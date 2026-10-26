Felipe VI retoma una agenda institucional intensa tras ser operado de cataratas: 7 actos entre Madrid, Vitoria y Valencia

La agenda de Felipe VI (58 años) no da tregua. El monarca afronta esta semana una agenda institucional especialmente cargada, apenas 48 horas después de ser intervenido de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo.

Aunque se trataba de una intervención rutinaria, su médico, el oftalmólogo Luis Fernández-Vega ha recomendado al Rey no hacer esfuerzos "muy bruscos" y tendrá que ponerse unas gotas en el ojo durante unos días.

En su agenda aparecen seis compromisos oficiales entre este lunes 26 de octubre y el próximo viernes 30, un ritmo que subraya la normalidad de su recuperación y su voluntad de mantener la actividad institucional.

Felipe VI asegurando a la prensa que todo estaba bien tras su operación. EFE

Tras la operación en Asturias, donde la Familia Real se encontraba con motivo de los Premios Princesa de Asturias, Felipe VI regresó a Madrid donde esta tarde arrancará la semana con la apertura del curso académico de las Reales Academias.

De Vitoria a Valencia

La jornada del martes será la más intensa de la semana. A las 12:30 horas, el Rey presidirá en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2026, un acto que podrá seguirse en streaming.

Por la tarde, a las 16:30 horas, visitará el Centro de Desarrollo Directivo y Cooperativo de Mondragon y una instalación de la Corporación Mondragon en Aretxabaleta (Gipuzkoa).

El miércoles 28, el monarca se desplazará a Bétera (Valencia) para asistir al ejercicio Grifo 2026 del Regimiento de Defensa NBQ Valencia nº 1, en el campo de maniobras de la base militar Jaime I.

Ya por la noche, de regreso en Madrid, acudirá al concierto conmemorativo del 150º aniversario del nacimiento de Pau Casals en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

El jueves 29, Felipe VI presidirá la clausura institucional del World Infrastructure Forum (WIF) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

Y el viernes cerrará la semana junto a la reina Letizia (54) en la 24ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE) en la Real Academia Española.

La Familia Real en Llanes (Asturias). Gtres

El rey Felipe VI fue operado el sábado por la noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo. La intervención duró unos 30 minutos y el Rey pasó la noche en el centro médico.

El doctor explicó a los medios de comunicación que el monarca tenía "una catarata considerable" y que "el origen en una persona de su edad no es lo más frecuente, pero se ve muchas veces alrededor de los 60 años". Y añadía: "El origen es la vida".

Afortunadamente, todo salió bien. El oftalmólogo calificó la operación de exitosa y avanzó que la recuperación será rápida.