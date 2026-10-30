La Policía investiga las visitas del expríncipe Andrés y Epstein a Balmoral, propiedad privada de la Familia Real británica

La policía escocesa está investigando las posibles estancias del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y el entonces príncipe Andrés (66 años), hoy desposeído de su título, en el castillo de Balmoral, que es posesión privada del rey Carlos III (77).

La fuerza policial aseguró haber recibido información que motivó las pesquisas, aunque no precisó qué posibles delitos se están examinando ni confirmó si Andrés es objeto formal de la investigación.

"Todas las investigaciones se basan en pruebas y las necesidades de las víctimas supervivientes están en el centro de estas pesquisas", declaró un portavoz.

El expríncipe Andrés y Epstein. Getty Images

El diario Daily Express fue el primero en informar de que la investigación estaría relacionada con denuncias de que mujeres habrían sido llevadas hasta la finca de Aberdeenshire, situada en las Highlands escocesas, con fines sexuales. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por la policía.

Los registros de vuelo incluidos en los archivos de Epstein muestran que Andrés y Maxwell viajaron el 1 de septiembre de 2006 desde Luton hasta Edimburgo en el jet privado del financiero estadounidense. La Policía de Escocia había solicitado información sobre ese vuelo tras hacer público un llamamiento a posibles testigos.

Además, fotografías difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran a Epstein y Maxwell en una cabaña de madera de Balmoral, presuntamente durante una visita en 1999, así como imágenes del expríncipe Andrés y Epstein en una excursión de caza en la finca. La presencia de nombres o imágenes en esos archivos no constituye, por sí sola, prueba de irregularidad.

Andrew Mountbatten-Windsor, despojado de sus títulos por el rey Carlos III el pasado octubre, ha negado rotundamente haber cometido irregularidad alguna en relación con Epstein. Su relación con el financiero, que murió en 2019 mientras esperaba juicio por delitos de trata sexual, ha sido objeto de un intenso escrutinio público durante años.

El expríncipe fue detenido brevemente el 19 de febrero por una presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, relacionada con la supuesta compartición de información sensible con Epstein cuando fue enviado comercial británico. Posteriormente fue puesto en libertad bajo investigación y sigue negando los cargos.

Castillo de Balmoral. Getty Images

El Daily Express subraya hoy que Andrés ya no se conforma con encerrarse "en su más modesta morada" y que ha comenzado a socializar de nuevo practicando dos de sus aficiones favoritas: batidas de caza durante los fines de semana y cenas y cócteles en las tardes.

Según el diario, los amigos que aún no le han dado la espalda reclaman que se le aplique el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aunque la opinión pública ya lo haya considerado culpable.

Balmoral es una propiedad privada de la Familia Real británica y una de sus residencias favoritas en Escocia. El Palacio de Buckingham se limitó a remitir a una declaración anterior en la que afirmaba que los pensamientos y condolencias de Sus Majestades están con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso.

Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años en Estados Unidos tras ser declarada culpable de trata de personas con fines sexuales, mientras que Epstein fue hallado muerto en su celda en Nueva York en 2019.