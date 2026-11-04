La millonaria herencia del rey Harald V empieza a repartirse: el misterioso movimiento en dos de sus propiedades reales

Dos meses después de la muerte de Harald V, su millonaria fortuna ha comenzado a repartirse. La sucesión de sus propiedades y su dinero se está llevando a cabo en los tribunales y a puerta cerrada, lejos del foco mediático.

El difunto monarca era propietario de varias propiedades y su riqueza ascendía a unos 100 millones de coronas noruegas, invertidas en fondos y bonos en Noruega y en el extranjero.

Según publican algunos medios noruegos como Aftenposten y Nettavisen, tanto la residencia real de Voksenkollen en Oslo como la cabaña del príncipe en Sikkilsdalen ya han cambiado su titularidad.

La Familia Real en el buque propiedad de la Casa Real. Getty Images

Si bien es cierto que se desconoce el nombre del dueño, ya que en los papeles a los que han tenido acceso ambos periódicos se prescinde de esos datos por motivos de seguridad, se cree casi a ciencia cierta que ambas casas han pasado a manos de su hijo Haakon.

Es lo más lógico pues ambos inmuebles han sido propiedad de la Casa Real desde hace más de 100 años y tradicionalmente han pertenecido al monarca reinante.

La primera de ellas fue un regalo de coronación del pueblo noruego al rey Haakon VII y a la reina Maud, mientras que la cabaña del príncipe pasó a manos del entonces príncipe heredero Olav en 1924. Antes sus propietarios habían sido tres príncipes suecos.

Harald V era también dueño de una tercera propiedad, el balneario de verano de Mågerø en Tjøme, que se desconoce para quién será. Esta casa no está tan vinculada a la Familia Real como las dos anteriores y los reyes, Haakon y Mette-Marit, ya tienen otros dos inmuebles donde veranean.

Cabaña del Rey

La residencia real de Voksenkollen recibe el nombre de Kongsseteren (Cabaña del Rey). Es una villa privada de invierno construida con troncos de madera de estilo tradicional noruego. La Familia Real suele celebrar aquí la Navidad desde hace varias generaciones.

Cabaña del Rey. Jon Eeg / NTB

Aunque se encuentra a poca distancia del centro de Oslo y muy cerca de la famosa pista de saltos de esquí de Holmenkollen, la densidad del bosque que la rodea la hace completamente invisible a las miradas ajenas.

El interior destaca por sus tallas de madera, techos altos y grandes chimeneas diseñadas para mitigar el frío del invierno nórdico.

La propiedad tiene un valor estimado de unos 200 millones de coronas noruegas (algo más de 19 millones de euros).

Cabaña del Príncipe

Está situada en el idílico valle de Sikkilsdalen, justo a los pies del impresionante parque nacional de Jotunheimen. Tiene un valor estimado de unos 70 millones de coronas noruegas (aproximadamente 6,5 millones de euros).

Es un complejo de varias edificaciones de madera agrupadas en torno a dos patios tradicionales independientes.

La cabaña del príncipe en Sikkilsdalen, 1974. Svein Hammerstad / NTB

Por dentro destaca su extrema calidez, con grandes chimeneas de piedra, paredes desnudas de troncos de madera pulida, arte rural noruego y un ambiente diseñado para la vida familiar tras largas jornadas en la nieve.

Es el rincón favorito de la Familia Real para pasar las vacaciones de Semana Santa (Pascua) y las temporadas de caza en otoño.

Mågerø

La residencia privada de verano de la pareja real, Mågerø, está situada en un promontorio en Tjøme, al sur de Tønsberg. El lugar se inauguró en 1993.

En 1992, el rey Harald y la reina Sonja deseaban que se diseñara una nueva residencia de verano para reemplazar su cabaña Berget en Tjøme. El terreno estaba ubicado en una zona conocida, no lejos de su anterior casa de campo.

El complejo consta de varios edificios acristalados que permiten que el paisaje y la naturaleza se integren en el interior.

La residencia campestre de la pareja real, Mågerø, en Tjøme, una vez terminada en 1993. Jon Eeg / NTB

Hay muchas dudas de a quién pasará esta casa porque los monarcas actuales ya cuentan con dos refugios de verano. Quizás la heredera podría ser Marta Luisa (55), quien ya ecibió la cabaña Bloksberg en Hankø como anticipo de su herencia en 2001.

La hija de Harald y Sonia (89) venidó esta propiedad en 2020 por 26 millones.