Chakriwat Vivacharawongse, hijo del rey de Tailandia, es operado con éxito de los dos tumores cerebrales que padecía

Chakriwat Vivacharawongse (43 años) ha sido intervenido este martes, 27 de octubre, en Malasia de una cirugía cerebral -la segunda de su vida- para tratar los tumores derivados de la neurofibromatosis tipo 2 (NF2) que padece, una enfermedad genética que provoca el crecimiento de bultos en los nervios, el cerebro y la médula espinal.

La operación ha sido todo un éxito y el médico ha logrado eliminar los dos tumores cerebrales. Horas antes de la operación, el tercer hijo del Rey de Tailandia, Rama X (74), publicaba en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje en el que reconocía estar "contento" de poder recibir finalmente el tratamiento, pese al temor que le generaba una intervención de tanta magnitud.

"Me alegra estar a punto de tener una cirugía cerebral porque es lo único que puede mejorar mi estado hoy. Tengo miedo, aunque he tenido más de 10 cirugías en varias partes de mi cuerpo, radioterapia, Gamma Knife, CyberKnife e innumerables quimioterapias contra los tumores", escribió.

El hijo de Rama X se encomendó a un monje budista antes de su operación. Redes sociales

En su publicación, Chakriwat quiso lanzar un mensaje de resistencia ante una enfermedad que padece desde los 13 años y que describe como "difícil, dolorosa y de largo plazo para tratar".

"Pero la vida es vida. Todos necesitamos tener esperanza, ánimo fuerte y apoyo constante. Como dije una vez, quizás no sea lo suficientemente afortunado como para tener el cuerpo más saludable, pero la única manera de mejorar es intentarlo", añadió el médico.

El hijo de Rama X explicó que dejaba su vida "en manos del equipo médico del doctor Regunath" y que confiaba "plenamente" en los cirujanos y el personal sanitario de Malasia, país donde se está realizando la intervención.

Chakriwat también aprovechó el mensaje para agradecer a los profesionales que le han tratado a lo largo de los años, tanto en Estados Unidos como en Tailandia. "Todos son muy buenos", señalaba.

Asimismo, agradeció los "ánimos, la preocupación y los mensajes encantadores" recibidos de sus seguidores, a los que ha asegurado: "Los quiero a todos".

Vacharaesorn y Chakriwat Vivacharawongse. Getty Images

Según los medios tailandeses, Chakriwat Vivacharawongse ha pedido a su novia que informe de su evolución durante la recuperación.

Chakriwat hizo pública en septiembre la gravedad de su situación y explicó que varios neurólogos le habían advertido de que, si retrasaba la cirugía, podía quedar postrado en cama o incluso morir.

Desde entonces, ha relatado en redes sociales las dificultades para costearse el tratamiento fuera de Tailandia, hasta que finalmente ha conseguido ser operado en Malasia por el equipo del doctor Regunath.