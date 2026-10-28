Guerra procesal en el caso de Marius Borg: la Fiscalía busca recortar testigos y su defensa amplía su lista para el juicio

La batalla judicial en torno a Marius Borg (29 años) entra en una fase decisiva y de máxima confrontación procesal, escasos meses antes de que se abra formalmente el proceso de apelación ante el Tribunal de Apelación de Borgarting.

La Fiscalía estatal noruega y el renovado equipo de abogados defensores del hijo mayor de la reina Mette-Marit (53) están protagonizando un duro tira y afloja a cuenta del número y la modalidad de las testificales que deberán practicarse en sala.

Mientras el Ministerio Público aboga por aligerar drásticamente el calendario de comparecencias para evitar un desgaste innecesario a los testigos, la defensa se planta y confirma que ampliará las citaciones con nuevas declaraciones para blindar la defensa del acusado.

Marius Borg, en una imagen de archivo. Gtres

El procedimiento de segunda instancia examinará si el joven es penalmente responsable de los graves delitos por los que fue procesado: la supuesta violación de dos mujeres y la acusación por delitos de maltrato y abusos sexuales a su expareja, Nora Haukland.

La vista en el tribunal está fijada para celebrarse entre el 9 de febrero y el 5 de marzo del próximo año, con un calendario de 16 jornadas de audiencia, un marco temporal más reducido que los 28 días y siete semanas que consumió el primer juicio oral.

El fiscal estatal Sturla Henriksbø ha dejado clara la hoja de ruta de la acusación pública en declaraciones concedidas al diario noruego VG.

Su criterio pasa por optimizar el tiempo de los magistrados y mitigar el impacto emocional que supone subir de nuevo al estrado para quienes ya ofrecieron su versión en la primera fase del litigio: "Prevemos presentar a menos testigos que en el tribunal", ha confirmado.

Según argumenta Henriksbø, la experiencia acumulada durante el primer fallo permite decantar con mayor precisión los testimonios concluyentes: "Tras examinar las pruebas, creemos que es posible reforzarlas sin que ello perjudique la valoración del tribunal".

El hijo de Mette-Marit. Gtres

Esta reducción permitiría ventilar el litigio con mayor agilidad y, de manera primordial, evitar que un elevado número de personas se vea expuesto a la carga psicológica de tener que declarar repetidamente sobre hechos de naturaleza íntima y traumática.

Pese a esa intención, el fiscal precisó que la lista definitiva de pruebas de la acusación aún no está cerrada, ya que depende de las últimas revisiones. No obstante, adelantó que todos los testigos que propondrá el Estado ya declararon en primera instancia; no habrá nuevos.

"No recortaremos las pruebas"

La postura de la acusación ha chocado frontalmente con la estrategia diseñada por la nueva representación legal de Borg. Tras relevar a sus anteriores letrados, Marius ha confiado la dirección de su apelación a los penalistas Alexander Greaker y Daniel Storrvik.

En un comunicado conjunto remitido por correo electrónico al diario VG, Greaker y Storrvik han respondido con firmeza a los anuncios del fiscal: "El fiscal decide qué testigos quiere llamar, pero afortunadamente no qué testigos quiere llamar la defensa".

"No recortaremos las pruebas necesarias para obtener una lista de testigos más corta. Høiby tendrá un juicio completo en el Tribunal de Apelación", aseveraron tajantes.

Los defensores han confirmado que ya han registrado formalmente a 14 testigos que ya declararon en el tribunal de distrito, pero han ido un paso más allá al incorporar a cuatro personas completamente nuevas cuyas declaraciones no formaron parte del primer proceso.

Los abogados advierten al punto: "Aún estamos en las primeras etapas de la preparación del caso, y sin duda habrá más testigos y pruebas a medida que profundicemos en la investigación".