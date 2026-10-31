La reina Sonia de Noruega viaja a Málaga 64 días después de la muerte de Harald: su llamativo adiós al luto en un acto escolar

El duelo da paso al deber. Exactamente 64 días después de la muerte del rey Harald V, la reina Sonia de Noruega (89 años) ha completado el primer viaje internacional de su nueva vida como reina viuda. Un desplazamiento con alto contenido simbólico que ha culminado este viernes en el colegio noruego de Arroyo de la Miel, en Benalmádena.

En la Costa del Sol, la madre de Haakon VIII (53) ha sido recibida entre ramos de flores, aplausos infantiles y muestras de afecto de la amplia colonia nórdica asentada en Málaga.

La visita oficial arrancó el pasado jueves en la capital malagueña con una cita de calado artístico en el Museo Picasso. Durante el recorrido por la exposición dedicada al diálogo entre Edvard Munch y Pablo Picasso, Bernard Ruiz-Picasso agradeció a la reina su apego al mundo del arte y recordó a su madre, recientemente fallecida.

Ese primer acto cultural se mantuvo, pero el programa protocolario se vio alterado por la actualidad española: la cena de gala prevista para la noche del jueves quedó suspendida de inmediato a raíz del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Despedida al luto riguroso

Pese a ese contexto de sobriedad, la jornada del viernes en Benalmádena trajo consigo un cambio de calado en la imagen pública de la reina. Por primera vez desde el fallecimiento de Harald V, Sonia de Noruega ha dejado atrás los tonos oscuros propios del luto que habían presidido sus apariciones oficiales para lucir una indumentaria en colores vivos.

Su atuendo, en tonalidades coral, es toda una señal de vitalidad y de optimismo que no ha pasado, en absoluto, desapercibido. La vida continúa.

La reina Sonia ha visitado la Escuela Noruega de Málaga, en Arroyo de la Miel, en Benalmádena. @detnorskekongehus

El paso por el centro escolar de Arroyo de la Miel no fue casual. La comunidad noruega en esta zona de Andalucía, consolidada desde hace décadas, encuentra en estos centros el núcleo donde mantener vivas sus raíces, sus tradiciones y su lengua.

La Casa Real noruega ha dado cuenta del encuentro a través de sus canales oficiales en redes: "En una visita escolar en España. La reina Sonia visitó la Escuela Noruega de Málaga en Arroyo de la Miel en Benalmádena. Aquí ha conocido a los estudiantes y consiguió una idea sobre la jornada escolar y la importancia de la escuela para la comunidad noruega en la Costa del Sol".

La visita de la reina Sonia a Málaga supone su primer viaje al extranjero tras la muerte de su marido, el rey Harald. @detnorskekongehus

Un nuevo rol institucional

Este periplo andaluz ha supuesto un paréntesis necesario en un otoño durísimo. El 28 de agosto perdió la vida Harald V, su compañero durante más de medio siglo. Solo dos semanas más tarde, la tragedia se repetía con la muerte de la princesa Astrid, su principal sostén en palacio.

Afrontar esta doble ausencia a sus 89 años ha coincidido, además, con un cambio de era en la corte. El deceso del soberano ha reconfigurado el organigrama y el protocolo de la Casa Real noruega: con la subida al trono de su hijo, Sonia ha dejado de recibir el tratamiento de Majestad a petición expresa del nuevo monarca.

Esta decisión no supone, en absoluto, una retirada de la vida pública. Su labor se centrará en una selecta agenda de representación cultural, educativa y asistencial como referente indiscutible tras casi cuatro décadas como consorte.

En esta nueva etapa, respaldará los compromisos de la institución y preservará el legado de la dinastía con una presencia de alto nivel, pero descargada de las obligaciones de Estado que ahora asumen plenamente los nuevos reyes.