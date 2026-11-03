Máxima preocupación por la salud de Beatriz de Holanda a sus 88 años: cancela 'in extremis' un acto oficial

Este martes, 3 de noviembre, han saltado las alarmas en la Casa Real holandesa en torno a la salud de Beatriz de Holanda. La Princesa, a sus 88 años, se ha visto obligada a cancelar in extremis un acto oficial a causa de un cuadro de resfriado.

Este revés de salud, unido a su avanzada edad, ha despertado una gran inquietud en los Países Bajos. La madre del rey Guillermo Alejandro (59 años) no ha podido acudir este pasado lunes, 2 de noviembre, a una de las citas anuales más arraigadas en su calendario personal.

La presencia de la antigua soberana estaba confirmada para presidir la vigésimo octava edición de la prestigiosa Gala del Ballet Holandés, organizada por la Fundación Dansersfonds'79 en el histórico teatro Stadsschouwburg de la capital neerlandesa.

La princesa Beatriz de Holanda. Gtres

No obstante, a escasas horas del inicio de la velada, su participación ha quedado formalmente desconvocada.

El Servicio de Información del Gobierno (RVD) ha trasladado a la organización del acto que la ausencia responde a un proceso gripal o resfriado común.

Un extremo que ha corroborado de inmediato el programa televisivo de la cadena pública especializado en la Casa de Orange, Blauw Bloed.

El anuncio de su baja temporal ha activado la atención de los medios neerlandeses, poco habituados a que la veterana mandataria prescinda de sus obligaciones oficiales por razones estrictamente médicas.

Aunque desde el entorno de palacio no se ha emitido alerta sobre complicaciones añadidas ni se han suspendido por el momento otros compromisos futuros de su calendario, la noticia ha generado sorpresa al tiempo que preocupación.

La princesa Beatriz destaca por una disciplina institucional férrea y apenas existen precedentes recientes en los que haya tenido que descolgarse de una convocatoria oficial alegando problemas físicos, lo que explica la repercusión de este parón doméstico.

La cancelación resulta especialmente elocuente debido al arraigo afectivo que une a la princesa con esta iniciativa filantrópica.

Beatriz de Holanda. Gtres

La Gala del Ballet Holandés constituye una de las grandes plataformas nacionales consagradas a respaldar a las promesas y a los nombres consagrados de las artes escénicas.

Su estructura contempla la dotación de becas de formación para jóvenes bailarines, así como la entrega de distinciones de honor a profesionales y coreógrafos con carreras sobresalientes.

En la entrega precedente de 2025, Beatriz de Holanda acudió radiante al mismo recinto de Ámsterdam junto a su hermana menor, la princesa Margarita, quien comparte con ella esta inclinación artística en calidad de patrona de la formación dancística Introdans.

En aquella ocasión, ambas protagonizaron el posado oficial a las puertas del coliseo y fueron homenajeadas con tradicionales ramos de flores antes de acceder a la platea de butacas.

Pese a la ausencia forzosa de la Princesa, la gala de este lunes se ha desarrollado según lo previsto.

La vigésimo octava edición ha rendido tributo monográfico a la trayectoria del coreógrafo británico David Dawson y exhibe sobre las tablas el talento de las compañías punteras del país, incluyendo al Ballet Nacional Neerlandés y el prestigioso Nederlands Dans Theater.

Todas las actuaciones se han enmarcado dentro del programa solidario que desde hace casi medio siglo capitanea la Fundación Dansersfonds'79, una entidad benéfica fundada en su día por las célebres figuras del baile clásico Alexandra Radius y Han Ebbelaar.

La madre del rey Guillermo. Gtres

13 años de servicio incansable

El 30 de abril de 2013, tras consumar 33 años de jefatura de Estado ejemplar al frente del trono de los Países Bajos, la entonces reina Beatriz formalizó su abdicación en favor de su primogénito, el rey Guillermo Alejandro.

Lejos de retirarse por completo a la vida privada o recluirse tras los muros del castillo de Drakensteyn, la princesa adoptó un papel secundario pero incansable.

Durante los últimos trece años, la aristócrata ha actuado como una suerte de embajadora emérita de la monarquía, asumiendo una intensa agenda volcada en fundaciones benéficas, exposiciones museísticas, artes vivas y proyectos de cohesión social.

Asimismo, su estampa sigue siendo una constante indispensable junto a los reyes Guillermo Alejandro y Máxima en las grandes celebraciones de Estado de la dinastía Orange-Nassau.