Los nuevos pulmones de Mette-Marit son de un donante que había muerto repentinamente en un accidente, según un libro

Una nueva polémica ha sacudido de lleno la ya controvertida imagen de la Corona noruega. En medio de la situación judicial de Marius Borg (29 años), y con una reina Mette-Marit (53) alejada del primer plano institucional, un libro ha provocado otro seísmo.

La llegada a las librerías de Eventyrnettene -Noches de aventura-, una obra de temática deportiva, y firmada por el periodista Alfred Fidjestøl, ha desatado una gran controversia al airear en sus páginas pormenores reservados sobre el doble trasplante al que fue sometida Mette-Marit.

La difusión de estos datos contraviene frontalmente el estricto marco legal noruego que garantiza el anonimato absoluto de las donaciones de órganos. Este extremo ha obligado, ipso facto, a la editorial a retirar los pasajes de forma urgente de sus formatos digitales y sonoros.

La reina Mette-Marit, en el funeral de la princesa Astrid. Gtres

El volumen, de 250 páginas, narra desde dentro la actuación de la selección noruega de fútbol en el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos. Dentro del volumen, existe una mención a la intimidad de la Familia Real noruega que ha molestado sobremanera.

En su tentativa de recrear la asfixiante tensión que atenazaba a la dinastía en aquellos días, mientras el difunto Harald V compaginaba la agenda deportiva con la representación institucional en Oslo, Fidjestøl cruza un límite legal infranqueable.

En el texto original, Fidjestøl plasma: "El rey de 89 años había tenido un par de días intensos. El lunes anterior al partido contra Irak, Marius había sido condenado a cuatro años de prisión por delitos sexuales".

Y agrega, al punto: "Durante el partido en sí, a su nuera le habían trasplantado dos pulmones nuevos de un donante que había muerto repentinamente en un accidente en algún lugar de los países nórdicos".

Al acotar temporalmente la intervención quirúrgica de la soberana a esa franja horaria precisa, y añadir que los órganos procedían de una persona fallecida, el texto facilitaba datos reservados que amenazaban con destruir el secreto sobre la identidad del donante.

La reina Mette-Marit, tras su trasplante. Gtres

Ante tamaña negligencia, la reacción de la comunidad médica no se ha hecho esperar. El jefe de Neumología del Hospital Universitario de Oslo -Rikshospitalet-, y médico de cabecera de la Reina, el doctor Are Martin Holm, ha reprobado severamente la publicación de dicha información.

El facultativo ha recordado que la legislación nacional protege con celo punitivo cualquier detalle de las intervenciones de trasplante.

Cuando la Casa Real anunció en la mañana del 17 de junio el éxito quirúrgico tras años de fibrosis pulmonar -diagnosticada en 2018-, la nota de prensa se calibró minuciosamente para evitar vínculos con sucesos externos.

Ante el terremoto social y legal provocado por estas revelaciones, Alfred Fidjestøl ha admitido abiertamente su equivocación.

En declaraciones concedidas a Dagbladet, el cronista asume que ha incurrido en una redacción imprudente sin disponer de elementos probatorios concluyentes sobre los tiempos médicos exactos del quirófano.

"Está mal redactado. Debería haber puesto que Mette-Marit había sido operada recientemente, no que la operación tuvo lugar el mismo día en que Noruega jugaba contra Irak", manifiesta el periodista, para desactivar las acusaciones de vulneración del secreto médico.

La editorial ya ha corregido el contenido en las plataformas de lectura digital y audiolibro, confirmando que la segunda tirada impresa suprimirá toda mención a las circunstancias del donante y la fecha precisa de la intervención.

Pese a las imprecisiones de la obra, el libro retrata con fidelidad el momento de máxima zozobra que atravesaba el Palacio Real de Oslo el pasado mes de junio.

La Institución batallaba por mitigar el impacto demoledor que causó en la opinión pública la confirmación de la amistad que unió a Mette-Marit con el financiero Jeffrey Epstein, a lo que se sumó la condena a cuatro años de cárcel por delitos sexuales impuesta a su primogénito, Marius.

En ese convulso escenario, la brillante andadura deportiva de la selección noruega -con la fiebre popular por las dietas de sus futbolistas y el icónico remo vikingo coreado por miles de hinchas- fue aprovechada como una eficaz herramienta de relaciones públicas.

La estrategia de comunicación de la Casa Real capitalizó ese fervor colectivo para normalizar la convalecencia de la hoy soberana. Prueba de ello fue la difusión de su primera fotografía tras abandonar el quirófano.

La corte esperó al encuentro contra Brasil para compartir una instantánea en la que Mette-Marit aparecía sin ventilación mecánica, vestida con ropa deportiva y siguiendo el partido desde un salón palaciego junto a Haakon, quien esa misma medianoche celebró la victoria.