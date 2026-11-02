Chakriwat, el hijo desterrado del rey de Tailandia, en la UCI: en la operación se descubrieron 10 tumores en el cerebro

Chakriwat Vivacharawongse (43 años) se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Malasia tras la grave operación cerebral a la que se sometió el pasado martes, 27 de octubre, para tratar la enfermedad crónica que padece desde hace años.

Según ha confirmado su equipo médico en un reciente parte clínico, la intervención quirúrgica se prolongó durante seis horas y estuvo liderada por el neurocirujano Regunath Kandasamy. Durante el procedimiento, los especialistas detectaron una decena de pequeños tumores en el sistema nervioso cerebral y lograron extirpar con éxito dos masas activas de dimensiones considerables.

En la información ofrecida, su doctor asegura que pudo extirpar dos tumores de 4,2 y 3 centímetros de diámetro, respectivamente. La presión ejercida por una de estas lesiones había llegado a deformar una placa de titanio preexistente, por lo que el cirujano procedió a sustituirla por una nueva malla craneal de titanio.

El médico ha sido intervenido en un hospital de Malasia. Redes sociales

Pese a todo, la evolución postoperatoria del hijo del rey de Tailandia, Rama X (74), ha sido calificada de positiva por el equipo facultativo. Tras la retirada de los dos drenajes intracraneales, los especialistas confirmaron que el paciente conserva el habla completamente clara y la memoria intacta, descartando afecciones neurológicas cognitivas severas.

Chakriwat inicia ahora una fase intensiva de rehabilitación destinada a restaurar la motricidad fina de manos y dedos, así como la fuerza en brazos y piernas, el equilibrio y la marcha. Aunque la movilidad de sus extremidades todavía no se ha restablecido por completo, los médicos han calificado las primeras señales de "muy alentadoras".

Desde las primeras horas posteriores al despertar, el propio Chakriwat -médico de formación- ha mostrado una activa disposición hacia su recuperación, ejercitando las extremidades, repasando literatura médica y comunicándose fluidamente tanto en tailandés como en inglés. Su evolución continuará bajo estrecha monitorización en la unidad de rehabilitación especializada.

Su pareja, a su lado

Junto a Chakriwat ha estado en todo momento su pareja, Nuj Novakhett. Es ella, de hecho, la persona designada para trasladar públicamente la evolución del médico mientras él no pueda hacerlo por sí mismo.

Nuj es una mujer de origen tailandés que ha mantenido siempre un perfil sumamente discreto y alejado del foco mediático. Al igual que Chakriwat, ha residido en Estados Unidos, donde la familia del doctor se estableció tras su salida de Tailandia en la década de 1990.

El hijo del rey de Tailandia con su pareja. Redes sociales

Durante las sucesivas crisis de salud de Chakriwat -quien padece neurofibromatosis tipo II (NF2), un trastorno genético que causa tumores recurrentes en el sistema nervioso-, Nuj ha sido su pilar fundamental. Es quien se ha encargado de la asistencia directa diaria, el acompañamiento en citas clínicas complejas y la interlocución con los equipos médicos en los ingresos hospitalarios.

Chakriwat ha mostrado en repetidas ocasiones su agradecimiento hacia ella en sus mensajes abiertos en redes sociales, refiriéndose a su apoyo incondicional como una pieza clave para mantener la moral alta frente a cirugías delicadas y largos periodos de rehabilitación.

Quien no está ni se le espera es a su padre. La relación con su hijo es nula. Chakriwat y sus cuatro hermanos -Juthavachara, Vacharaesorn, Vatchrawee y la princesa Sirivannavari- son hijos de la segunda esposa de Rama X, la actriz Sujarinee Vivacharawongse (64).

Apenas dos años después de que el Rey contrajera matrimonio con ella en 1994, la pareja se divorció. El motivo, según la versión de la Casa Real, fue una infidelidad por parte de ella. La princesa y sus hijos fueron inmediatamente exiliados y tienen prohibido regresar a Tailandia.

Tampoco le ha mostrado su apoyo económico, ya que para esta delicada operación, el médico pidió ayuda al no poder costear la intervención.