El monumental enfado de Carlos III tras empaparse en el Caribe: "Me han empezado a crecer berros en los pantalones"

El rey Carlos III (77 años) ha protagonizado un momento de lo más incómodo durante las celebraciones del 45.º aniversario de la independencia de Antigua y Barbuda. Un fuerte aguacero ha sorprendido a los monarcas británicos en medio de un acto celebrado en el estadio Sir Vivian Richards, sin que su equipo de seguridad haya tenido apenas tiempo de reaccionar.

Al comenzar el diluvio, las personas que custodian a Carlos y Camilla se han apresurado en conseguir rápidamente un paraguas para los Reyes. La reina ha sido la primera en poder resguardarse, mientras que el monarca ha tenido que esperar un poco más bajo la lluvia antes de continuar con el acto.

Carlos y Camilla acababan de subir al estrado poco antes de las 18:30 hora local cuando el cielo se abrió de golpe. Camilla pidió protección y recibió enseguida un paraguas transparente con forma de cúpula, con el que se dirigió a la zona cubierta de asientos reales.

Camilla ya con el paraguas acude a resguardarse a una zona cubierta. Getty Images

El rey, en cambio, permaneció expuesto al aguacero tropical, levantando los brazos y repitiendo a su séquito: "¿Dónde está el paraguas?". Finalmente, su ayudante de campo, Ben Rigby, acudió con un paraguas negro compacto, permitiendo que Carlos continuara con la inspección de la guardia de honor.

A pesar del enfado inicial, el monarca bromeó posteriormente: "Me han empezado a crecer berros en los pantalones". El aguacero duró unos cinco minutos y las celebraciones pudieron reanudarse una vez cesó la lluvia.

Durante la ceremonia, Carlos saludó a leyendas del críquet antillano y llegó a lanzar una moneda conmemorativa antes de un partido de exhibición vinculado a la cumbre de la Commonwealth.

La escena se produjo en medio de una visita real marcada por el debate sobre las reparaciones por la esclavitud. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, reiteró que apoya personalmente que el país se convierta en república y que considera necesaria una compensación del Reino Unido por su papel histórico en la trata transatlántica de esclavos.

Browne subrayó que, pese a su postura republicana, respetará al monarca mientras la Constitución siga vigente: cambiar de jefe de Estado requeriría un referéndum y el apoyo de más de dos tercios de los votantes.

Carlos III, empapado pidieno el paraguas. Getty Images

El episodio no deslució del todo la jornada: la multitud aplaudió a los soberanos cuando la lluvia amainó, y Carlos continuó el programa oficial saludando a estudiantes, autoridades y deportistas.

La visita forma parte de la Cumbre de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, cuyo debate principal podría girar en torno a una posible disculpa británica por la esclavitud, aunque el Gobierno británico ha descartado indemnizaciones económicas.

Otros enfados públicos

No es la primera vez que Carlos III muestra su irritación en público. En septiembre de 2022, pocos días después de acceder al trono, se enfadó visiblemente cuando una pluma estilográfica goteó tinta sobre su mano mientras firmaba el libro de visitas del castillo de Hillsborough, en Irlanda del Norte.

"No soporto esta maldita cosa… cada maldita vez", dijo entonces, antes de entregarla a Camila.

Antes, ya había protagonizado otro enfado con una pluma también desencadenante. Durante su proclamación como nuevo monarca tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, Carlos se mostró impaciente porque un estuche de plumas y un tintero ocupaban espacio en la mesa donde debía firmar. Hizo gestos de malas maneras para que los ayudantes los retiraran.

Carlos III saludando a la guardia de honor ya con paraguas en mano. Getty Images

En una visita real a Jersey en 2024, bajo lluvia y viento, Carlos pareció molesto cuando un ayudante no ayudó con rapidez a Camila a ponerse el abrigo.

Todas estas anécdotas han hecho que el monarca se haya ganado el título de un hombre irascible y con poca paciencia.