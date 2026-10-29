La infanta Elena, desolada, relata su conmoción tras la tragedia ferroviaria de Urda: "Yo iba en un tren a Albacete"

La conmoción que recorre España tras la catástrofe ferroviaria de Urda -Toledo- ha alcanzado, de forma indirecta pero de lleno, el ámbito personal de la familia del rey, Felipe VI (58 años).

En las primeras horas tras el brutal alcance entre un convoy AVE y un tren Iryo en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, la alarma se disparó en círculos informativos ante el rumor de que la infanta Elena (62) pudiera encontrarse a bordo de alguna de las unidades accidentadas.

Sin embargo, la hermana mayor de Felipe no viajaba en ese corredor, sino en otra composición ferroviaria distinta que circulaba con rumbo a Castilla-La Mancha.

Elena de Borbón, este jueves, 29 de octubre. Europa Press

Para disipar de raíz cualquier equívoco sobre su situación y manifestar su desolación por la magnitud del desastre, Elena ha comparecido a primera hora de este jueves a las puertas de su centro laboral.

Pese al difícil momento emocional, la primogénita de los reyes eméritos no ha eludido sus compromisos y ha acudido a su puesto en la sede central de la Fundación Mapfre, ubicada en el céntrico Paseo de Recoletos de Madrid.

Al descender del vehículo y reparar en la presencia de los reporteros de la agencia Europa Press, que aguardaban su llegada, la duquesa de Lugo ha cruzado voluntariamente la calzada para atender los micrófonos.

Muy afectada, con el semblante visiblemente descompuesto y sin poder contener el llanto, la madre de Victoria Federica (26) ha querido aclarar de viva voz la confusión generada en torno a su trayecto ferroviario de la víspera.

La infanta admite ser consciente del revuelo inicial generado sobre su persona ante aquella pequeña confusión inicial sobre su paradero.

En esa línea, Elena ha detallado que el motivo de su desplazamiento a Albacete obedecía a razones estrictamente de trabajo, pero en un trazado totalmente ajeno al foco de la tragedia: "Yo iba a Albacete. O sea que no iba en el mismo tren".

"Teníamos un acto de Fundación Mapfre que, por cierto, se canceló inmediatamente", ha subrayado con rotundidad para zanjar las especulaciones.

La infanta Elena, en una fotografía tomada en Sevilla, el pasado mes de septiembre. Gtres

La noticia del mortal choque entre los convoyes -que ya arroja un trágico balance provisional de 74 víctimas mortales, decenas de heridos y numerosos viajeros aún sin localizar- tiene desolada y sobrecogida a la Infanta.

La hija del emérito Juan Carlos (88) desliza que tanto ella como el resto de viajeros de su tren se enteraron de la tragedia en el momento: "Lo supimos en el tren hacia Albacete".

Horas antes de su testimonio, fuentes solventes de su entorno directo habían precisado ya a la revista ¡HOLA! que Elena se encontraba ilesa y fuera de peligro, aunque presa de un hondo abatimiento ante la catástrofe humana que enluta al país.

Hoy, con la voz quebrada y una respiración entrecortada por las lágrimas, la hermana de Felipe VI sostiene: "Solo quiero decir que estoy muy consternada. Y solo quiero tener el cariño para toda la gente que ha perdido a sus seres queridos y estar ahí".

"Es que estoy ahí... estoy todavía con nervios. Estoy bastante consternada. Toda la familia. Muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo", ha zanjado la hija mayor de la emérita Sofía (87) antes de franquear la entrada de su oficina.

Las palabras de Felipe VI

Los Reyes, llegando al Hospital Universitario de Toledo. Gtres

Al filo de las 15:30 horas de este jueves, los reyes Felipe VI y Letizia (54) han viajado hasta el Hospital Universitario de Toledo para estar cerca de los heridos.

El rey ha asegurado que, pese al dolor de la tragedia, hay que seguir avanzando "unidos" con "dignidad y con rigor", y ha dicho que la investigación debe determinar las causas de la catástrofe y adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder.



A su salida del hospital, donde continúan ingresadas más de 20 personas (15 pacientes en críticos y el resto en planta), a los que los Reyes han visitado durante más de una hora y media, Felipe VI ha realizado una declaración a los medios.



El jefe del Estado ha pedido a la sociedad "seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias, nos faltan a todo el país".