El rey Felipe VI junto a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y académica de la RAE. Gtres

"Me tocó la lotería": los 39 años de estrecha amistad entre Felipe VI y la que fue su profesora y mentora, Carmen Iglesias Cano

Este pasado 27 de octubre, Felipe VI (58 años), en plena recuperación de su operación de cataratas, ha presidido la inauguración del curso de las Reales Academias de Madrid, y allí el Rey ha protagonizado un reencuentro muy especial, cargado de afecto y cariño y admiración.

La solemne apertura del mencionado curso, celebrada en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha sido el escenario perfecto para que Felipe saludara a una mujer que ha formado parte de su vida académica, y a la que debe gran porcentaje de su conocimiento.

Se trata de Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert, directora de la Real Academia de la Historia -convirtiéndose en 2014 en la primera mujer que dirigía esta institución desde su creación en 1736- y académica de la Real Academia Española (RAE).

Carmen saludando a los Reyes, en marzo de 2023. Gtres

A sus 84 años, Iglesias Cano fue la profesora y preceptora, la guía intelectual, del entonces joven príncipe Felipe. Este pasado martes, Carmen ha recibido al jefe del Estado con un saludo desbordante de afecto y una amplia sonrisa que rompía la tradicional rigidez del entorno.

Felipe, por su parte, ha mantenido la misma exquisitez en el trato. Se ha tratado de un gesto -y apretón de manos- brevísimo, pero en él se aprecia que los protagonistas han intercambiado unas palabras llenas de afabilidad.

Para los observadores de la Casa Real, este saludo representa la solidez de una relación forjada a lo largo de casi 40 años entre maestra y discípulo. Cada vez que se ven, es inevitable que se les agolpen las vivencias y los recuerdos.

Fue a finales de los años ochenta cuando el Palacio de la Zarzuela, decidido a dotar al heredero de una férrea formación humanística y constitucional, encomendó a la catedrática la tarea de supervisar su aprendizaje en Historia y pensamiento político.

Cierto es que antes de que Felipe se convirtiera en alumno de Carmen, ésta ya impartía clases a la infanta Cristina (61). Era, pues, Carmen una persona de total confianza para la Casa Real. Por ello, en 1988 se le depositó la tarea de instruir y enseñar al que estaba llamado a ser Rey.

La catedrática, en un evento social. Gtres

La formación estrictamente académica se alargó desde 1988 hasta 1993. En ese lapso de tiempo, Iglesias Cano ejerció como preceptora en temas de historia para el entonces príncipe de Asturias.

Lo que en principio se planteó como un ciclo lectivo reglado derivó en un magisterio continuo que se prolongó durante casi dos décadas.

Semana tras semana, Iglesias guio a Felipe a través de los laberintos doctrinales de la Modernidad, las corrientes parlamentarias europeas y los orígenes de las democracias liberales.

En aquellos despachos, Felipe aprendió a cuestionar, debatir y desmenuzar los equilibrios del poder político. La historiadora se convirtió en su interlocutora de cabecera, un faro crítico alejado de la adulación cortesana.

Los detalles de aquella etapa decisiva salieron a la luz con inusual frescura el pasado mes de marzo, cuando Carmen Iglesias visitó los micrófonos de Mara Torres (52) en el programa El Faro de la Cadena SER.

Durante la conversación, la académica se deshizo en elogios hacia el príncipe de Asturias, despojándolo de la solemnidad del cargo para recordar al estudiante que acudía a sus sesiones con timidez pero con un apetito voraz de conocimiento.

"Él era un chico muy jovencito, muy tímido. Al segundo o tercer día ya nos compenetramos", relató la historiadora en la emisora radiofónica. En aquellas primeras jornadas, Carmen se dio cuenta cabal de que el Príncipe era alguien despierto, crítico y con ganas de aprehender.

Carmen Iglesias, sonriendo, saluda a la infanta Sofía. Gtres

La académica recordó con particular viveza la jornada en la que el pensamiento de los filósofos contractualistas británicos sirvió de catalizador en la mente del monarca: "Él venía de la universidad y le había explicado Hobbes y Locke".

"Lo que había recibido estaba muy bien, pero yo lo aumenté. De repente, lo veo moviéndose en la mesa y dijo: '¡Ah! Claro, ahora lo entiendo', y yo me emocioné y pensé: 'Me ha tocado la lotería con una persona que está pendiente y que disfruta al saber más'", agregó Iglesias.

La complicidad entre ellos era palpable. Cuando Felipe completó su licenciatura universitaria y regresó de sus estancias formativas en el extranjero -como su paso por el instituto Lakefield en Canadá o su máster en Georgetown-, el heredero rechazó suspender las lecciones.

Fue Felipe quien un día propuso a Iglesias, su mentora, con total desenfado, lo que sigue: "Vamos a seguir porque esto es muy bonito y muy divertido y nunca se acaba".

El entonces Príncipe incluso fijó una fecha para continuar con sus encuentros académicos. "Él quería que fuese todos los jueves y yo le dije: 'Señor, yo no puedo venir todos los jueves'". Ante esta imposibilidad, Felipe y Carmen ajustaron el calendario y pudieron continuar viéndose.

Felipe VI charlando con Carmen Iglesias, en julio de 2025. Gtres

La huella de aquellas sesiones no se limitó a los libros de texto; se forjó una confianza mutua que perdura inalterable hoy en día. Preguntada de forma directa por la periodista radiofónica Mara Torres sobre si consideraba inteligente a Felipe, Carmen no dudó: "Sí. Siempre, totalmente".

Para la académica, la inteligencia del monarca no radica únicamente en su solvencia teórica, sino en su capacidad de escucha, su temperamento analítico y la serenidad con la que sopesa las consecuencias institucionales de cada paso.

En un país sometido a constantes tensiones políticas y debates sobre la arquitectura del Estado, esa formación basada en la moderación y el rigor humanista ha constituido el armazón invisible sobre el que Felipe VI ha levantado su reinado.

El transcurso de los años y la coronación no han enfriado el afecto entre ambos. Muy al contrario, las apariciones públicas en las que coinciden suelen dejar imágenes de manifiesta proximidad y hasta camaradería.

Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en julio de 2025, cuando el monarca recibió a la cúpula de la Real Academia de la Historia en el Palacio Real. En aquella ocasión, rompiendo cualquier rigidez protocolaria, ambos se fundieron en un abrazo visiblemente emotivo ante los fotógrafos.

Carmen: una brillante carrera

Carmen Iglesias recibiendo un premio al lado de la emérita Sofía. Gtres

Carmen llegó al mundo el 16 de marzo de 1942 en Madrid. Muy pronto despertó en ella una pasión por los libros y por saber más, una inquietud que la condujo a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, donde alcanzó el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

El progenitor de Carmen Iglesias pereció cuando ella apenas tenía 11 años, y fue su madrina quien se erigió como su sostén y guía. Ella le enseñó que "las mujeres podían entrar en cualquier sitio" y que "las ideologías son relativas y lo único absoluto es la calidad moral de cada persona".

Su campo de investigación se centró en la historia del pensamiento político, con especial atención a la Ilustración europea del siglo XVIII.

De este modo, en sus lecciones analizaba cómo cambiaban las instituciones políticas, qué significaba la libertad y cómo transformaban la sociedad las grandes revoluciones intelectuales.

Para esta historiadora, mirar atrás no era un ejercicio nostálgico, sino una herramienta para comprender el presente y asumir compromisos con la vida pública.

Defendía una docencia que despertara la curiosidad, impulsara el análisis y favoreciera el pensamiento propio. Por eso no se limitaba a transmitir datos: ofrecía a sus alumnos diversas miradas para que cada uno construyera su opinión con fundamento.

Carmen Iglesias Cano junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Gtres

En 1984 consiguió la cátedra de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas en la Universidad Complutense de Madrid; más tarde, ejerció como catedrática en la Universidad Rey Juan Carlos.

A lo largo de los años firmó abundantes estudios dedicados al pensamiento político, a la historia de España y a la evolución intelectual del continente europeo.

En 1989 entró a formar parte de la Real Academia de la Historia y, 11 años después, en 2000, se incorporó a la Real Academia Española, donde ocupa la silla E.

Sin duda, uno de los hitos de su vida profesional se produjo en diciembre de 2014, cuando fue designada directora de la Real Academia de la Historia.

Antes había estado al frente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y había desempeñado el cargo de consejera nata del Consejo de Estado entre 1996 y 2004.

Su legado une la investigación rigurosa con una profunda comprensión de las estructuras políticas y culturales de España.

Esa labor le ha valido importantes distinciones, como la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, la Medalla de Honor de Madrid y el Premio Madrileña del Año. Además, en 2014 el rey Juan Carlos le otorgó el título de condesa de Gisbert.