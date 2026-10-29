Haakon traslada su pésame a Felipe VI y a las familias de las víctimas de los trenes: "Me entristece profundamente"

El rey Haakon de Noruega (53 años) ha enviado un mensaje de condolencias a Felipe VI (58) por el accidente ferroviario ocurrido cerca de Urda (Toledo), expresando su "profunda tristeza" y pidiendo que trasladara su pésame a las familias de las víctimas y a todos los afectados. "En nombre del pueblo noruego y en el mío propio, deseo expresarle mis más sinceras condolencias a usted y al pueblo español", ha escrito el monarca.

Su mensaje coincide con la visita de su madre, la reina viuda Sonia (89) a nuestro país. Este jueves 29 de octubre, la monarca noruega ha llegado a Málaga en su primer desplazamiento oficial al extranjero tras la muerte del rey Harald. La visita está centrada en la inauguración de una exposición dedicada a Edvard Munch en el Museo Picasso Málaga.

Con motivo del trágico accidente ferroviario se han producido algunos cambios en la agenda y la cena de gala que había prevista esta noche con motivo de la visita real se ha cancelado.

Como la Familia Real noruega, otras Casas Reales han querido mostrar su cariño al pueblo español. Los reyes de Holanda, Guillermo (59) y Máxima (55), han asegurado en un texto publicado en sus redes sociales que sus "pensamientos están con los afectados por la catástrofe del tren en Urda". "Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias. Nos unimos a su dolor y al de todas las personas heridas o preocupadas por el destino de sus seres queridos".

El Gran Duque Guillermo de Luxemburgo (44) también ha escrito una carta a Felipe VI. "Majestad Felipe, con gran tristeza me he enterado de la noticia del desastre ferroviario que ocurrió cerca de Toledo", comienza escribiendo.

"En estas dolorosas circunstancias, deseo comunicarle, en nombre del pueblo de Luxemburgo y en mi nombre personal, mi más profundo pésame por las familias en duelo, los heridos y todos los afectados por esta tragedia".

En su mensaje, el Gran Duque no se ha querido olvidar de los equipos de emergencia que están trabajando sobre la zona. "Mis pensamientos también están con los equipos de rescate y el personal movilizado en el terreno para ayudar a las víctimas. Os ruego que creáis, mejestad, en la expresión de toda nuestra solidaridad con el pueblo español ante esta experiencia".

Mónaco tampoco se ha olvidado de España. "Mi familia y toda la población de Montpellier se unen a mí para expresar nuestra profunda tristeza por esta tragedia que está azotando a su país", ha escrito Alberto de Mónaco a Felipe VI".

"Nuestros pensamientos van para las familias en duelo, los heridos y todos los equipos de rescate movilizados. Por favor, acepte nuestras condolencias y apoyo durante esta dolorosa experiencia".

Los reyes, Felipe VI y Letizia (54), visitarán este jueves a los heridos en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas y más de medio centenar resultaron heridas de diversa consideración.



Según ha informado la Casa Real, los monarcas llegarán a las 15 horas al hospital Universitario de Toledo, donde visitarán a los heridos que se encuentran en este centro.



La Casa Real ha cancelado el acto que tenían previsto presidir mañana los Reyes en la Real Academia Española donde se iba a presentar la 24 edición del Diccionario de la Lengua.



También la reina Sofía ha suspendido su asistencia a un concierto en beneficio de los Bancos de Alimentos en Santa Cruz de Tenerife.