La princesa María Inmaculada de Liechtenstein se ha casado en Viena con el georgiano Zurab Dzidziguri. Redes sociales.

La boda sorpresa de María Inmaculada de Liechtenstein: tiara histórica de 1926 y novio georgiano con traje militar

Este sábado, el peso de la historia y el cruce de dos culturas milenarias se han dado cita en el corazón de Austria. La iglesia barroca de San Pedro de Viena ha albergado la boda de la princesa María Inmaculada de Liechtenstein (34 años), conocida en su círculo más cercano como Lata, y el gestor georgiano de innovación Zurab Dzidziguri.

El enlace, celebrado bajo el rito ortodoxo, ha congregado a representantes de algunas casas reales y principescas del continente en una cita marcada por el estricto protocolo.

La estética de la ceremonia ha reflejado desde el primer instante esa alianza entre Centroeuropa y el Cáucaso.

La princesa María Inmaculada de Liechtenstein ha contraído matrimonio con Zurab Dzidziguri. Redes sociales.

La novia acaparó todas las miradas al coronar su atuendo con la histórica tiara Peacock. Se trata de una pieza centenaria de turquesas y diamantes labrada en 1926, procedente del patrimonio de los Thurn und Taxis por la rama de su abuela paterna.

Frente a ella, su pareja optó por la solemnidad de sus raíces luciendo el tradicional chokha georgiano, el atuendo militar de gala reconocible por sus cartucheras cruzadas en el pecho.

El chokha (en georgiano, ჩოხა) es el traje tradicional masculino por excelencia de Georgia y de gran parte de la región del Cáucaso. Se trata de un abrigo de corte castrense, confeccionado habitualmente en lana gruesa, que simboliza el honor, la identidad nacional y la herencia marcial de la aristocracia y los guerreros caucásicos.

Cinco años de discreción

Lata es la segunda hija del príncipe Gundakar de Liechtenstein (77) y de la princesa María de Orleans (67), hermana a su vez de Juan de Orleans (61), conde de París y jefe de la casa real de Francia.

Licenciada y afincada profesionalmente en Tiflis, la princesa trabaja en el grupo consultor PMCG y dirige su propia firma de viajes exclusivos, Serene Caucasus Travels.

Fue en esa misma capital donde en 2021 conoció a Zurab, profesional de la gestión tecnológica y hermano de la princesa Kristine de Bagration-Mukhrani (37), figura clave de la familia real georgiana.

El noviazgo se mantuvo bajo un hermetismo absoluto debido a las rigurosas exigencias de la Casa Principesca de Liechtenstein.

Para evitar cualquier contratiempo sucesorio, el propio Zurab tuvo que viajar para entrevistarse personalmente con el soberano de Vaduz, el príncipe Hans-Adam II (81), tío de la novia, quien dio su preceptivo consentimiento formal al matrimonio. En paralelo, la unión recibió la bendición eclesiástica del líder espiritual de la Iglesia ortodoxa georgiana, el patriarca Shio III (57).

"Allí donde te lleve tu destino, tus pies te guiarán hasta allí", ha escrito su cuñada, la princesa Kristine, al desvelar los pormenores de un compromiso forjado en secreto: "La información sobre el compromiso no se había hecho pública hasta ahora por las normas dinásticas de Liechtenstein".

"Tras esos trámites, presentamos a María Inmaculada al patriarca Shio III. Lata es pariente de mi marido, Juan Bagration-Mukhrani (49), a través de los Borbones, los Habsburgo y los Wittelsbach. Más allá del amor, esto es un encuentro simbólico entre las tradiciones georgianas y los valores europeos", ha destacado.

La princesa María Inmaculada de Liechtenstein, hija del príncipe Gundakar de Liechtesstein y la princesa María de Orléans, se ha casado con Zurab Dzidziguri, hermano de la princesa Cristine de Bagration-Mukhrani, en Viena. La novia ha lucido una tiara que ya llevó la princesa Eulalia de Thurn y Taxis hace casi un siglo. @the_royal_watcher

El poder de los Liechtenstein

La dinastía a la que pertenece la novia rige el microestado más próspero de Europa Central y ostenta una de las mayores fortunas privadas del planeta.

A la cabeza de la jefatura del Estado se mantiene formalmente el príncipe soberano Hans-Adam II, un monarca atípico con amplias prerrogativas constitucionales que combinó la gestión política con la expansión de su imperio bancario (LGT Group).

No obstante, las funciones cotidianas de gobierno recaen desde 2004 en su primogénito y heredero, el príncipe regente Alois de Liechtenstein (58).

Casado con la princesa Sofía de Baviera (59), Alois asume el despacho diario mientras la dinastía reparte su vida privada entre el castillo de Vaduz, una fortaleza medieval erigida sobre un risco en los Alpes, y sus imponentes palacios y fincas históricas en Viena.

Tras el regente aguarda en la línea de sucesión su hijo mayor, el príncipe Joseph Wenzel (31), primero de una nueva generación de cuatro hermanos llamados a preservar la soberanía del principado alpino.

El clan Bagration, en Georgia

En el otro extremo del mapa dinástico se sitúan los Bagration-Mukhrani, una de las ramas troncales de los reyes de Georgia cuya genealogía documentada se remonta a la Edad Media.

Aunque el país se articula hoy como una república parlamentaria, la histórica familia real mantiene una presencia institucional, cultural y social constante tanto en Tiflis como en las capitales europeas.

La casa dinástica está encabezada por el príncipe David Bagration-Mukhrani (55), heredero del trono histórico, quien comparte la representatividad de la saga con su primo Juan Bagration-Mukhrani y la esposa de este, la citada princesa Kristine.

Tras décadas de exilio en España y Francia durante el periodo soviético, la dinastía regresó formalmente a Georgia a principios de siglo, actuando como un puente de diplomacia discreta entre las tradiciones caucásicas y las cortes del resto de Europa.