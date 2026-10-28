La policía detiene a un hombre por la muerte de Antoine de Massy, primo segundo de Alberto de Mónaco

La policía de Mónaco ha arrestado a un hombre como sospechoso de la muerte de Antoine de Massy, primo segundo del príncipe Alberto II. El joven, de 29 años, fue hallado sin vida en un parque situado debajo del bulevar de Larvotto, el domingo por la noche, 25 de octubre.

El sospechoso, que fue arrestado el lunes por la mañana, va a permanecer bajo custodia al menos 24 horas más mientras prosiguen las pesquisas, según informa la prensa local monegasca. Fueron las cámaras de vigilancia de la zona las que ayudaron a identificar al detenido.

El fiscal general del Principado ha informado que aún no se ha esclarecido la implicación del sospechoso en la muerte y que siguen trabajando para esclarecer los hechos que rodean la muerte de Antoine.

Antoine de Massy. Redes sociales

Los investigadores continúan examinando las pruebas, y entre las hipótesis que se barajan se encuentra la posibilidad de una muerte accidental. "En esta etapa, él es solo un sospechoso, un testigo de hechos cuya calificación legal aún está por determinar. Se están considerando todas las hipótesis , incluida la de un simple accidente", concluyó el fiscal en una breve declaración a los medios.

El trágico suceso ocurrió el pasado domingo cuando preocupados por su ausencia en una comida familiar, la familia de Antoine alertó a la policía. La búsqueda realizada por los agentes de seguridad les condujo al descubrimiento de su cadáver en un parque del Principado en uno de los barrios más elegantes de Mónaco. Algunos medios locales apuntan a que el fallecido había sido visto la tarde de antes con evidentes signos de embriaguez.

Mientras todo se aclara, el príncipe Alberto ha continuado con su intensa agenda institucional sin querer manifestarse sobre lo ocurrido.

Quién era

Era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale. Su abuela paterna era la princesa Antonieta de Mónaco, hermana mayor del príncipe Raniero III; por eso Antoine era sobrino nieto de Raniero y primo segundo de Alberto II.

No forma parte de la línea sucesoria ni es una figura pública de primer plano de la casa principesca, pero sí apareció ocasionalmente en actos oficiales, como el Te Deum de la fiesta nacional monegasca.

Antoine de Massy. Redes sociales

Desde pequeño fue un tenista prometedor. Empezó a jugar con unos tres o cuatro años, se formó en Florida y ganó varios torneos juveniles. Su objetivo declarado era representar a Mónaco en los Juegos Olímpicos, aunque no llegó a convertirse en profesional.

El tenis era una tradición familiar. Su abuelo, Alexandre-Athenase Noghès, fue tenista internacional, y su prima Mélanie-Antoinette de Massy preside la Federación Monegasca de Tenis.

Tras estudiar Relaciones Internacionales en la Florida International University, en Miami, se orientó al emprendimiento tecnológico. En 2021 cofundó Instant Tech, una aplicación orientada a comercios y negocios locales de Mónaco.