebrará a principios de verano de 2004 en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena”.

Todos conocían a la Letizia Ortiz periodista, presentadora de informativos de Televisión Española, pero apenas un pequeño grupo de personas era consciente de la relación de amor entre la asturiana y el futuro rey de España.

1. Finalmente, fue en el Pardo

Si bien en el comunicado en el que se anunciaba el compromiso se informó de que la pedida de mano tendría lugar en el Palacio de la Zarzuela, finalmente sucedió en el Palacio Real de El Pardo. A las 12:30 horas de la mañana comenzó el acto que tenía como protagonistas a Felipe y Letizia, sonrientes y enamorados, ante los ojos del mundo.

2. La alegría de Felipe

"Hemos querido agradecer las muestras de cariño y mostrarnos juntos. Me da mucha alegría manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Letizia. Para toda pareja es importante la idea de matrimonio y yo os puedo decir con convicción que Letizia es la mujer con la que quiero compartir mi vida y formar una familia", dijo el príncipe.

3. La reacción de Juan Carlos I

Horas antes, en el Palacio de la Zarzuela, el rey Juan Carlos dijo estar "muy contento y muy feliz", por el compromiso del príncipe de Asturias. Durante una conferencia con el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton. Luego agregó: "Me van a tener que hacer nuevas fotos por lo gordo que me he puesto de lo contento que estoy".

4. La reacción de la reina Sofía

La reina Sofía, más prudente y menos expresiva que su marido, expresó que "toda la Familia Real" estaba "muy contenta" por la pedida de mano y el compromiso de su hijo pequeño con Letizia Ortiz.

5. 350 periodistas acreditados

Según fuentes del Palacio de La Zarzuela, un total de 1.000 periodistas solicitaron acreditarse para asistir a este acto, aunque por motivos de espacio sólo pudieron acceder al Palacio de El Pardo 350 entre fotógrafos, cámaras de televisión y redactores.

6. "¿Qué hago?"

Como explicaría minutos más tarde, Letizia acostumbraba a estar en el lugar de los periodistas y no en el de los entrevistados. Por ello, en un principio, dudó sobre cómo poner la mano para enseñar el anillo. "Es de oro blanco y así... ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo?", preguntó, nerviosa, como es natural ante aquella circunstancia novedosa para ella.

7. El traje de Armani

Para la ocasión, Letizia lució un elegante traje de Armani compuesto por dos piezas de líneas depuradas y corte impecable. La chaqueta ligeramente entallada, con hombros estructurados, cuello chimenea y alzado en forma de pico, tres botones y bolsillos delanteros, y un pantalón recto de pernera amplia. Desde aquella vez, sólo se lo ha puesto públicamente en una cita más: el 14 de febrero de 2019 durante una visita de Estado a Marruecos.

8. El anillo de pedida

El anillo de pedida era una creación de la joyería Suárez dentro de la colección Alianza de la eternidad (hilo de gemas uniformes que simbolizan el amor sin final porque no se sabe dónde empieza ni dónde termina la serie de piedras). Elaborado con diamantes talla baguette montados en oro blanco. El precio rondaba los 3.000 euros.

Detalle del anillo de pedida de doña Letizia. Gtres

9. Los gemelos

Doña Letizia correspondió a Felipe VI con unos gemelos de zafiro y oro blanco. Son, tal y como los detalló él mismo, unos botones con un zafiro en talla cabujón engarzado en un doble marco de oro blanco. Los compró dos días antes, el 4 de noviembre, Jesús Ortiz, padre de Letizia, en una joyería de la calle Serrano. Su precio, 1.500 euros.

10. "Déjame terminar"

Sin duda el momento más recordado de la jornada fue cuando el príncipe Felipe interrumpió a su prometida mientras ella respondía a una de las preguntas de los medios. "A partir de ahora, y de forma progresiva, voy a integrarme, y a dedicarme a esta nueva vida con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y cariño de los...", relataba Letizia, cuando el hijo de los eméritos apuntó: "No le va a faltar el trabajo". Espontánea, natural, con una sonrisa en los labios y con la boca pequeña, le dijo: "Déjame terminar".

11. Letizia, sobre Felipe

La entonces novia del príncipe de Asturias no dudó en definirlo delante de los medios de comunicación como "un ser humano excepcional". Y prosiguió: "Es muy respetuoso, muy sensato, muy inteligente. Es un gran lector, algo que para mí es muy importante. Y desde luego, es una persona afanada en crecer por dentro y en tener una visión del mundo y de la vida muy justa, muy comprometida".

12. Felipe, sobre Letizia

Don Felipe destacó muchas cualidades de su entonces prometida. Entre otras, habló de "elocuencia, inteligencia, coraje, responsabilidad en el trabajo, principios, rectitud y ejemplaridad". "Personalmente, es un tremendo apoyo que va a dar grandes frutos", añadió.

13. El Patio de los Austrias

El Patio de los Austrias, escenario de la pedida, es el núcleo más antiguo del Palacio Real de El Pardo. Fue diseñado por el arquitecto Luis de Vega en el siglo XVI por orden del emperador Carlos V, transformando un antiguo pabellón de caza del siglo XV en un edificio de planta cuadrada. De estilo renacentista, está rodeado por galerías porticadas, columnas y galerías abiertas de influencia castellana e italiana. Desde 2001, está cubierto por una gran bóveda acristalada.

14. El look del príncipe

El entonces príncipe Felipe eligió un clásico traje azul marino de raya diplomática, camisa rosa bebé y corbata azul, a juego con sus gemelos de zafiro, con pequeño estampado geométrico, completando el conjunto con zapatos negros double monkstrap.

15. Más presentes

El rey Juan Carlos también quiso tener un detalle con los novios y les hizo entrega de un par de relojes de la exclusiva manufactura suiza Audemars Piguet. La reina Sofía le dio la bienvenida al nuevo miembro de la familia real con una pulsera firmada por Cartier y elaborada en diamantes montados en oro blanco dibujando columnas dóricas.

16. Bromas sobre el número de hijos

La pareja también bromeó sobre el número de hijos que querría tener. "Nuestra intención es que por encima de dos y por debajo de cinco", dijo Felipe, ante la sorpresa de Letizia, que le respondió con un "¡anda!".

17. "Es más difícil estar aquí"

En un momento de la pedida de mano, ante la prensa acreditada de todo el planeta, Letizia se sinceró y dijo lo siguiente: "Es más difícil estar aquí que al otro lado. Te lo aseguro. Yo siempre he estado ahí y ahora aquí... impone más. Ahora entiendo a los entrevistados y a los comparecientes en las ruedas de prensa. Ahora los entiendo".

18. Protocolo intervino

Fue tan agradable el ambiente que se creó entre Felipe, Letizia y los medios, con sus preguntas y respuestas, que el personal de protocolo tuvo que intervenir para continuar con el acto y las fotos oficiales.

19. La espontaneidad de Letizia

La altura de don Juan Carlos, comparada con la de Paloma Rocasolano, llamó la atención de Letizia a la hora de tomar las imágenes. La actual reina de España no dudó en hacer un gesto espontáneo dejando entrever que su suegro tenía una estatura mucho mayor a la de su progenitora.

20. Primer posado de la familia de Letizia

Aquella sería la primera vez en la que veíamos en su totalidad a la familia de Borbón y Grecia junto a los Ortiz Rocasolano. Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano junto a sus tres hijas, Telma, Letizia y Érika. Esta última, con su pareja, Antonio Vigo, el padre de Carla, la sobrina mayor de la Reina.

La Familia Real y la familia del Rey junto a los Ortiz Rocasolano. Gtres

21. Más regalos

En el mismo acto -a efectos prácticos, una rueda de prensa- el hoy rey Felipe adelantó que más tarde, durante el almuerzo que se celebró en el Palacio de la Zarzuela para que se conociesen las dos familias, se intercambiarían otros detalles: "Aparte, tenemos otros regalos que nos vamos a dar luego, aunque ya nos los hemos anticipado. Yo le voy a dar una joya de la familia". "Y yo... una joya literaria", añadió Letizia.

22. El libro en el que aparecía el nombre de Leonor

Quien hoy es la reina de España añadió más detalles sobre la “joya literaria” que le entregó al príncipe: “Es un libro muy bonito que estaba buscando hace tiempo, (una edición) de 1850, de Mariano José de Larra, una edición preciosa con una historia caballeresca del siglo XV. Un libro que quería para él”. Aunque no mencionó el título, se trataba de El doncel de Don Enrique el Doliente en cuyo primer capítulo aparece una mujer llamada Leonor. Dicen que, años más tarde e inspirados por la pasión literaria, ese fue uno de los motivos por el que llamaron así a su primogénita.

23. Una imagen histórica

La imagen de la Familia Real al completo junto a la Familia del Rey, incluyendo a los Zurita y Gómez-Acebo, es decir, a los maridos e hijos de las infantas doña Pilar y Margarita, dio la vuelta al mundo. Una Familia Real española, de pura sangre azul, emparentada con una familia de clase media del Principado de Asturias. 23 años después, una de las decisiones más acertadas de la historia de España, guiadas, desde luego, por la fuerza del corazón.