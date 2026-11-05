El hermano de Meghan Markle, investigado también por el caso de pornografía infantil que salpica a su padre, Thomas

El cerco judicial y familiar en torno al clan Markle se estrecha, y las ramificaciones del escándalo amenazan con golpear aún más fuerte la estabilidad de Meghan Markle (45 años).

Y es que la investigación por presuntos delitos de abuso sexual infantil en Filipinas, que en un principio apuntaba exclusivamente a Thomas Markle (82 años), ha dado un giro inesperado de 180 grados.

Ahora, la mirada de las autoridades también se posa sobre su hijo, Thomas Markle Jr. (60), el hombre que destapó la caja de los truenos al denunciar a su propio padre.

El anuncio ha sido confirmado al más alto nivel gubernamental. Juanito Victor Remulla, ministro del Interior de Filipinas, ha comparecido este jueves ante los medios en Manila para detallar la ampliación de las pesquisas.

"Hay indicios que sugieren que el hijo también podría estar implicado en el delito. Pero hasta el momento solo es una persona de interés; aún no se le considera sospechoso", ha declarado.

Thomas Markle Jr. Redes sociales

La posición de Thomas Jr. en este turbio escenario es, cuanto menos, delicada. Fue él quien acudió a la policía en la ciudad de Cebú para entregar una ingente cantidad de lo que describió como "material pornográfico infantil", presuntamente hallado entre las pertenencias de su padre. Sin embargo, el rol de denunciante no le ha garantizado la inmunidad mediática ni policial.

El ministro Remulla ha justificado este cambio de estatus alegando que varios testigos han relatado a las autoridades haber visto a "chicas menores de edad siendo llevadas a su casa".

Según estos testimonios, las jóvenes habrían accedido a la vivienda acompañadas de aros de luz portátiles, el equipo de iluminación habitual entre los creadores de contenido digital.

Tal y como adelanta el Daily Mail, la respuesta de Markle Jr. a estas acusaciones durante los interrogatorios ha sido asegurar que los focos se utilizaban para grabar vídeos en la plataforma TikTok.

La excusa, por ahora, no convence a los investigadores. "Al examinar su cuenta, no encontramos a ninguna menor de edad, por lo que es una persona de interés", ha rematado Remulla, quien confía en arrojar luz definitiva sobre la implicación del hijo "en los próximos días".

En Filipinas, el término "persona de interés" no equivale a una imputación formal, sino a una figura clave que podría poseer información vital sobre un delito o sobre quien pesa una denuncia en fase de verificación. Mientras tanto, Thomas Jr. permanece en Cebú, en el epicentro de un escándalo que ha adquirido proporciones transnacionales.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes sociales Redes Sociales

El rastro del horror

La sombra que proyecta Thomas Markle Sr. es cada vez más alargada. El exdirector de iluminación de Hollywood, que se encuentra ingresado en un centro para personas con demencia en Florida (Estados Unidos), ha defendido su inocencia.

El padre de la duquesa de Sussex ha tildado las acusaciones de "mentiras repugnantes" urdidas por su hijo para lucrarse.

Aunque ha admitido públicamente haber pagado por sexo en sus viajes al sudeste asiático, niega tajantemente cualquier vínculo con la pornografía infantil o el abuso de menores. "He pagado por tener sexo en Asia, pero no soy un pederasta", ha reconocido al Daily Mail.

Las autoridades filipinas, no obstante, aseguran estar "muy cerca" de presentar cargos formales contra él. Apenas una semana antes, el propio ministro Remulla le calificaba como "un posible delincuente sexual de la peor calaña".

El escándalo desborda las fronteras filipinas. La investigación ha abierto dos frentes adicionales en México y Estados Unidos.

La semana pasada, el Daily Mail destapó el hallazgo de un trastero alquilado por Markle padre en la localidad mexicana de Rosarito. En su interior, supuestamente, se ocultaba otro alijo de material gráfico relacionado con el abuso infantil. Las autoridades mexicanas y el FBI ya han intervenido en el lugar tras ser alertados por el tabloide británico.

A este registro se suma ahora una nueva pista proporcionada por el propio Thomas Jr., quien habría revelado al FBI la existencia de dos almacenes adicionales en Los Ángeles.

Estas instalaciones, que su padre mantendría alquiladas desde hace 15 años, albergan mobiliario, objetos personales y cajas vinculadas a la época universitaria de Meghan Markle en la Universidad de Northwestern.

"Me aterra pensar lo que pueda encontrar el FBI, especialmente teniendo en cuenta lo que ya se ha descubierto en Filipinas y México", confesó Thomas Jr. a The Sun.

Thomas Markle con su hija, en una fotografía antigua. Redes sociales.

La fractura de la duquesa

Para Meghan Markle, el estallido público de este caso no es una revelación, sino la confirmación de una pesadilla que gestó su ruptura definitiva con el núcleo paterno. La duquesa de Sussex cortó todo lazo con su progenitor en 2019 con un objetivo claro: proteger a sus hijos.

El detonante fue una carta redactada por Roslyn Loveless, la primera esposa de Thomas Markle, fallecida hace dos años.

El escrito, de siete páginas, fue enviado a la Policía Metropolitana de Londres y al Servicio de Protección Especializada de la Realeza, quienes se lo hicieron llegar a los duques de Sussex.

En el documento, Loveless relataba una supuesta conversación en la que su exmarido, al ser confrontado, justificaba sus viajes a Filipinas y Tailandia alegando que "allí los niños de 12 años son mayores de edad".

Siete años después de recibir aquella advertencia, la duquesa asiste "profundamente consternada", según ha calificado en un comunicado, al desmoronamiento público de su padre. Y ahora, también, a la inquietante implicación de su hermanastro.