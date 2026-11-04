La Policía de Filipinas confirma el hallazgo de material pornográfico infantil en la casa del padre de Meghan Markle

La Policía de Filipinas ha confirmado la presencia de archivos multimedia constitutivos de abuso y explotación sexual infantil en varios de los soportes tecnológicos localizados en la última residencia de Thomas Markle (82 años), padre de Meghan Markle (45).

Los dispositivos han sido intervenidos en la vivienda que el octogenario ocupaba en la ciudad de Cebú, en el centro del archipiélago asiático, después de que su propio hijo, Thomas Markle Jr., hiciera entrega de los mismos a los cuerpos policiales a finales del pasado mes de octubre.

La confirmación ha desencadenado una investigación de alcance internacional que cuenta con la estrecha cooperación de agencias federales de Estados Unidos.

Thomas Markle. Gtres

Según ha confirmado este miércoles, día 4, la Policía filipina a la agencia EFE, las diligencias judiciales "siguen en curso" bajo estricta reserva de sumario, mientras los peritos informáticos avanzan en la extracción de datos autorizada por un juez de la jurisdicción de Cebú.

Los primeros resultados de la inspección han sido comunicados en rueda de prensa por el general Wilson Asueta, responsable de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la PNP.

"En los resultados preliminares del análisis forense, se identificaron archivos multimedia que contienen varios materiales de abuso y explotación sexual infantil (CSAEM)", ha declarado el mando policial ante los medios de comunicación.

Ha añadido, al punto, que la totalidad de los contenidos "serán sometidos a análisis posteriores" para determinar su origen, trazabilidad y fechas de grabación o almacenamiento.

De acuerdo con el informe preliminar detallado por el general Asueta, el material audiovisual detectado no habría sido producido dentro de las fronteras filipinas.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes Sociales

El mando policial subraya expresamente que, en este primer examen pericial, no se ha reconocido a "ningún filipino ni cebuano" entre las víctimas registradas.

El volumen de material informático incautado para examen forense es considerable.

Entre los efectos personales analizados por la unidad de cibercrimen figuran al menos nueve terminales de telefonía móvil, tres tarjetas de memoria SD de alta capacidad, cinco unidades de disco duro y una cámara de grabación.

Las autoridades han manifestado la debida cautela procesal: hasta el momento no se ha podido constatar fehacientemente si Thomas Markle aparece en las grabaciones ni si la titularidad o el registro de los dispositivos figura legalmente a su nombre.

El detonante del procedimiento judicial se originó el 23 de octubre, fecha en la que Thomas Markle hijo concedió una entrevista al diario británico The Sun.

Thomas Markle Jr. Redes sociales

En sus declaraciones, el hermano de la duquesa aseguró haber descubierto "cientos, si no miles" de archivos y fotografías de explotación infantil almacenados en cuatro cajas de embalaje que su progenitor dejó abandonadas en la casa de Cebú tras abandonar el país el pasado mayo.

El testimonio de Markle hijo sostenía que en las imágenes aparecían menores de edades tempranas -"no mayores de 10 u 11 años"-, y apuntaba a que determinados fondos coincidían visualmente con la vivienda que su padre habitó durante años en la localidad de Rosarito.

El general Asueta advierte de que, una vez concluyan los peritajes y se articulen las pruebas indiciarias necesarias, la Policía formalizará acusaciones formales por delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea.

De forma concurrente, el FBI estadounidense y diversas agencias del país norteamericano han abierto pesquisas propias para cruzar identidades y comprobar si se cometieron ilícitos en territorio estadounidense o transfronterizo.

En otro orden de cosas, a nivel de salud, Markle padre, que regresó a Estados Unidos en mayo tras residir en Rosarito (México), ha sido trasladado de urgencia a un centro especializado en cuidados de la memoria en Florida, según ha avanzado The Sun.