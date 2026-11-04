El príncipe Guillermo y su hijo George, como dos hinchas más en el Camp Nou: su viaje exprés a España en apoyo al Aston Villa

Este pasado martes, 3 de noviembre, el campo de fútbol Spotify Camp Nou de Barcelona ha contado con dos espectadores de excepción en sus tribunas. La disputa futbolística bien lo merecía: el FC Barelona frente al Aston Villa.

El príncipe Guillermo de Inglaterra (44 años) y su hijo mayor, el príncipe George de Gales (13), han viajado a España, de forma exprés, para presenciar en directo el trascendental duelo de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Aston Villa.

El desplazamiento, de carácter estrictamente privado y al margen de cualquier protocolo oficial de la Casa Real británica, ha devuelto a la actualidad la faceta más espontánea, distendida y cercana de la dinastía Windsor.

Padre e hijo, en la tribuna del Camp Nou. Gtres

Este pasado martes, se ha vivido un encuentro futbolístico único, de máximo nivel -ganó 3-0 el FC Barcelona-, que el primogénito de Carlos III (77) no ha querido perderse. Su presencia en las gradas catalanas obedece a un motivo puramente pasional.

No en vano, Guillermo ejerce desde hace décadas como el seguidor más insigne, leal y representativo del Aston Villa a escala global.

Con respecto a su hijo George, éste mantiene el mismo fanatismo que su padre, y padre e hijo han viajado en más de una ocasión para disfrutar de su fervor futbolero.

De hecho, la primera salida al extranjero de George de Gales para asistir a un evento de calado internacional ha tenido precisamente como telón de fondo una cita futbolística de primer orden de la mano de su progenitor.

Con esta nueva escapada a Barcelona, el joven príncipe reafirma que sigue con entusiasmo la estela deportiva de su padre, asumiendo los colores del conjunto de Birmingham en uno de los escenarios más imponentes y exigentes del fútbol continental.

La devoción incondicional de Guillermo por el club de Villa ha sido explicada por el propio heredero británico en diversas entrevistas a lo largo de los años.

El príncipe Guillermo junto a su primogénito, George. Gtres

Su afición nació durante su etapa de formación escolar en el prestigioso colegio de Eton. Por aquel entonces, la inmensa mayoría de sus compañeros de clase se decantaba por respaldar a los colosos hegemónicos del fútbol inglés de la época, como el Manchester United o el Arsenal.

Lejos de elegir un club por prestigio o éxito, el heredero al trono británico ha confesado públicamente que se hizo villaísta en su etapa escolar porque sus amigos eran seguidores del Manchester United o del Chelsea, y él no quería seguir a los equipos de siempre.

Buscaba, según explicó a la BBC en 2015, un conjunto "más de mitad de tabla" capaz de ofrecerle "momentos de mayor intensidad emocional".

Su vínculo se consolidó tras asistir a un partido de FA Cup entre el Bolton y el Aston Villa en el año 2000, donde se sentó entre los aficionados de Birmingham y quedó cautivado por el ambiente y la camaradería de la grada.

"Fue fantástico… realmente sentí que había algo con lo que podía conectar", relató el Príncipe, que también ha admitido que, desde que es padre, el fútbol le sirve para desahogarse, compartir con otras personas y desconectar de sus responsabilidades.

Su compromiso va mucho más allá de las imágenes en el palco: Guillermo ha reconocido participar de forma anónima en foros de aficionados del Aston Villa, donde escucha opiniones y debate sobre el equipo, y ha transmitido su pasión a su hijo George, con quien ha acudido a partidos europeos.

Incluso ha celebrado victorias importantes con mensajes personales en las redes de la Familia Real, como Up the Villa y Villa Till I Die, una muestra poco habitual de cercanía y devoción futbolística en la monarquía británica