Felipe VI y Letizia reanudan su agenda oficial tras la tragedia de Urda con una semana marcada por la Cumbre Iberoamericana

El rey Felipe VI (58 años) reanuda este martes, 3 de noviembre, su agenda institucional después de varios días de parón oficial a causa del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre y que dejó 69 fallecidos.

La primera actividad del monarca será la inauguración, en la Biblioteca Nacional de España, de la exposición Camões: vida, obra y pervivencia en la cultura hispánica, un acto que contará con la presencia del presidente de Portugal, António José Seguro (64).

La Casa Real había suspendido los compromisos de Felipe VI y la reina Letizia (54) desde el mismo día del siniestro. El monarca canceló inicialmente sus actos previstos para el miércoles y el jueves, entre ellos el concierto conmemorativo del 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals y la clausura del World Infrastructure Forum, para seguir de cerca la emergencia y las labores de rescate.

El jueves 29, los Reyes visitaron a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo, acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (58). Ese mismo día, Zarzuela comunicó también la cancelación de los compromisos previstos para el viernes.

Los Reyes durante su visita al hospital de Toledo. Gtres

Entre los actos suspendidos figuraba la presentación oficial de la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española, que Felipe VI y Letizia debían presidir el viernes 30 en la sede de la Real Academia Española. Finalmente, el acto se mantuvo, pero sin la presencia de los monarcas y con un tono sobrio: comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Urda.

Tras la inauguración de la exposición, Felipe VI tiene previstos otros compromisos vinculados al espacio iberoamericano: el miércoles entregará el premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano y asistirá a un acto del programa iberoamericano de discapacidad, en el que se presentará la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad.

La Casa Real ha incorporado además dos nuevos compromisos al calendario del Rey para el viernes 6 de noviembre. A las 11:30 horas, Felipe VI presidirá en el Palacio Real de El Pardo la entrega del premio Fórum Europa 2026 a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, donde pronunciará unas palabras.

Ese mismo viernes, a las 13:15 horas, el monarca recibirá en el Palacio de La Zarzuela al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira (59), en un encuentro de carácter institucional

La vuelta a la actividad oficial llega después de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el accidente de Urda y marca el regreso de la Corona a su calendario habitual, aunque el recuerdo de las víctimas seguirá presente en los actos institucionales.

Esta semana, la emérita Sofía (88) también retomará su actividad institucional con un desplazamiento a San Fernando (Cádiz), donde ejercerá de madrina en la entrega de la Bandera Nacional a la Fuerza de Infantería de Marina, previsto para el mediodía en la plaza del Rey.